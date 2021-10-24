Путешествие на машине по захватывающим дух природным местам Северной Осетии

4.9
17 отзывов
Иногда для полноты жизни не хватает встряски: кому-то нравится экстрим, кого-то питает созерцание грандиозных пейзажей.

Местные «каньоны» вызывают диапазон чувств — от волнения до восхищения.

Я отвезу вас в Кармадонское, Даргавское и Куртатинское ущелья, покажу как природные, так и рукотворные красоты, а также дополню поездку ненавязчивым рассказом о своём крае.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция

Что вас ожидает

Ущелье № 1: грозное и впечатляющее

Кармадонское ущелье открывает наше путешествие. О нём известно многим по трагическим событиям, произошедшим здесь в 2002 году. Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт. Здесь можно попробовать одну из вкуснейших минеральных вод прямиком из источника.

Ущелье № 2: загадочное

Наша дорога пролегает через Даргавс — средневековый некрополь и по совместительству место со своими тайнами и легендами, которые настораживают даже коренной народ. Мы остановимся подробнее на историях о «Городе мёртвых» и сделаем пару кадров на память. После чего закончим подъём по крутому серпантину длиной в 14 км и насладимся открывающимся видом с высоты в 1200 метров над уровнем моря.

Ущелье № 3: колоритное и прекрасное

Продолжаем двигаться по серпантину, чтобы посетить одно из самых живописных ущелий Северной Осетии — Куртатинское. По пути обязательно делаем обеденный привал с облепиховым чаем и свежезаваренным кофе. В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России.
А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны.

Также на маршруте мы встретим ряд арт-объектов от местных энтузиастов, где по вашему желанию остановимся для фото.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Передвигаться будем на комфортном автомобиле
  • Мы не ограничиваем гостей по времени — находимся в точках столько, сколько вам необходимо (цена за поездку от этого не меняется)
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительные расходы: входной билет в «Город мёртвых» (100 руб. /чел.) и питание (по желанию)
  • Стоимость указана с учётом выезда из г. Владикавказ. Если вы находитесь в другом населённом пункте, пожалуйста, уточните цену в переписке.
  • Мы можем дополнить поездку посещением Мидаграбинских водопадов (самых высоких в Европе) — 1000 рублей с группы
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности в переписке)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Приветствую! Меня зовут Владимир. Мы с нашими гидами на протяжении 8 лет показываем красоты Северной Осетии. Будем рады познакомить и вас с нашей республикой.
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17 реальных отзывов от туристов

О
24 окт 2021
Безусловно ехать на эту экскурсию стоит. Потрясающе красивые места! Гидом у меня был Георгий, очень приятный молодой человек. Показал и рассказал всё, что знает. Мне немножко не хватило информации, но, учитывая небольшой опыт работы экскурсоводом, надеюсь Георгий наберёт побольше интересных фактов и станет замечательным экскурсоводом.
А
22 окт 2021
Был на данной экскурсии с гидом Георгием. Очень рекомендую как саму экскурсию так и гида! получил огромное удовольствие от знакомства с республикой! обязательно вернусь:)!
А
21 окт 2021
Большое спасибо гиду Эдуарду. Такое чувство, что нам показывал горы не посторонний человек, а хороший друг. Дети в восторге, мне тоже очень понравилось.
С
18 окт 2021
Были на данной экскурсии, гид был Георгий, все прошло замечательно, никаких нареканий нет, нас не подгоняли, давали время сколько угодно! Гид все объяснял, подсказывал, угостил вкусным чаем и булочками)) советуем. . Горы велеколепны
Мария
18 окт 2021
Абалденная экскурсия! Гид - Эдуард - просто выше всяких похвал, очень душевный человек! Эмоции от экскурсии на всю жизнь!
Было приятно, что давали столько времени все посмотреть, сколько потребуется, также фотоостановки, где попросишь! И ближе к концу экскурсии покормили наивкуснейшими пирогами:)
Т
16 окт 2021
Осетия очень красива. Но не повезло с гидом, нам заменили гида за 15 часов до начала экскурсии. Водитель и человек хороший, но не гид.
Владимир
Ответ гида:
Татьяна, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Действительно, произошли непредвиденные обстоятельства, из-за которых мы были вынуждены экстренно сменить гида. Приносим наши извинения за неудобства.

