В путешествии по заповедным уголкам республики вы проведете день среди могучих исполинов, дремлющих на пушистых хвойных коврах. Полюбуетесь картинными видами Зарамагского водохранилища и древнего селения Тиб. Познакомитесь с историей средневековых башен Боциевых и современных арт-объектов. А также отведаете родниковой воды и попробуете эталонные осетинские пироги.

Описание экскурсии

Ущелья, источники, арт-объекты и древние селения

В начале путешествия вы увидите монументальную конную скульптуру, вырывающуюся из скалы. На добрую дорогу нас благословит Уастырджи, один из самых известных и почитаемых в Осетии святых, покровитель мужчин и всех путников.

Далее вы посетите сероводородные источники в селе Тамиск.

А впереди у нас — легендарный курорт Цей, где вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка».

Также в течение дня я покажу два интересных арт-объекта: «Рог изобилия» и инсталляцию, посвященную К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы. Возле нее вас ждут и живописные пейзажи Зарамагского водохранилища.

Кроме того, я отвезу вас в селение Тиб, где познакомлю с осетинским бытом и традициями, расскажу о целебных свойствах местной воды и раскрою историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия.

Дружеское сопровождение

По пути я буду рад ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с жизнью в Осетии. Расскажу истории наших старожилов. Отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаю, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!

Организационные детали