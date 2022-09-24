Ежедневно в 10:00

Об экскурсии
Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам. Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа. Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики. Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.
В программе
Завтракаете в отеле.
Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее отправимся к водохранилищу Зарамагской ГЭС. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.
Тут же арт объект Хетагурову К. Л. - осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы.
далее отправляемся в с. Нар в "Мемориальный дом-музей Хетагурова К. Л." входит в структуру "Национального музея РСО-Алании" на правах филиала.
Тут же находится памятник в полный рост Хетагурову К. Л.
Посетим селение Лисри. В селе сохранились зиккуратное святилище "Мидгау дзуар" и Храм Успенпия Пресвятой Богородицы, а так же множество родовых башен.
сделаем остановку на минеральном источнике ТИБ-2;
Насладившись погружением в средневековую Аланию, мы поедем купаться в горячий минеральный источник Бирагзанг. Вода источника поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. По сути это минералка, которую можно пить, однако и на кожу она оказывает целебное воздействие. Кожа после купания становится как после хорошего SPA.
Возвращение в отель.
Важно знать:
- Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
- Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
- Связь в горах не работает.
- Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
- Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
- Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.