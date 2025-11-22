Мои заказы

Водопад Кобанский – экскурсии во Владикавказе

Необычная Кабардино-Балкария
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
Путешествие в мир виноделия и природных чудес Кабардино-Балкарии. Откройте для себя Шато Эркен и Чегемские водопады в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
На машине
8 часов
496 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Погрузитесь в историю и природу Северной Осетии: Кармадонское ущелье, монастырь и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе. Мы заед...
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
Пешая
4 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Кобанское ущелье
Индивидуальная экскурсия для женщин в Кобанское ущелье - это путь к самопознанию и гармонии. Погрузитесь в атмосферу гор и найдите внутреннюю опору
Начало: Гостиница Владикавказ
13 дек в 14:00
14 дек в 14:00
4500 ₽5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 ноября 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Не просто тур. А путешествие к себе в сердце.

    Хочу поделиться впечатлениями, которые сложно описать словами. Это был не просто тур
    читать дальше

    по древней земле Кобани — это было одно из самых сильных путешествий в моей жизни. И огромная заслуга в этом принадлежит проводнику Нате.

    С первого момента было ясно, что Ната — не обычный гид. Она не просто знает каждую тропинку, каждую гору и каждую историю этого сурового и величественного края. Она "чувствует"его душу. И самое невероятное — она умеет помочь почувствовать это тебе.

    Кобань через её рассказы и маршруты перестала быть просто точкой на карте. Она стала живым пространством, где дух древней археологической культуры, мощь кавказских гор и сила местных традиций сплелись в неразрывное целое. Ната вела не только по тропам, но и по лабиринтам собственных чувств.

    Она каким-то удивительным образом смогла показать то, что есть глубоко внутри каждого из нас. Глядя на вековые камни, на достоинство этих мест и их сокровенную историю, ты невольно задаёшь себе вопросы: «А что во мне? Что остаётся в вечности? Где моя внутренняя опора?».

    Были моменты полной тишины на смотровых площадках, когда Ната просто давала время — время впитать мощь пейзажей,выпить вкуснейший чай, ощутить связь с древностью, отпустить суету. И в этой тишине приходили самые важные мысли.

    Это невероятный навык — быть проводником не только по местности, но и по эмоциональному ландшафту человека. Ната обладает им в полной мере. Она мудра, внимательна и искренне любит Осетию и её наследие. Её энергия и глубокая связь с землёй Кобань — заразительны.

    Если вы хотите увидеть Осетию глазами сердца, понять её не как географию, а как состояние души, прикоснуться к истокам — вам обязательно нужно отправиться в путь с Натой. Это больше, чем экскурсия. Это — встреча с собой на фоне вечных гор и древней истории.

    Спасибо тебе, Ната, за это путешествие. Ты открыла не только сокровенную Осетию, ты помогла открыть что-то важное во мне самой!

    Не просто тур. А путешествие к себе в сердцеНе просто тур. А путешествие к себе в сердцеНе просто тур. А путешествие к себе в сердцеНе просто тур. А путешествие к себе в сердце
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Это было удивительное путешествие! 💫💥⛰
    Наталья действительно ментор — человек, обладающий знаниями и опытом в определенной области и готовый делиться ими!
    Ната,
    читать дальше

    я благодарна тебе за этот опыт!
    За удивительную экскурсию! Ты знаешь историю и обычаи и с удовольствием делишься этой информацией. С первой минуты нашего общения, нет, с первого сообщения) я почувствовала твое внимательное отношение к своему делу! А значит и к гостям вашего города!
    Чай в горах с приятным бонусом окончательно сложил положительные эмоции о всем путешествии: это было похоже на уютный отдых в кругу друзей! 💞
    Еще хочу сказать тебе огромное спасибо за Кармадонское ущелье🙏Наталья, ты сделала мой день и оставила очень яркое воспоминание о себе, горах и Владикавказе!
    Спасибо тебе за все советы, в том числе за дальнейшее мое путешествие — продолжаю наслаждаться и получать удовольствие!
    Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья и процветания твоему важному делу! 💞🙏⛰💫💥
    Мудрая бабушка)) дай Бог свидимся! 🙏

