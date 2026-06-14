Вы раскроете историю появления, становления и развития города-крепости. Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху. Кроме того, узнаете о подземном дореволюционном ресторане, ощутите горную прохладу бурного Терека, сделаете памятное фото на фоне Суннитской мечети и панорамы Главного Кавказского хребта.
Владикавказ вчера и сегодня
Мы посетим мемориал Славы и соседний парк Нартон. Здесь я расскажу о ратной славе Осетии со времен былинных героев нартского эпоса до Великой Отечественной войны. Поясню, почему в нашем регионе так много Героев Советского Союза и почему местный народ с огромным уважением относится к Сталину. Далее мы перенесемся в современность: вы увидите кварталы с новостройками, зоны промышленного производства и набережную Терека.
Организационные детали
Временные рамки: 1,5-2 часа пешком по историческому центру, далее 1-1,5 часа по остальным достопримечательностям города на комфортном автомобиле Mitsubishi Lancer, Volkswagen Tiguan или другом аналогичного класса
Стоимость указана для группы 1-4 человека. При численности группы от 5 человек стоимость и продолжительность экскурсии уточняйте в переписке с гидом
Возможно проведение всей экскурсии на автомобиле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1825 туристов
Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Осетии. Знаю и люблю свой город и наши горы, с радостью покажу самые любопытные места Владикавказа и гор Осетии, расскажу факты, которых читать дальшеуменьшить
нет в официальных путеводителях. А так как залог успеха в любом деле — командная работа — вместе со мной уже долгое время работает команда профессиональных гидов, опытных водителей и экскурсоводов, с раннего детства влюблённых в горы Осетии, её историю и культуру. Имея многолетний опыт работы в сфере туризма и гостеприимства, мы предлагаем особый туристический продукт — вы испытаете незабываемые эмоции и будете в восторге от каждого дня, проведённого с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
113
4
2
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
Огромное спасибо Юрию за великолепную экскурсию по Владикавказу! В живой непринужденной форме нас познакомили с богатой историей Осетии, рассказали о героических уроженцах республики. Спасибо Юрию за любовь к родному краю, за сохранение и передачу следующим поколениям памяти о народных традициях. Желаем мира и процветания Осетии и ее жителям!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Сегодня были на экскурсии с замечательным гидом Викторией! Несмотря на погодные условия экскурсия прошла на отлично! Виктория нас влюбила в своей город и в свой край! Обязательно вернемся еще в ваш город и в качестве гида выберем Викторию!
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Я очень люблю экскурсии, всегда выбираю интуитивно, и в выборе именно этой экскурсии не ошиблась. Организация отличная, сама экскурсия замечательная, гидом была Юлия (филолог, видно, что профессионал в своем деле, читать дальшеуменьшить
ну и просто очень приятный в общении человек): очень интересно, подача материала легкая. Однозначно это лучший формат - и пешком, и на машине (при этом все можно рассмотреть и даже сфотографировать). Мы с мужем остались в восторге, и от города, и от экскурсии. Юлия подарила нам свои магнитики с видом города-займут почетное место в нашей коллекции.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Замечательная экскурсия, наполненная полезной информацией. С Юлией было очень комфортно и интересно. Мы прониклись историей города, его атмосферой. 100% рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Большое спасибо Виктории за интересную экскурсию. Виктория много знает о истории и обычаях Осетии, рассказ был живой и занимательный. При организации экскурсии были учтены мои пожелания по месту начала/завершения экскурсии и интересным для меня темам. Рекомендую организатора и гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Спасибо прекрасной Юлии за замечательную экскурсию!) Очень интересно рассказала про город) Видно, что человек влюблён в то, чем занимается! Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Владикавказ «от и до»: на машине и пешком»