Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

В знаковых местах Осетии вы увидите исторические ворота Закавказья, подниметесь по канатной дороге, чтобы оценить пейзажи Сказского ледника. Исследуете средневековые башни и даже дохристианский зиккурат. А ещё отведаете осетинских пирогов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Алагирское ущелье: история и фольклор Осетии

Поездка начнется со стратегически значимого ущелья, по которому проходит Транскавказская автомагистраль. Вы увидите яркую визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — героя Уастырджи.

Сказка Цейского ущелья

Затем вы отправитесь к красивейшему горнолыжному курорту, к видам заснеженных вершин и долин. Прямо над ущельем вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Увидите грандиозный Сказский ледник, напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород. А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору.

Мамисонское ущелье

На обратном пути вы проедете фотогеничное Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой. В селе Тиб я отвезу к месту, где можно набрать целебной воды. В древнем селе Лисри вы встретите боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. Затем мы устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, смотря на белоснежные вершины ущелья. И в завершение посетите термальный источник Бирагзанг, где приятно провести время после насыщенного дня.

Организационные детали