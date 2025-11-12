Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Классический Ульяновск - «открыточные» достопримечательности города
Начало: Спасская ул., 8 - около кофейни Вольсов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много про Симбирск, потерли носики колобкам и получили подарочки от экскурсовода). Гулять со знающими свое дело людьми по новому для себя городу очень здорово, поэтому смело рекомендую Никиту!
- ДДиляра2 сентября 2025Никита очень внимательный гид, провёл по центру, всё рассказал и показал. Подготовлено много полезных и красочных сопутствующих материалов (исторические фото,
- ЕЕлена4 августа 2025Отличная экскурсия по историческому центру Ульяновска. Экскурсовод Никита рассказал об основании города и основных событиях его истории. Посмотрели на наиболее
- ЛЛюдмила22 июля 2025Благодарим за прекрасную экскурсию! Всем рекомендуем посетить город Ульяновск и побывать на экскурсии. Нам было интересно и познавательно! Город красивый с богатой историей!
- ААнна20 июля 2025Хочется выразить благодарность Никите за проведенную экскурсию! Благодаря ему, мы узнали многое о городе, побывали на нескольких смотровых площадках, посчитали колобков, лёгкая и познавательная прогулка по городу, в конце был приятный сюрприз. Очень рекомендуем!
- ККсения16 июля 2025Никита просто прекрасный экскурсовод, горящий своей профессией, и очень приятный человек! Получили огромное удовольствие от экскурсии, обязательно закажем у него ещё и другие.
- ННаталья27 июня 2025Понравилось всё: Алексей - спокойный, знающий своё дело, умеющий заинтересовать экскурсовод. Не нагружает информацией, отвечает на вопросы, интересно рассказывает. Нет чётких шаблонов, рамок… есть просто интересная подача. Очень понравилось.
- ННаталья26 июня 2025Спасибо Алексею за интересно проведенную экскурсию. Узнали Ульяновск, посетили знаковые места, хорошо провели время. Успехов вам, Алексей!
- ЮЮлия10 мая 2025Очень приятный экскурсовод, интересно и познавательно, советую для посещения! Мы довольны!
- ООльга12 апреля 2025Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся
- ГГульнара27 марта 2025Очень понравилось.
- ТТатьяна9 января 2025Хорошая получилась экскурсия, очень познавательная. Алексей много знает, рассказывает увлекательно, было интересно не только мне, но и 16-летним подросткам. Много интересных подробностей и любопытных фактов узнали. Спасибо!
- MMariia7 января 2025Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
- MMaria7 января 2025Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
- ММария7 января 2025Увлекательная экскурсия по основным достопримечательностям города! Гид очень доброжелательный, рассказ интересный
- ЕЕлена7 ноября 2024Экскурсию посетили 6 ноября 2024г. Была с дочкой 6 лет. Экскурсия очень понравилась и мне и дочке. Большое спасибо Никите
- ЕЕвгения29 октября 2024Хороший экскурсовод, интересная прогулка
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Императорский мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Императорский мост" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ульяновске на 2025 год по теме «Императорский мост», 169 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль