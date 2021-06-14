Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Алагирское ущелье: история 📖 и фольклор Осетии

Поездка начнется со стратегически значимого ущелья, по которому проходит Транскавказская автомагистраль. Вы узнаете, какие события помнят главные ворота Закавказья, образованные бурной рекой Ардон. Увидите яркую визитную карточку республики — один из крупнейших конных монументов в мире — и поймете значение изображенного героя Уастырджи в осетинской культуре.

Сказка Цейского ущелья

Затем вы отправитесь к красивейшему горнолыжному курорту, где перед вами предстанут идиллические пейзажи заснеженных вершин и долин. Прямо над ущельем вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Увидите грандиозный Сказский ледник, напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород. А если повезет с погодой, то продолжим восхождение на высоту 3000 метров — к Цейскому ретранслятору.

Мамисонское ущелье

На обратном пути вы проедете фотогеничное Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой. В селе Тиб я расскажу о бывшей крупной здравнице и отвезу к месту, где можно набрать целебной воды. В древнем селе Лисри поговорим об артефактах прошлых эпох: вы встретите боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. И в завершение посетите термальный источник Бирагзанг, где приятно провести время после насыщенного дня.

Организационные детали