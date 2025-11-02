Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан2 ноября 2025Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.
- ММария18 августа 2025Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
- ССветлана15 августа 2025Юлия просто замечательная!
Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и
- ЕЕлена11 августа 2025Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет,
- ААльбина30 июня 2025Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
