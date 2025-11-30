читать дальше

для тех, кто приезжает в город впервые. Замечательный гид Юля встретила нас в аэропорту, показала нам вечерний город, рассказала об истории и современной жизни города, прогулялась с нами по центру и по окончании экскурсии доставила в отель. Экскурсия интересная, не утомительная и позволяет получить полное впечатление о городе и приметить для себя те места, с которыми хочется познакомиться поближе. Отдельное большущее спасибо гиду Юле за этот чудесный вечер, который мы провели в ее компании. Она большой молодец, у нее получилось передать нам частичку любви к Владикавказу.