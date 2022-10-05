2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза или посещение Городской резиденции Деда Мороза

10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза. Путевая информация о городе.

Посещение Вотчины Деда Мороза начинается с посещения «Тропы Сказок», по которой вы совершите увлекательное путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса.

Приглашаем вас и в Терем Деда Мороза, где мы посетим кабинет волшебника, его библиотеку, заглянем в опочивальню и в светелку волшебных предметов. И конечно вас будет ждать сам Дед Мороз с вручением детям сладких подарков и верительных грамот.

Интерактивная игровая развлекательная программа в Кузнице Деда Мороза.

Свободное время на Вотчине Деда Мороза.

Обед в кафе города.

Экскурсия по городу.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы–реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества — Соборное дворище, собор Прокопия Праведного и архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

А также прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Посещение Модного дома Деда Мороза: посещение швейной мастерской Деда Мороза и его сказочной свиты, экскурсия по выставочному залу «Нарядная сказка Деда Мороза», мастер-класс «Сувенир от Деда Мороза», игровая программа «Сказочное дефиле» (превращение в помощников Деда Мороза).

Возможен альтернативный вариант программы:

Посещение Городской резиденции Деда Мороза – городское представительство Деда Мороза, расположенное в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Это самое необычное и волшебное место — Центр притяжения волшебства. Именно здесь у вас появится уникальная возможность совершить сказочное путешествие во времени, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего.

Вашим проводником по 3 временным залам будет главная помощница Деда Мороза – Хранительница времени. На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль и обыденность — соответственно сказкой.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

20:31 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг в Москву.