Паломничество к Великоустюгским святым

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Приглашаем в православный Устюг.

За четыре дня мы прогуляемся по старинным местам, узнаем историю монастырей и церквей города, посетим конную усадьбу «Барсуково» и музей новогодней и рождественской игрушки. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 15 января 2023.
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Паломничество к Великоустюгским святым
Ближайшие даты:
7
мая
21
мая
4
июн
18
июн
2
июл
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июл
30
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даты

Что вас ожидает:

Экскурсия по Великому Устюгу
Экскурсия по Великому Устюгу
Посетим самые известные достопримечательности и обязательно сфотографируемся на память
Посещение конной усадьбы
Посещение конной усадьбы
Зарядимся положительными эмоциями от общения с лошадями и при желании прокатимся верхом
Религиозное просвещение
Религиозное просвещение
Увидим уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Осмотр Соборного дворища, рассказ о его храмах, истории Великого Устюга.

Посещение Собора Прокопия Праведного.

Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию – небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия – юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых – спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида – экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге»

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия ПраведногоЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Собора Прокопия Праведного
2 день

Посещение Музея древнего искусства, Музея природы. Осмотр Михайло-Архангельского монастыря и церкви Жен Мироносиц

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Посещение Музея древнего искусства, расположенного в церкви Вознесения.

Местночтимые святые Иоанн и Мария – храм Вознесения место их упокоения.

В храме 6 иконостасов ХV111 в. Уникальные произведения устюжского иконописания, лицевого шитья и редкие книги.

Интерактивное занятие «В иконописной мастерской», знакомство в интерьерах храма с миром древнерусской иконы, основными этапами ее создания.

Переезд в Михайло-Архангельский монастырь.

Осмотр монастырских строений.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Посещение Музея природы.

Интерактивные занятия «Загадки северной природы».

Сидя на березовых пенечках, наши гости в доступной игровой форме знакомятся с жизнью северной природы в разные времена года.

Осмотр церкви Жен Мироносиц.

Посещение музея новогодней, рождественской игрушки.

Урок в старорусской школе.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

3 день

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Экскурсия по храмам Великого Устюга.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг.

Осмотр Дымковских храмов.

Переезд в конную Усадьбу «Барсуково».

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»Экскурсия по Дымковской стороне города Великий Устюг. Конная усадьба «Барсуково»
4 день

Свободное время в г. Великий Устюг. Отъезд

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд в город Великий Устюг.

Свободное время в городе.

Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Выезд из гостиницы.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 22 800
Детский (до 14 лет)18 000

Групповая скидка от 7 человек – 10%. Подробности уточняйте при бронировании.

В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиничном комплексе "На Валге" в номере категории "Стандарт" 4 дня/3 ночи
  • Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
  • Питание по программе: завтрак (3), обед (4), ужин (3)
  • Стоимость входных билетов на мастер-классы и в музеи по программе
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
25 фев 2024
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
А
18 янв 2024
Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
О
17 янв 2024
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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