Памятник Богдану Хитрово – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Богдану Хитрово» в Ульяновске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5340 за всё до 20 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4400 за человека
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 дек в 09:30
29 дек в 10:00
3500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    8 декабря 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Отличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателей. Узнали много интересных подробностей об истории города, которых не найдешь в путеводителях. Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым.
    Отличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателейОтличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателейОтличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателейОтличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателей
  • С
    Сергей
    20 ноября 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Юлия - молодец! В начале уточнил чего хочу получить от экскурсии - и все получилось… Впечатления и полученные знания на высоте! Спасибо!
    Юлия - молодец!
  • А
    Андрей
    28 октября 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Спасибо за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую.
  • И
    Инна
    8 сентября 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
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    стиле Модерн, город, часть которого находится ниже уровня Волги! Обо всём этом, и не только, нам успел рассказать и показать Максим во время довольно жёстко ограниченной нами по времени экскурсии. А его артистично рассказанные исторические анекдоты мы пересказываем друзьям:) Браво!

  • В
    Виктор
    19 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
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    с первой и до последней минуты! Мы были в городе буквально проездом, но по итогу стало ясно, что нужно возвращаться и исследовать его! Максим, ещё раз большое спасибо!

  • N
    Natalia
    11 августа 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
    Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательныеИнтересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник Богдану Хитрово»

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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Площадь Ленина
  2. Самое главное
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Краеведческий музей
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Набережная
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Памятник Богдану Хитрово" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5340. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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