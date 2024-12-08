2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5340₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4400₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 дек в 09:30
29 дек в 10:00
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий8 декабря 2024Отличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателей. Узнали много интересных подробностей об истории города, которых не найдешь в путеводителях. Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым.
- ССергей20 ноября 2024Юлия - молодец! В начале уточнил чего хочу получить от экскурсии - и все получилось… Впечатления и полученные знания на высоте! Спасибо!
- ААндрей28 октября 2024Спасибо за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ИИнна8 сентября 2024Ульяновск - это не только о Володе Ульянове! Это ещё и старый купеческий город, это город с сохранившимися зданиями в
- ВВиктор19 августа 2024Компактное и в то же время насыщенное изложение материала об истории Синбирска / Симбирска / Ульяновска! Подача бодрая, энергичная, интересно
- NNatalia11 августа 2024Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Памятник Богдану Хитрово»
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