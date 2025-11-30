Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
В трендеВлюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта во Владикавказ
Индивидуальный трансфер из аэропорта Владикавказа с экскурсией: комфортное знакомство с городом и его культурой. Узнайте больше о его истории и традициях
Начало: В аэропорту Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Главное в Северной Осетии - из Владикавказа
Добро пожаловать в Северную Осетию! Откройте для себя Даргавс, арт-объекты и ледник Колка. Узнайте о традициях и насладитесь осетинской кухней
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4750 ₽
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 ноября 2025Наш гид Юрий,просто супер профессионал своего дела. Маршрут,экскурсия по городу продуманы очень,очень грамотно. Нам было очень интересно.
- ННаталья12 ноября 2025Актуальный вид экскурсии для путешественников! 2 в 1!)) Вас индивидуально встречают в аэропорту и по дороге до места назначения –
- ЮЮлия8 ноября 2025Спасибо Юрию за трансфер и отличную экскурсию по городу. Очень удобно прилетев сразу с аэропорта ознакомиться с городом.
- ННаталья7 сентября 2025Огромная благодарность Юрию! Встретил в аэропорту, 2 часа увлекательной экскурсии, много познавательных фактов, живое общение, огромная любовь к своему краю.
- ТТатьяна26 июля 2025Спасибо огромное Юрию за встречу в аэропорту и проведенную обзорную экскурсию по городу. Очень было интересно,посмотрели многие достопримечательности города,насыщенный рассказ о истории города и о его современности.
- ООльга3 июля 2025Огромное спасибо Юрию. Много фактов, исторических событий приятных и не очень, значимых мест было нам преподнесено на экскурсии. И хотя время было вечернее, мы увидели Владикавказ в замечательной иллюминации и подсветке. Спасибо!
- ЕЕлена31 мая 2025Спасибо огромное нашему замечательному гиду Юлии за вечер, наполненный теплотой и любовью к необыкновенному краю, под названием Северная Осетия и
- нниколай25 февраля 2025Всем путешественникам рекомендую свой вариант маршрута. После прилёта в 11 30 сразу до 16ч экскурсия по Беслану и Владикавказу. Гид
- ММарина2 февраля 202520 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
- ККсения10 января 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
- ККарина29 октября 2024Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
- ЕЕвгений13 октября 2024Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
Советую всем путешественникам
- ССергей12 октября 2024Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
- ААсинет1 октября 2024Все было на высшем уровне 😍
Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
Особенно было интересно послушать про нартских героев
жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
- ГГульнара29 сентября 2024Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
- ЮЮлия26 сентября 2024Все очень понравилось 🫶🏻
Удивительная экскурсия по Владикавказу!
Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
И как обещала обязательно вернусь.
Огромная вам благодарность ❤️
- ЕЕлена18 сентября 2024Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
- ЕЕкатерина13 сентября 2024Спасибо огромное Юрию за организацию нашего мини тура сразу по приезду во Владикавказ. На наш взгляд такой формат очень удобен
