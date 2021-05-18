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Полезная информация об Ульяновске

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Местное время в Ульяновске
23:5310
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаУльяновск
По-английскиUlyanovsk
Столица регионаУльяновск является столицей региона
Население города640 680 чел.
АэропортыВосточный ULY, Баратаевка ULV
Часовой поясEurope/Ulyanovsk
Средняя высота176 м. от уровня моря

Где находится Ульяновск на карте

Ульяновск фото города
Ульяновск

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