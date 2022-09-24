Ежедневно в 10:00

Об экскурсии

Впервые приехав в Северную Осетию, вы поразитесь многим вещам. Тому, насколько красивы и высоки снежные горные хребты, пронзающие небо буквально в получасе езды от Владикавказа. Вас удивит доброжелательность местных жителей и количество достойных внимания объектов на территории этой, казалось бы, небольшой республики. Ледники, древние башни в горах, табуны лошадей, прогулки над облаками — проведя в регионе выходные, можно получить огромное количество захватывающих эмоций.

В программе

Завтракаете в отеле.

Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Далее отправимся к водохранилищу Зарамагской ГЭС. Это красивый бирюзовый водоем в обрамлении высоких гор. Под водами водохранилища остались многие тайны, ведь при затоплении долины вода покрыла несколько древних селений, в которых не успели закончить раскопки советские археологи.

Тут же арт объект Хетагурову К. Л. - осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Основоположник осетинской литературы.

далее отправляемся в с. Нар в "Мемориальный дом-музей Хетагурова К. Л." входит в структуру "Национального музея РСО-Алании" на правах филиала.

Тут же находится памятник в полный рост Хетагурову К. Л.

Посетим селение Лисри. В селе сохранились зиккуратное святилище "Мидгау дзуар" и Храм Успенпия Пресвятой Богородицы, а так же множество родовых башен.

сделаем остановку на минеральном источнике ТИБ-2;

Насладившись погружением в средневековую Аланию, мы поедем купаться в горячий минеральный источник Бирагзанг. Вода источника поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. По сути это минералка, которую можно пить, однако и на кожу она оказывает целебное воздействие. Кожа после купания становится как после хорошего SPA.

Возвращение в отель.

Важно знать: