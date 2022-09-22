Заселение в гостиницу «На Валге».
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.
Посещение Собора Прокопия Праведного.
Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.
Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.
Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.
Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.
Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.
В храме 6 иконостасов ХV111 в., уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.
Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.
Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.
Осмотр монастырских строений.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Музея природы.
Интерактивные занятия «Загадки северной природы».
Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.
Осмотр церкви Жен Мироносиц.
Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.
Урок в старорусской школе.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Экскурсия по храмам Великого Устюга.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг.
Осмотр Дымковских храмов.
Переезд в конную Усадьбу «Барсуково».
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Свободное время в городе.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Выезд из гостиницы.
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|25 800
|Детский (до 14 лет)
|24 400
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.