Экскурсию провел Гид Владимир, о котором, до этого момента, писали только приятные отзывы. Владимир всегда проводит экскурсии на совесть, в этот раз все было также, гид сварил кофе и предоставил все необходимое.

Вы захотели дополнительно посетить водопады, при этом нужно пройти пограничный пост и иметь при себе паспорта. Так как вы не сообщили мне об этом желании при бронировании экскурсии, я вам не сказал о необходимости иметь с собой документы, и это вызвало у вас негатив по отношению к гиду. Тем не менее, Владимир сделал крюк и все же завёз вас на водопады, и тем самым, вместо указанных 8 часов времени экскурсии, данная экскурсия продлилась 10 часов.

Просим будущих путешественников заранее согласовывать все дополнительные точки маршрута, чтобы избежать недопонимания и получить от экскурсии только позитивные эмоции:)
Т
14 окт 2021
Поездка с Георгием очень понравилась. Отзывчивый, знающий, отвечающий на все вопросы. Чувствуется, что любит и знает родной город. Посетили потрясающе красивые места. Природа завораживает. Спасибо за Георгию за экскурсию
Д
11 окт 2021
Потрясающая экскурсия! Гид Владимир невероятно позитивный и доброжелательный человек, очень интересно рассказывал, виртуозно ездил по горным дорогам и действительно обеспечил нам с подругой комфортное и увлекательное путешествие. По совету доплатили не за водопады, а за лавочку счастья. Экскурсия очень сбалансированная - мы многое увидели, наблюдали невероятные пейзажи почти семь часов, немного устали, но не чувствовали себя убитыми после. Прекрасный вариант для осмотра самых красивых видов, всем рекомендую и буду советовать друзьям.
Наталья
11 сен 2021
Прекрасный день в компании приятного собеседника гида Эдуарда. На экскурсии провели целый день, посмотрели прекрасные места.
С
7 сен 2021
Экскурсию проводил Эдуард. Накануне позвонил. Обговорили детали. Забрал на экскурсию вовремя. Останавливался по нашей просьбе на любой точке маршрута. Не подгонял. Фотографировали сколько хотели. Устроил пикник на берегу горной речки и угостил пирогом
Самый вкусный пирог., делал несколько раз кофе в турке. Посоветовал ларёк с сувенирами. Купили там чурчхелу. Вкусная очень. На другой экскурсии подсунули подделку. Постоянно рассказывал по экскурсии. Было интересно. Места красивые. Не поторапливал. Вернулись поздно. Впечатления только положительные. Из этой поездки по Кавказу самый интересный маршрут. В том числе благодаря гиду Эдуарду. Думаю вернемся в Осетию.
Р
24 авг 2021
Очень все понравилось
Гид Эдуард очень хороший гид
Всё подробно рассказал и показал
М
22 авг 2021
Отлично провели день с гидом Эдуардом.
Очень колоритный и душевный мужчина.
С первых минут знакомства он угостил нас вкуснейшими яблоками из своего сада.
Показал невероятные места и шикарные виды.

Кофе на смотровой площадке, на высоте более 2000 метров, стало изюминкой. Спасибо большое.

Северная Осетия - волшебное место. Место силы!
С
11 авг 2021
Очень понравилась экскурсия! Мы впервые в Северной Осетии. Да, с такой поездки и надо начинать знакомство с красотой природы, гор и рек. Масса впечатлений! Спасибо!
А
10 авг 2021
Очень понравилась данная экскурсия. Настоящее путешествие по красотам. Впечатления незабываемые. С Эдуардом было очень комфортно, отличный рассказчик и человек!
А
30 июля 2021
Спасибо за поездку! Всё понравилось!
Ещё 2 отзыва

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