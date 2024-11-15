Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе

Вдохновиться красотой Северной Осетии, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
В путешествии по заповедным уголкам республики вы проведете день среди могучих исполинов, дремлющих на пушистых хвойных коврах. Полюбуетесь картинными видами Зарамагского водохранилища и древнего селения Тиб. Познакомитесь с историей средневековых башен Боциевых и современных арт-объектов. А также отведаете родниковой воды и попробуете эталонные осетинские пироги.
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Ущелья, источники, арт-объекты и древние селения

  • В начале путешествия вы увидите монументальную конную скульптуру, вырывающуюся из скалы. На добрую дорогу нас благословит Уастырджи, один из самых известных и почитаемых в Осетии святых, покровитель мужчин и всех путников.
  • Далее вы посетите сероводородные источники в селе Тамиск.
  • А впереди у нас — легендарный курорт Цей, где вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка».
  • Также в течение дня я покажу два интересных арт-объекта: «Рог изобилия» и инсталляцию, посвященную К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы. Возле нее вас ждут и живописные пейзажи Зарамагского водохранилища.
  • Кроме того, я отвезу вас в селение Тиб, где познакомлю с осетинским бытом и традициями, расскажу о целебных свойствах местной воды и раскрою историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия.

Дружеское сопровождение

По пути я буду рад ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с жизнью в Осетии. Расскажу истории наших старожилов. Отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаю, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается питание и канатная дорога — 800 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите теплые вещи, в святых местах необходимо соблюдать традиционный дресс-код. В шортах вход запрещён
  • Курить и распивать алкогольные напитки в святых местах запрещено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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