Владикавказ «от и до»: на машине и пешком

Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю

5
1 отзыв
Современный Владикавказ — исторический город, устремленный в будущее.

Вы погуляете по его Старой части, рассмотрите сохранившиеся особняки прошлых веков и узнаете интересные факты об их владельцах.

Кроме того, посетите мемориал Славы, проедете по новым кварталам и услышите, чем живет столица Северной Осетии сегодня.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком

Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы раскроете историю появления, становления и развития города-крепости. Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху. Кроме того, узнаете о подземном дореволюционном ресторане, ощутите горную прохладу бурного Терека, сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.

Владикавказ вчера и сегодня

Мы посетим мемориал Славы и соседний парк Нартон. Здесь я расскажу о ратной славе Осетии со времен былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны. Поясню, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину. Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.

Организационные детали

Временные рамки: 1-1.5 часа пешком по историческому центру, далее 1-1.5 часа на комфортном автомобиле по оставшейся части города.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, я коренной владикавказец. Знаю и люблю свой город, с детства интересовался его историей. С радостью покажу его самые любопытные места и расскажу факты, которых нет в официальных путеводителях.
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1 реальный отзыв

О
18 июля 2021
Хотим поблагодарить за отличную экскурсию по городу нашего гида - Юрия. Во Владикавказ приехали впервые. Данная экскурсия познакомила нас не только с главными достопримечательностями, но и с историей края. Сама экскурсия была познавательна и интересна - Юрий рассказал много местных историй и легенд, а также малоизвестные даже среди местных архивные сведения! Так рассказывать о городе может только тот человек, который очень любит своё дело. А благодаря четко продуманному маршруту, время пролетело незаметно. Нам понравилось всё, часть маршрута прошли пешком, часть - ездили на машине, смогли посмотреть город с разных сторон, побывать в отдаленных уголках. Всем советую эту экскурсию для первого знакомства с городом. Мы получили незабываемые впечатления от экскурсии по Владикавказу.
10 из 10!!!
Спасибо за сердечный прием💗💗💗

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