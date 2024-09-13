Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией

Добраться до города, сразу же получив о нём информацию и увидев главное
Мы объединили трансфер и экскурсию, чтобы вы сразу по приезде познакомились с Владикавказом. Мы заберём вас из аэропорта, поможем с багажом и поедем показывать наш город.

Вкратце расскажем историю его зарождения, становления и развития, а также обсудим обычаи и особенности осетинской культуры.
5
1 отзыв
Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание трансфер

Исторический центр города: вы увидите старинные особняки, лютеранскую кирху, площади, а также сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.

Мемориал Воинской Славы и парк «Нартон» — парк героям осетинского эпоса.

Перенесёмся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.

Вы узнаете:

  • о ратной славе Осетии со времён былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны
  • первом синематографе на Северном Кавказе
  • подземном дореволюционном ресторане
  • а также о том, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину
  • и где и как провести время, что попробовать и как сделать это всё практичнее и дешевле

Организационные детали

  • Можно с детьми от 12 лет
  • Экскурсия-трансфер проводится на автомобиле Mitsubishi Lancer или Volkswagen Tiguan
  • Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
13 сен 2024
Спасибо огромное Юрию за организацию нашего мини тура сразу по приезду во Владикавказ. На наш взгляд такой формат очень удобен для тех, кто приезжает в город впервые. Замечательный гид Юля
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встретила нас в аэропорту, показала нам вечерний город, рассказала об истории и современной жизни города, прогулялась с нами по центру и по окончании экскурсии доставила в отель. Экскурсия интересная, не утомительная и позволяет получить полное впечатление о городе и приметить для себя те места, с которыми хочется познакомиться поближе. Отдельное большущее спасибо гиду Юле за этот чудесный вечер, который мы провели в ее компании. Она большой молодец, у нее получилось передать нам частичку любви к Владикавказу.

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