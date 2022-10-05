Мороз-экспресс

Приглашаем сесть на поезд и поехать прямиком в сказку

Приглашаем сесть на поезд и поехать прямиком в сказку — в древний город Великий Устюг, официально провозглашенный родиной Деда Мороза.

Вы сможете посетить его Вотчину и Терем, пройти по волшебной Тропе сказок, побывать в Зоосаде, Кузнице и Ледяной комнате, покататься с Русских горок и принять участие во многих других развлечениях.
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
Мороз-экспресс
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Что вас ожидает 🤩

Великий Устюг
Великий Устюг
Посетим самые известные достопримечательности и сфотографируем их на память
Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Увидим, где работает Дед Мороз и совершим путешествие по его резиденции
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Нас ждут мастер-классы, интерактивные программы, приятные подарки и море впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов — паспортам или свидетельствам о рождении для детей до 14 лет. Номер поезда, вагона и места будут указаны в ваучере.

12:15 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москва.

Отдых в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда Мороза

10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза. Путевая информация о городе.

Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.

Приглашаем вас и в Терем Деда Мороза, где мы посетим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И конечно вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.

Интерактивная игровая развлекательная программа в Кузнице Деда Мороза.

Свободное время на Вотчине Деда Мороза.

Обед в кафе города.

Экскурсия по городу.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы–реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного и архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

А также прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Посещение Модного дома Деда Мороза: посещение швейной мастерской Деда Мороза и его сказочной свиты, экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза», мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза», игровая программа «Сказочное дефиле» (превращение в помощников Деда Мороза).

  • Возможен альтернативный вариант программы:

Посещение Городской резиденции Деда Мороза – городское представительство Деда Мороза, расположенное в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Это самое необычное и волшебное место — Центр притяжения волшебства. Именно здесь у вас появится уникальная возможность совершить сказочное путешествие во времени, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего.

Вашим проводником по 3 временным залам будет главная помощница Деда Мороза – Хранительница времени. На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль и обыденность — соответственно сказкой.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

20:31 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг в Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда Мороза
3 день

Отдых в поезде. Возвращение в Москву

Отдых в поезде.

17:00 Прибытие поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Важно: время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Отдых в поезде. Возвращение в МосквуОтдых в поезде. Возвращение в МосквуОтдых в поезде. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияКупеСВСВ
одномест.
Для взрослого329004720073400
Для детей до 9 лет включительно2290032600-
Для детей до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места)1220012200-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Сладкий подарок и верительная грамота Деда Мороза для детей до 16 лет включительно
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно (при необходимости
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп 1-го места в купе – 18 850 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из вашего города до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Важная информация

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Эпидемиологические меры

Обращаем ваше внимание, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в отдельных странах и регионах России могут вводиться ограничительные меры. Просим вас при планировании путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который вы предполагаете поехать.

ВАЖНО! В случае нарушения туристом ограничительных мер, в том числе по причине несоблюдения туристом санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных в городах тура, и/или недопущения вследствие этого к мероприятиям, входящим в программу тура, ООО «РЖД Тур» ответственности не несет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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