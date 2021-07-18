Что вас ожидает

Исторический центр города

Вы раскроете историю появления, становления и развития города-крепости. Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху. Кроме того, узнаете о подземном дореволюционном ресторане, ощутите горную прохладу бурного Терека, сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.

Владикавказ вчера и сегодня

Мы посетим мемориал Славы и соседний парк Нартон. Здесь я расскажу о ратной славе Осетии со времен былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны. Поясню, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину. Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.

Организационные детали

Временные рамки: 1-1.5 часа пешком по историческому центру, далее 1-1.5 часа на комфортном автомобиле по оставшейся части города.