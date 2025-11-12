читать дальше

за интересную информацию. Колобки останутся в памяти надолго☺️. Очень рекомендую данную экскурсию. Ещё хочу рассказать об экскурсии в с. Ундора и динозавры. Это была увлекательная экскурсия с рассказами от экскурсовода Григория. Сам палеонтологический музей не большой, но очень интересный. И самое удивительное, что мы сами собирали палеонтологические находки! Это здорово и непередаваемо! Не пожалеете. А источники с вкусной водой не повторимы. Хочу дать совет туристам: берите несколько тар для воды. У меня была только одна. А надо было минимум две-три. Спасибо Никите и Григорию за интересные экскурсии. Я не пожалела, что выбрала Вас