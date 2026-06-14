Современный Владикавказ — исторический город, устремленный в будущее. Вы погуляете по его Старой части, рассмотрите сохранившиеся особняки прошлых веков и узнаете интересные факты об их владельцах. Кроме того, посетите мемориал Славы, проедете по новым кварталам и услышите, чем живет столица Северной Осетии сегодня.

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Описание экскурсии

Исторический центр города

Вы раскроете историю появления, становления и развития города-крепости. Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху. Кроме того, узнаете о подземном дореволюционном ресторане, ощутите горную прохладу бурного Терека, сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.

Владикавказ вчера и сегодня

Мы посетим мемориал Славы и соседний парк Нартон. Здесь я расскажу о ратной славе Осетии со времен былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны. Поясню, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину. Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.

Организационные детали