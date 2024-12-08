читать дальше стиле Модерн, город, часть которого находится ниже уровня Волги! Обо всём этом, и не только, нам успел рассказать и показать Максим во время довольно жёстко ограниченной нами по времени экскурсии. А его артистично рассказанные исторические анекдоты мы пересказываем друзьям:) Браво!

Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в