  • И
    Иришка
    15 октября 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Я очень благодарна Наталье за эту поездку, я понимала куда еду, но такой реакции от себя не ожидала, положительно впечатлилась.
    читать дальше

    Спасибо Наташе за решенные вопросы на которые я объективно не смогла найти ответы. Наташа, я благодарю тебя, за то что ты есть, здоровья тебе и процветания, ты делаешь очень нужное дело 🙏🙏🙏

  • Н
    Наталья
    29 августа 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Это было удивительное путешествие к самой себе в Кобанском ущелье! Ната - прекрасный проводник, с которым легко и уютно, с первых минут было ощущение, что уже давно знакомы. Чай с прекрасным видом на горы - отдельная любовь!
    Благодарю от всей души💚
  • Е
    Елена
    22 августа 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Осетия - моя любовь. Мне невероятно повезло, что в свой день рождения я познакомилась с Натальей - очень теплым, душевным
    читать дальше

    человеком.
    Путешествие в Кобанское ущелье - потрясающее. Всю дорогу туда Наталья рассказывала о нартах, их эпосе, о Кобанской культуре, да много о чем. И так воодушевленно и информативно, как ни каждый осетин расскажет!)
    А потом было то,за чем я приехала. Мы говорили о том, что мне нужно было услышать. Мы пили ароматный чай сидя под дикой яблоней у древней полуразрушенной стены. А перед глазами горы, облака. Наталья удивительным образом умеет наладить контакт, расположить и уже через час ощущение, что мы знакомы много лет.
    Отличной получилась так же прогулка по аллее героев нартского эпоса. О каждом из них Наталья рассказала замечательные истории.
    Вобщем, получилось очень яркое, насыщенное, запоминающееся путешествие. Наталья стала для меня проводником ко мне через Кобанское ущелье. Да, путь не близкий, но это того стоит!

    Осетия - моя любовь. Мне невероятно повезло, что в свой день рождения я познакомилась с Натальей - очень теплым, душевным человекомОсетия - моя любовь. Мне невероятно повезло, что в свой день рождения я познакомилась с Натальей - очень теплым, душевным человеком
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Я бы сегодняшний день назвала "Волшебный день с Натой". Я получила много подсказок в том, как и куда двигаться в
    читать дальше

    разных областях жизни. У Наты очень теплая, окутывающая как пледом, энергетика, с Натой легко, уютно и спокойно. Личностная перезагрузка вкупе с природными красотами, ароматным чаем и интересными фактами о Северной Осетии сделала этот день незабываемым. Этот день был посвящен мне, этот день был только для меня❤❤❤

    Я бы сегодняшний день назвала "Волшебный день с Натой". Я получила много подсказок в том, как
  • А
    Анастасия
    9 июня 2025
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Я осталась в восторге от прогулки, встреча прошла легко и непринужденно, было ощущение, что с Натой знакомы уже давно. Проработали волнующие меня вопросы + получила рекомендации. Ната, огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Невероятно пробуждающее путешествие не только в Кобанское ущелье, но и к самой себе:) Ната очень располагает к разговору, мягко настраивает
    читать дальше

    на волнующую тему и кажется, что мало времени, чтобы разобраться со всеми вопросами, но Ната дает вектор (или пинок)) развития и открывает те стороны личности, которые, я, к примеру, не видела. Очень вкусный чай на вершине и небольшая закуска к нему. После поездки Ната прислала еще раз те рекомендации, которые помогут масштабировать личность, а также список книг и фильмов. Спасибо большое! (Желтый палантин уже заказала:)

  • А
    Анастасия
    15 октября 2024
    Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
    Прекрасно проведенная сессия, Наталья в полном объеме проработала все запросы с моей стороны, была внимательна и заинтересована. Я получила ответы
    читать дальше

    на кучу вопросов, многие мои сомнения были развеяны, кроме того, Наташа вселила в меня веру в будущее и в себя ❤️ встреча проходит в очень интересном формате, также, после встречи, Наталья прислала кучу рекомендаций, книг к прочтению. Помимо коуч сессии также была проведена экскурсия по тем местам, где мы были)
    Наташа, спасибо тебе большое, ты мне очень помогла 😌

