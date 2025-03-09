И Иван «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию Отличная экскурсия, быстро прошли границу и туда и обратно. Дмитрий очень хорошо провел экскурсию по Тбилиси.

А Анна «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию Все понравилось, организация на тура на высоте, вода в салоне авто для путешественников в неограниченном количестве, водитель останавливался по первой просьбе, помогал с оплатой в санитарных зонах, кормил вкусными пирожными и кофе, благодарим за поездку.

Е Екатерина «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию Дорога в несезон заняла 5 часов туда и 5 часов обратно. Границу прошли за полчаса,очереди не было. В Тбилиси провели около 6 часов, посетили кафе с грузинской кухней,нагулялись по городу с экскурсоводом. Все понравилось и с погодой повезло.

Е Екатерина Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси» Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!

Е Евгений Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси» Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите