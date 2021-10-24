Что вас ожидает

Ущелье № 1: грозное и впечатляющее

Кармадонское ущелье открывает наше путешествие. О нём известно многим по трагическим событиям, произошедшим здесь в 2002 году. Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт. Здесь можно попробовать одну из вкуснейших минеральных вод прямиком из источника.

Ущелье № 2: загадочное

Наша дорога пролегает через Даргавс — средневековый некрополь и по совместительству место со своими тайнами и легендами, которые настораживают даже коренной народ. Мы остановимся подробнее на историях о «Городе мёртвых» и сделаем пару кадров на память. После чего закончим подъём по крутому серпантину длиной в 14 км и насладимся открывающимся видом с высоты в 1200 метров над уровнем моря.

Ущелье № 3: колоритное и прекрасное

Продолжаем двигаться по серпантину, чтобы посетить одно из самых живописных ущелий Северной Осетии — Куртатинское. По пути обязательно делаем обеденный привал с облепиховым чаем и свежезаваренным кофе. В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России.

А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны.

Также на маршруте мы встретим ряд арт-объектов от местных энтузиастов, где по вашему желанию остановимся для фото.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Передвигаться будем на комфортном автомобиле

Мы не ограничиваем гостей по времени — находимся в точках столько, сколько вам необходимо (цена за поездку от этого не меняется)

В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет