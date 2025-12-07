В России только два открытых для посещения музея масонства, и один из них — в Ульяновске.
Профессиональный историк проведёт вас по пространствам хранилища мистических знаний — вы поучаствуете в древних ритуалах и представите, как вы бы вступали в масонскую ложу.
Описание экскурсии
Вы окажетесь в воссозданном масонском храме. И увидите:
- старинные масонские фартуки
- ритуальные предметы и мечи
- портреты известных масонов
- масонские книги
А ещё узнаете:
- откуда взялись масоны
- в чём секреты их символов и ритуалов
- кто из известных людей был масоном
- какова история симбирских лож «Златой Венец» и «Ключ к добродетели»
- управляют ли масоны миром
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красноармейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ульяновске
Провёл экскурсии для 189 туристов
Я историк, кандидат наук, создатель проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует с 2018 года. Ко мне обращаются, чтобы узнать необычные факты и легенды. Я расскажу вам мистические истории, объясню, кто такие
