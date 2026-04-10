Кармадонское ущелье открывает наше путешествие. О нём известно многим по трагическим событиям, произошедшим здесь в 2002 году. Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт. Здесь можно попробовать одну из вкуснейших минеральных вод прямиком из источника.
Ущелье № 2: загадочное
Наша дорога пролегает через Даргавс — средневековый некрополь и по совместительству место со своими тайнами и легендами, которые настораживают даже коренной народ. Мы остановимся подробнее на историях о «Городе мёртвых» и сделаем пару кадров на память. После чего закончим подъём по крутому серпантину длиной в 14 км и насладимся открывающимся видом с высоты в 1200 метров над уровнем моря.
Ущелье № 3: колоритное и прекрасное
Продолжаем двигаться по серпантину, чтобы посетить одно из самых живописных ущелий Северной Осетии — Куртатинское. По пути обязательно делаем обеденный привал с облепиховым чаем и свежезаваренным кофе. В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России. А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны.
Также на маршруте мы встретим ряд арт-объектов от местных энтузиастов, где по вашему желанию остановимся для фото.
Организационные детали
О своём крае вам будет рассказывать местный житель, который искренне любит эти места и знает их изнутри
Как проходит экскурсия
Передвигаться будем на комфортном автомобиле
Мы не ограничиваем гостей по времени — находимся в точках столько, сколько вам необходимо (цена за поездку не меняется)
В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Дополнительные расходы: входной билет в «Город мёртвых» (100 ₽/чел.) и питание (по желанию)
Стоимость указана с учётом выезда из г. Владикавказ. Если вы находитесь в другом населённом пункте, пожалуйста, уточните цену в переписке
Мы можем дополнить поездку посещением Мидаграбинских водопадов (самых высоких в Европе) — 2000 ₽ с группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2407 туристов
Приветствую! Меня зовут Владимир. Мы с нашими гидами на протяжении 8 лет показываем красоты Северной Осетии. Будем рады познакомить и вас с нашей республикой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 335 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алёна
Дата посещения: 10 апр 2026
Отличный день и супер гид! Это несмотря на то, что погода нас очень подвела. Снег в горах и минимум видимости... Но Артур замечательно сгладил все острые углы своим позитивом и интересными рассказами. Остановились во всех знаковых местах, посмотрели очень многое! Нам очень понравилось, эмоции, действительно, +1001%. Спасибо большое!
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Татьяна
Отличное путешествие по невероятно живописным горным местам! 🩵 Ощущения, что побывали не на экскурсии, а у хороших друзей🥰 Эдуард - прекрасный рассказчик, отзывчивый, внимательный и гостеприимный человек. Угостил нас вкусным оситинским пирогом, показал красоты родных мест😍 От души благодарим! 🙏🏻
+2
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Екатерина
благодарим за знакомство с Северной Аланией нашего гида Артура! Это была очень интересная поездка: Артур рассказывал подробные истории и интересные факты о посещенных нами местах. Поездка прошла с максимальным комфортом! читать дальшеуменьшить
Помимо заявленных локаций мы также смогли попробовать местные деликатесы: сыр и сладости. А на обратном пути Артур помог нам заказать самый вкусный шашлык во Владикавказе! Артур, вы просили обратную связь: шашлык был бесподобен! ❤️ Наша поездка была в преддверии праздника Великой Победы, и мы смогли посетить значимые места и памятники, связанные с этим событием. Огромное спасибо за поездку и гостеприимство! ❤️ Хотим вернуться еще 🙏
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В
Валерия
Замечательная обзорная поездка с замечательным гидом Артуром! Всё красивое показал, всё интересное рассказал, настроение поднял))) Даже погоду хорошую наколдовал. Искренне рекомендую и Артура, и эту экскурсию. Для первого знакомства с культурой и природой Северной Осетии - Алании великолепно! Артур, спасибо, надеюсь, мы ещё когда-нибудь встретимся))
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М
Мария
Артур познакомил нас с Осетией в первый день приезда. Все понравилось. На обеде девочкам советую брать чанах 😃
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К
Катя
Экскурсия привзошла все наши ожидания!!! Великолепный гид сделал ее особенной!!! Рассказ об истории мест, местных особенностях, традициях и личные истории из жизни сделали поездку особенно классной!!! Путешествия это не только читать дальшеуменьшить
места, но и люди которые там живут живое общение великолепно дополняет впечатления от места!!! Было время пообщаться, было время уйти вдвоем пить чай и смотреть на горы. Баланс общения и уединения! А также мы увидели больше чем ожидали!!! Впечатления просто в самое ❤️!!! Спасибо большое за вашу работу!!! Вы делаете людей счастливыми и расширяет наши границы реальности!!!
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