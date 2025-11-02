Мои заказы

Квесты для детей – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    2 ноября 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
    Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Юлия просто замечательная!
    Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и
    читать дальше

    прогулка в целом;
    Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️

    Юлия просто замечательная!Юлия просто замечательная!
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет,
    читать дальше

    и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей. Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую!

    Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2
  • А
    Альбина
    30 июня 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
    Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Квесты для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
  3. От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Краеведческий музей
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Улица Гончарова
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Заповедник В. И. Ленина
  8. Художественный Музей
  9. Площадь Ленина
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Квесты для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год по теме «Квесты для детей», 38 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль