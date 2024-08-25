Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе

Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
С опытными профессиональными водителями вы быстро и безопасно доберётесь до грузинской столицы. Наши трансферы стартуют несколько раз в день — вы сможете выбрать наиболее подходящее время. А если рейс задержат, мы вас дождёмся или просто перенесём поездку на более поздние часы.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Трансфер осуществляется на 8-местных минивэнах Mercedes Vito.
  • В машинах есть кондиционер/обогреватель, вода и Wi-Fi.
  • В дороге учтены все необходимые остановки, в том числе и на красивых локациях.
  • По пути вы не заскучаете — наши водители ещё и прекрасные рассказчики.
  • В Тбилиси вы доедете до автостанции «Ортачала», можно выйти раньше.

Организационные детали

  • При необходимости предоставим детское кресло и бустер.
  • Сообщите заранее, если вас нужно встретить не в аэропорту.
  • Если вам нужен обратный или индивидуальный трансфер, напишите нам — мы предложим варианты.
  • Вас отвезёт один из профессиональных водителей нашей команды. Стаж работы более 10 лет.

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У аэропорта Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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