1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного.

Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге»