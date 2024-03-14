1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена14 марта 2024Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
- IIrinanie9 ноября 2023Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
- ЕЕлена21 сентября 2023Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
- ССветлана19 сентября 2022Спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Виды просто потрясающие, дух захватывает. Гид Альберт был очень внимателен к нам и нашим
- ННаташа16 августа 2022Спасибо за экскурсию, замечательный гид Казбек. Потрясающие виды, вкусная еда, воздух!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От ж/д вокзала»
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