Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
Путешествие в мир виноделия и природных чудес Кабардино-Балкарии. Откройте для себя Шато Эркен и Чегемские водопады в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительная Северная Осетия
Погрузитесь в мир удивительных ландшафтов и древних традиций Северной Осетии вместе с нашей экскурсией
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Погрузитесь в историю и природу Северной Осетии: Кармадонское ущелье, монастырь и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе. Мы заед...
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Кобанское ущелье
Индивидуальная экскурсия для женщин в Кобанское ущелье - это путь к самопознанию и гармонии. Погрузитесь в атмосферу гор и найдите внутреннюю опору
Начало: Гостиница Владикавказ
13 дек в 14:00
14 дек в 14:00
4500 ₽
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 ноября 2025Не просто тур. А путешествие к себе в сердце.
Хочу поделиться впечатлениями, которые сложно описать словами. Это был не просто тур
- ННаталья13 ноября 2025Это было удивительное путешествие! 💫💥⛰
Наталья действительно ментор — человек, обладающий знаниями и опытом в определенной области и готовый делиться ими!
Ната,
- ИИришка15 октября 2025Я очень благодарна Наталье за эту поездку, я понимала куда еду, но такой реакции от себя не ожидала, положительно впечатлилась.
- ННаталья29 августа 2025Это было удивительное путешествие к самой себе в Кобанском ущелье! Ната - прекрасный проводник, с которым легко и уютно, с первых минут было ощущение, что уже давно знакомы. Чай с прекрасным видом на горы - отдельная любовь!
Благодарю от всей души💚
- ЕЕлена22 августа 2025Осетия - моя любовь. Мне невероятно повезло, что в свой день рождения я познакомилась с Натальей - очень теплым, душевным
- ЮЮлия1 августа 2025Я бы сегодняшний день назвала "Волшебный день с Натой". Я получила много подсказок в том, как и куда двигаться в
- ААнастасия9 июня 2025Я осталась в восторге от прогулки, встреча прошла легко и непринужденно, было ощущение, что с Натой знакомы уже давно. Проработали волнующие меня вопросы + получила рекомендации. Ната, огромное спасибо!
- ССветлана31 октября 2024Невероятно пробуждающее путешествие не только в Кобанское ущелье, но и к самой себе:) Ната очень располагает к разговору, мягко настраивает
- ААнастасия15 октября 2024Прекрасно проведенная сессия, Наталья в полном объеме проработала все запросы с моей стороны, была внимательна и заинтересована. Я получила ответы
