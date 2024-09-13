Мы объединили трансфер и экскурсию, чтобы вы сразу по приезде познакомились с Владикавказом. Мы заберём вас из аэропорта, поможем с багажом и поедем показывать наш город.
Вкратце расскажем историю его зарождения, становления и развития, а также обсудим обычаи и особенности осетинской культуры.
Вкратце расскажем историю его зарождения, становления и развития, а также обсудим обычаи и особенности осетинской культуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
Исторический центр города: вы увидите старинные особняки, лютеранскую кирху, площади, а также сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.
Мемориал Воинской Славы и парк «Нартон» — парк героям осетинского эпоса.
Перенесёмся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.
Вы узнаете:
- о ратной славе Осетии со времён былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны
- первом синематографе на Северном Кавказе
- подземном дореволюционном ресторане
- а также о том, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину
- и где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле
Организационные детали
- Можно с детьми от 12 лет
- Экскурсия-трансфер проводится на автомобиле Mitsubishi Lancer или Volkswagen Tiguan
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 1115 туристов
Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Осетии. Знаю и люблю свой город и наши горы, с радостью покажу самые любопытные места Владикавказа и гор Осетии, расскажу факты, которыхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
13 сен 2024
Спасибо огромное Юрию за организацию нашего мини тура сразу по приезду во Владикавказ. На наш взгляд такой формат очень удобен для тех, кто приезжает в город впервые. Замечательный гид Юля
Входит в следующие категории Владикавказа
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