Мои заказы

Императорский мост – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Императорский мост» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Пешая
1.5 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много про Симбирск, потерли носики колобкам и получили подарочки от экскурсовода). Гулять со знающими свое дело людьми по новому для себя городу очень здорово, поэтому смело рекомендую Никиту!
  • Д
    Диляра
    2 сентября 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Никита очень внимательный гид, провёл по центру, всё рассказал и показал. Подготовлено много полезных и красочных сопутствующих материалов (исторические фото,
    читать дальше

    гравюры, зарисовки). Экскурсия в комфортном темпе, сам рассказ и манера общения тоже очень импонируют. Захотелось вернуться в Ульяновск снова. И это основной показатель качества работы 🔥🔥🔥

  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Отличная экскурсия по историческому центру Ульяновска. Экскурсовод Никита рассказал об основании города и основных событиях его истории. Посмотрели на наиболее
    читать дальше

    интересные здания, собрали практически всех Колобков. Старинный Ульяновск был представлен через ретро-открытки.
    Экскурсия очень информативная. Шла в комфортном темпе. Спасибо Никите за знакомство с городом.

  • Л
    Людмила
    22 июля 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Всем рекомендуем посетить город Ульяновск и побывать на экскурсии. Нам было интересно и познавательно! Город красивый с богатой историей!
  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Хочется выразить благодарность Никите за проведенную экскурсию! Благодаря ему, мы узнали многое о городе, побывали на нескольких смотровых площадках, посчитали колобков, лёгкая и познавательная прогулка по городу, в конце был приятный сюрприз. Очень рекомендуем!
  • К
    Ксения
    16 июля 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Никита просто прекрасный экскурсовод, горящий своей профессией, и очень приятный человек! Получили огромное удовольствие от экскурсии, обязательно закажем у него ещё и другие.
  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Понравилось всё: Алексей - спокойный, знающий своё дело, умеющий заинтересовать экскурсовод. Не нагружает информацией, отвечает на вопросы, интересно рассказывает. Нет чётких шаблонов, рамок… есть просто интересная подача. Очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Спасибо Алексею за интересно проведенную экскурсию. Узнали Ульяновск, посетили знаковые места, хорошо провели время. Успехов вам, Алексей!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Очень приятный экскурсовод, интересно и познавательно, советую для посещения! Мы довольны!
  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся
    читать дальше

    зданий. От всей души желаю городу неравнодушного руководителя. У Ульяновска отличный туристический поетнциал. В следующий приезд планируем сходить на массонскую экскурсию с Алексеем!!!

  • Г
    Гульнара
    27 марта 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Очень понравилось.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Хорошая получилась экскурсия, очень познавательная. Алексей много знает, рассказывает увлекательно, было интересно не только мне, но и 16-летним подросткам. Много интересных подробностей и любопытных фактов узнали. Спасибо!
  • M
    Mariia
    7 января 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
  • M
    Maria
    7 января 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
  • М
    Мария
    7 января 2025
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
  • Е
    Елена
    7 ноября 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Экскурсию посетили 6 ноября 2024г. Была с дочкой 6 лет. Экскурсия очень понравилась и мне и дочке. Большое спасибо Никите
    читать дальше

    за интересную информацию. Колобки останутся в памяти надолго☺️. Очень рекомендую данную экскурсию. Ещё хочу рассказать об экскурсии в с. Ундора и динозавры. Это была увлекательная экскурсия с рассказами от экскурсовода Григория. Сам палеонтологический музей не большой, но очень интересный. И самое удивительное, что мы сами собирали палеонтологические находки! Это здорово и непередаваемо! Не пожалеете. А источники с вкусной водой не повторимы. Хочу дать совет туристам: берите несколько тар для воды. У меня была только одна. А надо было минимум две-три. Спасибо Никите и Григорию за интересные экскурсии. Я не пожалела, что выбрала Вас

  • Е
    Евгения
    29 октября 2024
    Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
    Хороший экскурсовод, интересная прогулка

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Императорский мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
  3. Весь Ульяновск на автомобиле
  4. От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
  5. Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Краеведческий музей
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Улица Гончарова
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Заповедник В. И. Ленина
  8. Художественный Музей
  9. Площадь Ленина
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Императорский мост" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ульяновске на 2025 год по теме «Императорский мост», 169 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль