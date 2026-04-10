Иногда для полноты жизни не хватает встряски: кому-то нравится экстрим, кого-то питает созерцание грандиозных пейзажей. Местные «каньоны» вызывают диапазон чувств — от волнения до восхищения. Я отвезу вас в Кармадонское, Даргавское и Куртатинское ущелья, покажу как природные, так и рукотворные красоты, а также дополню поездку ненавязчивым рассказом о своём крае.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ущелье № 1: грозное и впечатляющее

Кармадонское ущелье открывает наше путешествие. О нём известно многим по трагическим событиям, произошедшим здесь в 2002 году. Мы вспомним, что видели склоны гор почти 20 лет назад, и посмотрим, как изменился ландшафт. Здесь можно попробовать одну из вкуснейших минеральных вод прямиком из источника.

Ущелье № 2: загадочное

Наша дорога пролегает через Даргавс — средневековый некрополь и по совместительству место со своими тайнами и легендами, которые настораживают даже коренной народ. Мы остановимся подробнее на историях о «Городе мёртвых» и сделаем пару кадров на память. После чего закончим подъём по крутому серпантину длиной в 14 км и насладимся открывающимся видом с высоты в 1200 метров над уровнем моря.

Ущелье № 3: колоритное и прекрасное

Продолжаем двигаться по серпантину, чтобы посетить одно из самых живописных ущелий Северной Осетии — Куртатинское. По пути обязательно делаем обеденный привал с облепиховым чаем и свежезаваренным кофе. В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России.

А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны.

Также на маршруте мы встретим ряд арт-объектов от местных энтузиастов, где по вашему желанию остановимся для фото.

Организационные детали

О своём крае вам будет рассказывать местный житель, который искренне любит эти места и знает их изнутри

Как проходит экскурсия

Передвигаться будем на комфортном автомобиле

Мы не ограничиваем гостей по времени — находимся в точках столько, сколько вам необходимо (цена за поездку не меняется)

В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет