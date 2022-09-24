Ежедневно в 10:00

Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье

Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам

Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам.

Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа.

Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики.

Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
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Описание

Об экскурсии

Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам. Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа. Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики. Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.

В программе

Завтракаете в отеле.
Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Далее отправимся к водохранилищу Зарамагской ГЭС. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.
Тут же арт объект Хетагурову К. Л. - осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы.
далее отправляемся в с. Нар в "Мемориальный дом-музей Хетагурова К. Л." входит в структуру "Национального музея РСО-Алании" на правах филиала.
Тут же находится памятник в полный рост Хетагурову К. Л.
Посетим селение Лисри. В селе сохранились зиккуратное святилище "Мидгау дзуар" и Храм Успенпия Пресвятой Богородицы, а так же множество родовых башен.
сделаем остановку на минеральном источнике ТИБ-2;
Насладившись погружением в средневековую Аланию, мы поедем купаться в горячий минеральный источник Бирагзанг. Вода источника поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. По сути это минералка, которую можно пить, однако и на кожу она оказывает целебное воздействие. Кожа после купания становится как после хорошего SPA.
Возвращение в отель.

Важно знать:

  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки, просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов.
  • Кроме того, женщинам не принято заходить в святилища (дзуары). По виду они напоминают беседки со столами и лавками, чаще всего, встречаются вдоль дорог и всегда огорожены. На самом деле это религиозные объекты.
  • Связь в горах не работает.
  • Северная Осетия идеально подойдёт как любителям просто полюбоваться горами, так и поклонникам треккинга и многодневных походов и восхождений. Она удобна и для семей с детьми, так как расстояния тут небольшие, а гостиницы и турбазы достаточно комфортны (есть даже горячие источники).
  • Идеальный сезон для посещения Северной Осетии — с апреля по ноябрь. Водопады наиболее полноводны в июле-августе, рододендроны цветут в июне и сентябре, в октябре наступает золотая осень, а летом в горах не так жарко, как в равнинных регионах. Ну а зимой для гостей региона работает горнолыжный комплекс «Цей», а также строится курорт «Мамисон».
  • Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных природных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право на изменение маршрута.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Групповой трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Даргавс(некрополь)-100р. чел.
  • Тропа чудес -100р. Чел.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
  • Медицинская страховка
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Ж/Д вокзал, отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Северная Осетия — республика не мусульманская. И все же здесь также принято следовать определённым правилам в одежде: женщинам лучше не надевать мини-юбки
  • Просвечивающиеся вещи и короткие топы. Мужчинам — шорты и майки без рукавов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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