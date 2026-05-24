Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Поездка в Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты и целебные минеральные источники
В знаковых местах Осетии вы увидите исторические ворота Закавказья, подниметесь по канатной дороге, чтобы оценить пейзажи Сказского ледника. Исследуете средневековые башни и даже дохристианский зиккурат. А ещё отведаете осетинских пирогов.
Поездка начнется со стратегически значимого ущелья, по которому проходит Транскавказская автомагистраль. Вы увидите яркую визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — героя Уастырджи.
Сказка Цейского ущелья
Затем вы отправитесь к красивейшему горнолыжному курорту, к видам заснеженных вершин и долин. Прямо над ущельем вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Увидите грандиозный Сказский ледник, напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород. А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору.
Мамисонское ущелье
На обратном пути вы проедете фотогеничное Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой. В селе Тиб я отвезу к месту, где можно набрать целебной воды. В древнем селе Лисри вы встретите боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, смотря на белоснежные вершины ущелья. И в завершение посетите термальный источник Бирагзанг, где приятно провести время после насыщенного дня.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
Трансфер из Владикавказа и кавказский обед включены в стоимость
Дополнительно оплачивается посещение термального источника — 500 ₽/человека, поездка по канатной дороге Цей — 700 ₽/человека (в горах принимают только наличные)
По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 5000 ₽
С собой возьмите теплые вещи: около ледника может быть ветрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в пределах Владикавказа. Выезд из других мест с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
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3
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2
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1
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А
Андрей
Потрясающая, великолепная экскурсия!! Валера отличный водитель, гид и приятный собеседник. Комфортная поездка, много красивых мест за один день. Отдельным ярким впечатлением стал пикник с осетинскими пирогами и вкусным чаем. Несмотря на то, что в конце поездки испортилась погода, мы получили большое удовольствие, как от невероятных красот, так и от общения. Большое спасибо за чудесную поездку!!
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И
Ирина
Благодаря гиду Валерию,мы получили массу чудесных впечатлений,которые навсегда будут у нас в сердце,настолько всё было интересно, позновательно и душевно. Живописные виды ущельев восхищали своей красотой,а горы своим величием. Гид Валерий профессионал
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O
Oksana
Были семьей в путешествии с Валерием в августе по Алагирскому, Цейскому и Мамисонскому ущельям. Мы впервые посетили Кавказ, природа поражает своей красотой и разнообразием!!! Валерий показал такие места, где по-настоящему наслаждаешься ею!! Спасибо вам Валерий, за ваше внимание к гостям! Действительно, хочется вернуться вновь! Тем более, есть для это повод - Дигорское ущелье, осталось непокоренным!!
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И
Игорь
В середине января выбирали поездку по Осетии с возможностью посещения термальных источников, поэтому рассматривали только цейское направление. Выбор пал на эту экскурсию и мы рады, что не ошиблись, наши ожидания читать дальшеуменьшить
оправдались в полной мере и даже больше. Мы увидели не только популярные у туристов объекты, но и места, где они могут побывать только благодаря таким энтузиастам-гидам, как Валера. Причина простая-добраться туда можно только имея хороший внедорожник и желание экскурсовода. Огромное спасибо Валере за эту возможность и прекрасно организованную экскурсию. Посетили два источника с минеральной водой,поэтому совет взять с собой пару пустых бутылок. Пикник во время экскурсии позволил не тратить время и деньги на обед,а купание в термальных источниках было отличным завершением этого прекрасного экскурсионного дня.
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Н
Наталья
До этого в Осетии ни разу не были, поэтому экскурсию выбирали на основании отзывов, совершенно случайно. В итоге, впечатления от поездки превзошли все наши ожидания. Причем были кратковременные дожди и читать дальшеуменьшить
облачность, которые нисколько нам не мешали, наоборот добавили к красоте гор какую-то таинственность. А также в такую погоду появляются водопады, которые вы не увидите в ясные дни. Наш гид Валера оказался знатоком традиций и истории осетин, всю дорогу рассказывал интересные вещи, отвечал на вопросы, внимательный. В одном из красивейших мест в считанные минуты соорудил пикник и всех нас вкусно накормил (для этого в его внедорожнике есть всё, что нужно). В общем мы поняли, что не нужно переживать из-за дождя. Горы прекрасны в любую погоду, а дождевики советуют брать всегда, даже если светит солнце, меняется всё быстро. Рекомендую всем!!!
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Е
Елена
Спасибо большое Валерию за душевно проведённый день! В Северную Осетию мы приехали после Ингушетии и Домбая. и были приятно удивлены маршрутом, позволяющим увидеть местные красоты под новым углом. Он аккуратный читать дальшеуменьшить
водитель, интересный, интеллигентный человек. Понравился так же оригинальный подход с пикником в красивейшем месте (такая деталь как алмаз во всей поездке). такой релакс-горы, облака…. Программа поездки очень грамотно продумана, так как за весь день остаёшься в приятной переполненности эмоций, а посещение горячего источника в конце поездки закрепляет весь прошедший день и позволяет окунуться в приятную негу. Даже начавшийся дождь не омрачил наше купание. На обратной дороге он заказал нам вкуснейшие осетинские пироги в каком-то кафе. Квас и пироги, горы, пикник, Осетия еще долго останутся в нашей памяти. Спасибо за воспоминания и знакомство с красотами вашего края.
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