Экскурсии в Грузию из Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Грузия» во Владикавказе, цены от 5900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
На машине
6 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Доехать из России в Грузию легко и комфортно: профессиональный водитель, без пересадок на границе, помощь с багажом и внимание к деталям
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:30
23 750 ₽25 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию
На автобусе
17 часов
94 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
22 мар в 05:00
29 мар в 05:00
7000 ₽ за человека
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
21 мар в 07:00
5900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    9 марта 2025
    «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию
    Отличная экскурсия, быстро прошли границу и туда и обратно. Дмитрий очень хорошо провел экскурсию по Тбилиси.
  • А
    Анна
    9 января 2025
    «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию
    Все понравилось, организация на тура на высоте, вода в салоне авто для путешественников в неограниченном количестве, водитель останавливался по первой просьбе, помогал с оплатой в санитарных зонах, кормил вкусными пирожными и кофе, благодарим за поездку.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2025
    «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию
    Дорога в несезон заняла 5 часов туда и 5 часов обратно. Границу прошли за полчаса,очереди не было. В Тбилиси провели около 6 часов, посетили кафе с грузинской кухней,нагулялись по городу с экскурсоводом. Все понравилось и с погодой повезло.
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
    Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
  • Е
    Евгений
    20 августа 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
  • Г
    Георгий
    23 апреля 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
    читать дальше

    комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую информацию и быстро отвечала на любые наши вопросы. По дороге сам водитель останавливается по любому Вашему желанию в любой точке для фотографирования / перекура / перекуса (например, Арка дружбы народов, хинкали в Пасанаури, виды на Жинвали и т. д.). Отдельное спасибо водителю - нашего звали Эмиль. С ним было комфортно как просто молчать и наслаждаться видами вокруг, так и вести разговор на любую тему.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грузия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
  2. «Радушный и солнечный Тбилиси» - экскурсия из Владикавказа в Грузию
  3. Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Самое главное
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в марте 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Грузия" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 23 750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Грузия», 97 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май