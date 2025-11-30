Мои заказы

Парк «Нартон» – экскурсии во Владикавказе

Найдено 8 экскурсий в категории «Парк «Нартон»» во Владикавказе, цены от 2000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта во Владикавказ
Индивидуальный трансфер из аэропорта Владикавказа с экскурсией: комфортное знакомство с городом и его культурой. Узнайте больше о его истории и традициях
Начало: В аэропорту Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
На машине
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Добро пожаловать в Северную Осетию! Откройте для себя Даргавс, арт-объекты и ледник Колка. Узнайте о традициях и насладитесь осетинской кухней
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за человека
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
На машине
2 часа
-
5%
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4750 ₽5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Наш гид Юрий,просто супер профессионал своего дела. Маршрут,экскурсия по городу продуманы очень,очень грамотно. Нам было очень интересно.
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Актуальный вид экскурсии для путешественников! 2 в 1!)) Вас индивидуально встречают в аэропорту и по дороге до места назначения –
    полное сопровождение с погружением в историю города, обычаи и полезные советы для комфортного и безопасного пребывания! Вы ещё не успели освоиться, а уже имеете представление о том, чем и как живёт город: куда сходить и что посмотреть. Спасибо гиду Георгию 🙏 за гостеприимство и интересную экскурсию! Процветания вашему чудесному городу и его жителям! 🙏💞

  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Спасибо Юрию за трансфер и отличную экскурсию по городу. Очень удобно прилетев сразу с аэропорта ознакомиться с городом.
    Спасибо Юрию за трансфер и отличную экскурсию по городу. Очень удобно прилетев сразу с аэропорта ознакомиться с городом.
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Огромная благодарность Юрию! Встретил в аэропорту, 2 часа увлекательной экскурсии, много познавательных фактов, живое общение, огромная любовь к своему краю.
    Доставил до адреса. Очень довольны, что по приезду взяли эту экскурсию. Появилось представление о крае и городе, потом самостоятельно погуляли по заинтересовавшим местам. Очень удобный и интересный формат

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Спасибо огромное Юрию за встречу в аэропорту и проведенную обзорную экскурсию по городу. Очень было интересно,посмотрели многие достопримечательности города,насыщенный рассказ о истории города и о его современности.
    Спасибо огромное Юрию за встречу в аэропорту и проведенную обзорную экскурсию по городу. Очень было интересно,посмотрели многие достопримечательности города,насыщенный рассказ о истории города и о его современности.
  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Огромное спасибо Юрию. Много фактов, исторических событий приятных и не очень, значимых мест было нам преподнесено на экскурсии. И хотя время было вечернее, мы увидели Владикавказ в замечательной иллюминации и подсветке. Спасибо!
  • Е
    Елена
    31 мая 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Спасибо огромное нашему замечательному гиду Юлии за вечер, наполненный теплотой и любовью к необыкновенному краю, под названием Северная Осетия и
    Алания. Встреча в аэропорту, когда накануне списались, познакомились и такое ощущение, что летишь к кому-то близкому, кто тебя ждет. Тепло на душе от этого. Спасибо за такой необходимый для нас формат экскурсии с трансфером.
    Улочки Владикавказа, значимые места и много-много интересного.
    Интересно, легко, напитались по самую крышечку), спасибо огромное!!!

  • н
    николай
    25 февраля 2025
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Всем путешественникам рекомендую свой вариант маршрута. После прилёта в 11 30 сразу до 16ч экскурсия по Беслану и Владикавказу. Гид
    Юрий. На машине и пешком. С посещением всех исторических и культурных мест. Не утомительно, но зато полное представление о городах и окрестностях. Теперь оставшееся 2 дня можно полностью отдать путешествию по горам.

    Всем путешественникам рекомендую свой вариант маршрута. После прилёта в 11 30 сразу до 16ч экскурсия по Беслану и Владикавказу. Гид
  • М
    Марина
    2 февраля 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
    (лежал снег и светило солнце), и гид-прекрасный рассказчик. Он познакомил меня с нартским эпосом, с легендами. Также мы побывали в парке "Мемориал Славы", увидели памятник "Присоединение Осетии к России", другие памятники героям Северной Осетиии, погибшим в Великой Отечественной войне. Погуляли по набережной р. Терек. Альберт посоветовал мне зайти в суннитскую мечеть и в Осетинскую церковь. Большое спасибо, ребята, за прекрасно проведённое время в г. Владикавказ. Я влюбилась в ваш город! Буду мечтать о следующей встрече с ним и с Вами.

    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
  • К
    Ксения
    10 января 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
    гостеприимным, и очень интересно рассказывал об истории и знаковых местах города Владикавказ. Особенная благодарность за то что пригласил поесть, потому что я с самолета была и очень была голодная. Такое внимание и гостеприимство очень приятно видеть. За организацию экскурсии и внимание определенно надо ставить больше 5 звезд

    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
  • К
    Карина
    29 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
    дальше мы узнали столько замечательной информации о традициях и обычаях нашего загадочного региона. Альберт с первых минут влюбил нас в Осетию. Знал где фотографировать, как ставить нас. Очень грамотный, начитанный. Знает очень много нюансов, о которых было интересно слушать. В горах сварил нам вкусный кофе прямо на горелке. Вечером отвез в ресторан, хотя это не входило в программу нашего тура. Очень рекомендую путешествовать с этой командой. Ни минуты не сомневаюсь, что останетесь довольны! Подписываюсь под каждым словом!!!! Дай Бог всем процветания!!!!

    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
  • Е
    Евгений
    13 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
    Советую всем путешественникам
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
Советую всем путешественникам
  • С
    Сергей
    12 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
    провез/провел по маршруту. Все рассказал/показал, на все вопросы ответил, что интересовало - посоветовал, подсказал. Места интересные, материал структурирован, понятен, интересен.
    Спасибо организатору и его команде.

  • А
    Асинет
    1 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все было на высшем уровне 😍
    Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
    Особенно было интересно послушать про нартских героев
    жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
  • Г
    Гульнара
    29 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все очень понравилось 🫶🏻
    Удивительная экскурсия по Владикавказу!
    Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
    Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
    Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
    И как обещала обязательно вернусь.
    Огромная вам благодарность ❤️
    Все очень понравилось 🫶🏻
  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
  • Е
    Екатерина
    13 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта во Владикавказ - с экскурсией
    Спасибо огромное Юрию за организацию нашего мини тура сразу по приезду во Владикавказ. На наш взгляд такой формат очень удобен
    для тех, кто приезжает в город впервые. Замечательный гид Юля встретила нас в аэропорту, показала нам вечерний город, рассказала об истории и современной жизни города, прогулялась с нами по центру и по окончании экскурсии доставила в отель. Экскурсия интересная, не утомительная и позволяет получить полное впечатление о городе и приметить для себя те места, с которыми хочется познакомиться поближе. Отдельное большущее спасибо гиду Юле за этот чудесный вечер, который мы провели в ее компании. Она большой молодец, у нее получилось передать нам частичку любви к Владикавказу.

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. О Владикавказе - с интересом и любовью
  2. Влюбиться во Владикавказ за 1 день
  3. Владикавказ - первое свидание
  4. Нескучное знакомство с Владикавказом
  5. Здравствуй, Владикавказ
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Парк «Нартон»" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2000 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Парк «Нартон»», 433 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль