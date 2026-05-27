Давайте познакомимся с Ульяновском в необычном формате! Вместо долгих пеших прогулок — путешествие на аутентичном ВАЗ-2101 1976 года выпуска. На легендарной «копейке» мы проедем сквозь века: от дворянских усадеб до советского модернизма. Вы увидите город с лучших ракурсов, а между локациями будете отдыхать в салоне «живой классики».
Описание экскурсии
На «копейке» — с комфортом
Наша ВАЗ-2101 — легендарная «копейка» — была выпущена в 1976 году. Это не музейный экспонат, а «живой» автомобиль, который ежедневно выезжает на маршруты. Он отреставрирован, но сохранил дух своего времени. Машина в отличном техническом и внешнем состоянии: вы оцените и чистоту салона, и плавность хода, и тот самый аутентичный вид, который вызывает улыбку у прохожих.
Главные объекты осмотра
- Бульвар Новый Венец — стартовая точка с видами на Волгу
- Площади Ленина и Соборная — архитектурные символы разных эпох
- Тихие переулки исторического центра — с уютными деталями старинных зданий
- Сквер Карамзина — символ памяти о великом историографе
- Сквер Гончарова и дом писателя — диванчик Обломова и его тапочки
- Краеведческий музей — старейшее здание в центре города
- Доходные дома и лютеранская кирха — образцы дореволюционной застройки
- Комплекс «Родина В. И. Ленина» — дом Ульяновых и деревянное зодчество
- По выбору: Спасо-Вознесенский собор — главная святыня с мощами блаженного Андрея или смотровая площадка у Президентского моста — одного из пяти самых длинных мостов России
Организационные детали
- Маршрут экскурсии можно скорректировать по вашему запросу
- Все объекты осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 665 туристов
Я — лицензированный экскурсовод с 8-летним опытом экскурсоводческой деятельности (городской и музейный гид). Буду рада познакомить вас с Ульяновском и доказать вам, что этот город не менее интересен, чем мировые
Входит в следующие категории Ульяновска
Похожие экскурсии на «По Ульяновску - на автомобиле в стиле ретро»
Индивидуальная
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Завтра в 17:30
29 мая в 17:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Увидеть главные достопримечательности, посидеть на диване Обломова и узнать три имени города
Завтра в 17:00
30 мая в 09:00
6080 ₽
6400 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3750 ₽ за всё до 15 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию