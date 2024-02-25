За четыре дня мы прогуляемся по старинным местам, узнаем историю монастырей и церквей города, посетим конную усадьбу «Барсуково» и музей новогодней и рождественской игрушки. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 15 января 2023.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного
Заселение в гостиницу «На Валге».
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.
Посещение Собора Прокопия Праведного.
Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.
Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.
Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.
Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.
Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.
Свободное время в городе.
Самостоятельный осмотр центральной части города.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге»
Посещение Музея древнего искусства, Музея природы. Осмотр Михайло-Архангельского монастыря и церкви Жен Мироносиц
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.
Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.
В храме 6 иконостасов ХV111 в. Уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.
Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.
Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.
Осмотр монастырских строений.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Посещение Музея природы.
Интерактивные занятия «Загадки северной природы».
Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.
Осмотр церкви Жен Мироносиц.
Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.
Урок в старорусской школе.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Экскурсия по храмам Великого Устюга.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг.
Осмотр Дымковских храмов.
Переезд в конную Усадьбу «Барсуково».
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Свободное время в г. Великий Устюг. Отъезд
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд в город Великий Устюг.
Свободное время в городе.
Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Выезд из гостиницы.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|22 800
|Детский (до 14 лет)
|18 000
Групповая скидка от 7 человек – 10%. Подробности уточняйте при бронировании.
В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиничном комплексе "На Валге" в номере категории "Стандарт" 4 дня/3 ночи
- Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
- Питание по программе: завтрак (3), обед (4), ужин (3)
- Стоимость входных билетов на мастер-классы и в музеи по программе
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
- Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
- Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Программа окончательная или могут быть изменения?
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.
Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.