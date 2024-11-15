В путешествии по заповедным уголкам республики вы проведете день среди могучих исполинов, дремлющих на пушистых хвойных коврах. Полюбуетесь картинными видами Зарамагского водохранилища и древнего селения Тиб. Познакомитесь с историей средневековых башен Боциевых и современных арт-объектов. А также отведаете родниковой воды и попробуете эталонные осетинские пироги.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Ущелья, источники, арт-объекты и древние селения
- В начале путешествия вы увидите монументальную конную скульптуру, вырывающуюся из скалы. На добрую дорогу нас благословит Уастырджи, один из самых известных и почитаемых в Осетии святых, покровитель мужчин и всех путников.
- Далее вы посетите сероводородные источники в селе Тамиск.
- А впереди у нас — легендарный курорт Цей, где вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка».
- Также в течение дня я покажу два интересных арт-объекта: «Рог изобилия» и инсталляцию, посвященную К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы. Возле нее вас ждут и живописные пейзажи Зарамагского водохранилища.
- Кроме того, я отвезу вас в селение Тиб, где познакомлю с осетинским бытом и традициями, расскажу о целебных свойствах местной воды и раскрою историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия.
Дружеское сопровождение
По пути я буду рад ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с жизнью в Осетии. Расскажу истории наших старожилов. Отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаю, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!
Организационные детали
- Отдельно оплачивается питание и канатная дорога — 800 руб. /человека
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите теплые вещи, в святых местах необходимо соблюдать традиционный дресс-код. В шортах вход запрещён
- Курить и распивать алкогольные напитки в святых местах запрещено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 3233 туристов
Привет, друзья! Мы команда давних приятелей, которые родились и выросли в Северной Осетии. Мы любим свой родной край и с огромным удовольствием откроем его и для вас! Мы делимся неЗадать вопрос
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