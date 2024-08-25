Роман — ваша команда гидов во Владикавказе

Провели экскурсии для 1340 туристов

читать дальше Грузии. Всегда учитываю предпочтения путешественников, рассказываю как исторические факты, так и захватывающие легенды и сказания. Знакомлю с современной Грузией, её традициями и обычаями. И, конечно, даю рекомендации по выбору и покупке вина и сувениров по приемлемым ценам. Экскурсию провожу я или человек из нашей команды профессиональных гидов.

Здравствуйте! Меня зовут Рома. По материнской линии я грузин. Детство свое провел в Санкт-Петербурге, а позже мы с мамой переехали в Тбилиси. Я закончил исторический факультет, провожу экскурсии по всей