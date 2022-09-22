Паломничество к Великоустюгским святым

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг

Приглашаем в настоящую новогоднюю сказку в городе Великий Устюг! Нас ждут экскурсии по Вотчине Деда Мороза, прогулки по старинному городу, посещение конной усадьбы «Барсуково» и музея новогодней и рождественской игрушки.

Кроме того: окунёмся в мир игр и развлечений, поучаствуем в программе «СПА-курорт для Снеговиков», отправимся за сувенирами от великоустюгских мастеров и сделаем самые красивые фото на память! Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 октября по 25 декабря для групп от 4-х человек.
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Ближайшие даты:
6
окт
13
окт
20
окт
27
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Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по Великому Устюгу
Посетим самые известные достопримечательности и обязательно сфотографируемся на память
Посещение конной усадьбы
Посещение конной усадьбы
Зарядимся положительными эмоциями от общения с лошадями и при желании прокатимся верхом

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного.

Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного
2 день

Посещение Музея древнего искусства, Музея природы. Осмотр Михайло-Архангельского монастыря и церкви Жен Мироносиц

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.

Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.

В храме 6 иконостасов ХV111 в., уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.

Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.

Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.

Осмотр монастырских строений.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Посещение Музея природы.

Интерактивные занятия «Загадки северной природы».

Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.

Осмотр церкви Жен Мироносиц.

Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.

Урок в старорусской школе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

3 день

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Экскурсия по храмам Великого Устюга.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг.

Осмотр Дымковских храмов.

Переезд в конную Усадьбу «Барсуково».

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»
4 день

Свободное время в г. Великий Устюг. Отъезд

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Свободное время в городе.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Выезд из гостиницы.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 25 800
Детский (до 14 лет)24 400

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиничном комплексе «На Валге» в номере категории «Стандарт» 4 дня/3 ночи
  • Питание по программе: завтрак (3), обед (4), ужин (3)
  • Стоимость входных билетов на мастер-классы и в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Трансфер до ст. Котлас (Ядриха)
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Ядриха
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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