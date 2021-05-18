Полезная информация об Ульяновске
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Местное время в Ульяновске
23:5310
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ульяновск
|По-английски
|Ulyanovsk
|Столица региона
|Ульяновск является столицей региона
|Население города
|640 680 чел.
|Аэропорты
|Восточный ULY, Баратаевка ULV
|Часовой пояс
|Europe/Ulyanovsk
|Средняя высота
|176 м. от уровня моря
Где находится Ульяновск на карте
Ульяновск
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