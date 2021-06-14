Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день

Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники

5
4 отзыва
Валера
Валера – Гид из Владикавказа
В знаковых местах Осетии вы увидите исторические ворота Закавказья и осознаете важность монумента Уастырджи.

Подниметесь по канатной дороге, чтобы оценить пейзажи Сказского ледника.

Исследуете средневековые башни и даже дохристианский зиккурат.

Отведаете осетинских пирогов.

А после поездки получите качественные фотографии 📸 или видеозарисовку с квадрокоптера.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.

Экскурсия

105008 925 ₽ за всё до 4 чел.скидка15%

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Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день

Что вас ожидает

Алагирское ущелье: история 📖 и фольклор Осетии
Поездка начнется со стратегически значимого ущелья, по которому проходит Транскавказская автомагистраль. Вы узнаете, какие события помнят главные ворота Закавказья, образованные бурной рекой Ардон. Увидите яркую визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — и поймете значение изображенного героя Уастырджи в осетинской культуре.

Сказка Цейского ущелья
Затем вы отправитесь к красивейшему горнолыжному курорту, где перед вами предстанут идиллические пейзажи заснеженных вершин и долин. Прямо над ущельем вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Увидите грандиозный Сказский ледник, напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород. А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору.

Мамисонское ущелье
На обратном пути вы проедете фотогеничное Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой. В селе Тиб я расскажу о бывшей крупной здравнице и отвезу к месту, где можно набрать целебной воды. В древнем селе Лисри поговорим об артефактах прошлых эпох: вы встретите боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. И в завершение посетите термальный источник Бирагзанг, где приятно провести время после насыщенного дня.

Организационные детали

  • Трансфер из Владикавказа и пикник с шашлыком и осетинским пирогом входят в стоимость экскурсии 🧭. Стоимость при выезде из другого населенного пункта, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
  • Дополнительно оплачивается посещение термального источника — 250 руб. /человека, поездка по канатной дороге Цей — 300 руб. /человека (в горах ⛰️ принимают только наличные)
  • Через несколько дней после поездки вы получите качественные фотографии 📸 или видеозарисовку с квадрокоптера
🚩 Начало и место завершения: у места вашего проживания
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валера
Валера
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз! Бонусом вы получите фотографии или видеоролик о вашем путешествии, снятый с квадрокоптера.
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
14 июн 2021
Спасибо большое Валерию за прекрасно проведённый день! В Северную Осетию приезжала второй раз, и основные эксурсионные места посетила в прошую поездку, поэтому была приятно удивлена нестандарным маршрутом, позволяющим увидеть местные красоты под новым углом. Отдельно хочу заметить профессионализм в вождении машины, так как по пути попался опасный отрезок дороги, с которым Валерий справился на все 100, а так же оригинальный подход с пикником в красивейшем месте (такая деталь как алмаз во всей поездке). Программа поездки очень грамотно продумана, так как за весь день остаёшься в приятной переполненности эмоций, а посещение горячего источника в конце поездки закрепляет весь прошедший день и позволяет окунуться в приятную негу. Определённо буду обращаться к Валерию при планировании следующего визита в эту прекрасную республику. Советую также посмотреть замечательное портфолио с поездок в истраграм: @phototur_kavkaz
А
6 июн 2021
Цейский ледник прекрасен. Раз в жизни нужно его увидеть. Гид возил нас по разным источникам, где мы пробовали целебную воду. Можно набрать с собой и увезти. Экскурсия заканчивается на горячих источниках, но мы с утра сонные забыли полотенца. Отмечу вкусный обед с незабываемым видом, такого нигде не встречали!
М
27 мая 2021
Осетия очень красивая и совсем не опасная, очень гостеприимная республика. Не первый раз были на Кавказе с индивидуальными экскурсиями. Но Валерий лучший! По нему было видно, человек любит свою работу и хочет нам показать самые красивые места, хочет чтобы мы уехали довольными! С самого начала экскурсии узнав что мы не позавтракали, незамедлительно поехал и заказал нам осетинский пирог с ботвой свеклы в одном из лучших мест Владикавказа! Вот оно, гостеприимство! Не показушное, а искреннее от души. Он нас отвозил туда, где нет толп туристов, где мы могли наслаждаться тишиной и красотой гор! А поверьте уж тишина после мегаполиса очень нужна! Очень приятный в общении и сдержанный Валерий был для нас был как другом, он нас угощал чаем из горных трав, поднявшись в очень красивое место неожиданно для нас был организован пикник. Мы увидели горное озеро, поднялись к леднику, попили целебной воды прямо с источника! Вкуснейшая вода кстати, самый первый источник в селе Тиб. Мы увидели старинное село, с огромными сторожевыми и жилыми башнями! Валерий нам показал очень интересное святое место ступенчатого типа! Помимо этого еще короткий ролик с высоты умудрился нам снять. Сделал нам отличные фотографии. Спасибо вам большое за такой прием и организацию!
О
24 мая 2021
Нащим гидом был Валера Джусоев. Деликатный, пунктуальный. Хорошо водит машину. Делает. видеосъемки. и квадрокоптером. Приятным сюрпризом является пикник на природе. Все включено в стоимость экскурсии. Экскурсия подойдет туристам разного возраста. Прекрасные виды, очень живописные. .

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