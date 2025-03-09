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Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Доехать из России в Грузию легко и комфортно: профессиональный водитель, без пересадок на границе, помощь с багажом и внимание к деталям
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:30
23 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в сердце Грузии: экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Исследуйте культурное наследие Тбилиси, его знаковые места и живописные уголки, отправившись в путешествие из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По субботам в 05:00
22 мар в 05:00
29 мар в 05:00
7000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
21 мар в 07:00
5900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван9 марта 2025Отличная экскурсия, быстро прошли границу и туда и обратно. Дмитрий очень хорошо провел экскурсию по Тбилиси.
- ААнна9 января 2025Все понравилось, организация на тура на высоте, вода в салоне авто для путешественников в неограниченном количестве, водитель останавливался по первой просьбе, помогал с оплатой в санитарных зонах, кормил вкусными пирожными и кофе, благодарим за поездку.
- ЕЕкатерина6 января 2025Дорога в несезон заняла 5 часов туда и 5 часов обратно. Границу прошли за полчаса,очереди не было. В Тбилиси провели около 6 часов, посетили кафе с грузинской кухней,нагулялись по городу с экскурсоводом. Все понравилось и с погодой повезло.
- ЕЕкатерина15 июля 2024Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
- ЕЕвгений20 августа 2023Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
- ГГеоргий23 апреля 2023Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Грузия»
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