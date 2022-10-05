Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей до 14 лет. Номер поезда, вагона и места будут указаны в ваучере.
12:15 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москва.
Отдых в поезде.
10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Трансфер в Вотчину Деда Мороза. Путевая информация о городе.
Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.
Приглашаем вас и в Терем Деда Мороза, где мы посетим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И конечно вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.
Интерактивная игровая развлекательная программа в Кузнице Деда Мороза.
Свободное время на Вотчине Деда Мороза.
Обед в кафе города.
Экскурсия по городу.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы–реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного и архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
А также прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.
Посещение Модного дома Деда Мороза: посещение швейной мастерской Деда Мороза и его сказочной свиты, экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза», мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза», игровая программа «Сказочное дефиле» (превращение в помощников Деда Мороза).
Посещение Городской резиденции Деда Мороза – городское представительство Деда Мороза, расположенное в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Это самое необычное и волшебное место — Центр притяжения волшебства. Именно здесь у вас появится уникальная возможность совершить сказочное путешествие во времени, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего.
Вашим проводником по 3 временным залам будет главная помощница Деда Мороза – Хранительница времени. На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль и обыденность — соответственно сказкой.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
20:31 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг в Москву.
Отдых в поезде.
17:00 Прибытие поезда на Ярославский вокзал Москвы.
Важно: время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
|Категория
|Купе
|СВ
|СВ
одномест.
|Для взрослого
|32900
|47200
|73400
|Для детей до 9 лет включительно
|22900
|32600
|-
|Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)
|12200
|12200
|-
Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.
ВАЖНО! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, ООО «РЖД Тур» ответственности не несет.