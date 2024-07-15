1 чел.
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20%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Доехать из России в Грузию легко и комфортно: профессиональный водитель, без пересадок на границе, помощь с багажом и внимание к деталям
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
2500020 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 14:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 июля 2024Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
- ЕЕвгений20 августа 2023Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
- ГГеоргий23 апреля 2023Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Тбилиси»
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