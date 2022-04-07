Что вас ожидает

Кольцо — водопад редкой красоты, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет туристов необычной формой.

Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны.

Вы сможете покачаться на высокогорных качелях и взлететь над пропастью, сделав умопомрачительные фотографии.

Увидите Дзивгисскую наскальную крепость, охранявшую долину горной реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители в России. А у колоритной боевой башни Курта и Тага услышите легенду о происхождении и названии постройки.

Также вы увидите крупнейший некрополь России, рассмотрите десятки склепов XVII века, погружаясь в пробирающую до мурашек атмосферу этого места, и увидите полуразрушенную сторожевую башню, которая по легенде охраняет упокоившиеся души.

В финале путешествия увидите Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли. Вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошел ледник Колка.