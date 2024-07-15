Трансфер из аэропорта Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» во Владикавказе, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
На машине
скидка
20%
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Доехать из России в Грузию легко и комфортно: профессиональный водитель, без пересадок на границе, помощь с багажом и внимание к деталям
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
2500020 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
Добраться из аэропорта до автостанции «Ортачала» - на комфортном минивэне
Начало: У аэропорта Владикавказа
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 14:00
19 июля в 10:00
4 000 за человека
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
19 июля в 07:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и показали. Даже за короткий отрезок времени можно впечатлиться красотой Владикавказа, горной частью Грузии и Тбилиси. Рекомендую!!!!
    Если Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали иЕсли Вы хотите, чтобы ваше путешествие состоялось идеально, обращайтесь к этой организации. Все объяснили, рассказали и
  • Е
    Евгений
    20 августа 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Все замечательно, организатор слышит, что Вы ему говорите
  • Г
    Георгий
    23 апреля 2023
    Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
    Заказывали трансфер из Владикавказа всего за два дня - нам пошли навстречу с точки зрения выбора автомобиля (мы хотели более
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    комфортную машину). Лариса (организатор трансферов) готова была дать всю необходимую информацию и быстро отвечала на любые наши вопросы. По дороге сам водитель останавливается по любому Вашему желанию в любой точке для фотографирования / перекура / перекуса (например, Арка дружбы народов, хинкали в Пасанаури, виды на Жинвали и т. д.). Отдельное спасибо водителю - нашего звали Эмиль. С ним было комфортно как просто молчать и наслаждаться видами вокруг, так и вести разговор на любую тему.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
  2. Из Владикавказа - в Тбилиси: трансфер в мини-группе
  3. Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Владикавказа, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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