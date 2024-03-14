Экскурсии от Ж/Д вокзала Владикавказа

Найдено 4 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» во Владикавказе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перезагрузка в горах Осетии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Куртатинское Ущелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    14 марта 2024
    Дигорское ущелье
    Путешествовали с гидом Казбеком. Отдельное спасибо ему за человечность и хорошее отношение! Посетили красивые ущелья, единственное летом все гораздо красивее
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    должно выглядеть. По пути назад гид предложил заехать в термальные источники, так как у нас оставалось время до самолёта. Впечатления от экскурсии остались хорошие)

  • I
    Irinanie
    9 ноября 2023
    Дигорское ущелье
    Это было сказочное и волшебное путешествие, которое состоялось благодаря Малхазу и Давиду. Давид показал нам очень красивые места Дигорского ущелья,
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    арт объекты, водопады и прекрасные вида Осетинского края. Были в горах Осетии не первый раз, но увидели много нового и такие места, куда не все могут проехать и не все знают, нам Дигория открылось с другой более интересной и впечатляющей стороны. Малхаз организовал нам данный тур всегда был на связи и мысленно с нами, передал вино и чай!

  • Е
    Елена
    21 сентября 2023
    Дигорское ущелье
    Сразу скажу, нам очень повезло. С гидом, погодой, и всем-всем. Очень. Нас возил/показывал/ рассказывал Казбек. Очень внимательный человек эрудированный гил.
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    Маршрут удивительный сам во себе. Казбек пояснял все, что мы видели, ответил на все вопросы. Водитель-виртуоз, на таких крутых горных дорогах, так легко передвигаться!!! И настоящий мужчина. Спасибо

  • С
    Светлана
    19 сентября 2022
    Куртатинское Ущелье
    Спасибо за экскурсию! Всё очень понравилось. Виды просто потрясающие, дух захватывает. Гид Альберт был очень внимателен к нам и нашим
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    пожеланиям. С пониманием относился к нашим просьбам и присутствию маленького ребёнка, даже помогал его занять. Обязательно ещё вернёмся в Северную Осетию и будем обращаться к нашему гиду.

  • Н
    Наташа
    16 августа 2022
    Перезагрузка в горах Осетии
    Спасибо за экскурсию, замечательный гид Казбек. Потрясающие виды, вкусная еда, воздух!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Перезагрузка в горах Осетии
  2. Куртатинское Ущелье
  3. Дигорское ущелье
  4. Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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