по древней земле Кобани — это было одно из самых сильных путешествий в моей жизни. И огромная заслуга в этом принадлежит проводнику Нате.



С первого момента было ясно, что Ната — не обычный гид. Она не просто знает каждую тропинку, каждую гору и каждую историю этого сурового и величественного края. Она "чувствует"его душу. И самое невероятное — она умеет помочь почувствовать это тебе.



Кобань через её рассказы и маршруты перестала быть просто точкой на карте. Она стала живым пространством, где дух древней археологической культуры, мощь кавказских гор и сила местных традиций сплелись в неразрывное целое. Ната вела не только по тропам, но и по лабиринтам собственных чувств.



Она каким-то удивительным образом смогла показать то, что есть глубоко внутри каждого из нас. Глядя на вековые камни, на достоинство этих мест и их сокровенную историю, ты невольно задаёшь себе вопросы: «А что во мне? Что остаётся в вечности? Где моя внутренняя опора?».



Были моменты полной тишины на смотровых площадках, когда Ната просто давала время — время впитать мощь пейзажей,выпить вкуснейший чай, ощутить связь с древностью, отпустить суету. И в этой тишине приходили самые важные мысли.



Это невероятный навык — быть проводником не только по местности, но и по эмоциональному ландшафту человека. Ната обладает им в полной мере. Она мудра, внимательна и искренне любит Осетию и её наследие. Её энергия и глубокая связь с землёй Кобань — заразительны.



Если вы хотите увидеть Осетию глазами сердца, понять её не как географию, а как состояние души, прикоснуться к истокам — вам обязательно нужно отправиться в путь с Натой. Это больше, чем экскурсия. Это — встреча с собой на фоне вечных гор и древней истории.



Спасибо тебе, Ната, за это путешествие. Ты открыла не только сокровенную Осетию, ты помогла открыть что-то важное во мне самой!