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комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую информацию и быстро отвечала на любые наши вопросы. По дороге сам водитель останавливается по любому Вашему желанию в любой точке для фотографирования / перекура / перекуса (например, Арка дружбы народов, хинкали в Пасанаури, виды на Жинвали и т. д.). Отдельное спасибо водителю - нашего звали Эмиль. С ним было комфортно как просто молчать и наслаждаться видами вокруг, так и вести разговор на любую тему.