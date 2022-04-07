Красота Северной Осетии в трех ущельях

Вы посетите три ярких ущелья, осмотрите средневековые руины селений, прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя

5
1 отзыв
Индивидуальная
Вы посетите три ярких ущелья, осмотрите средневековые руины селений, прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя Кавказа, сможете покачаться на качелях над пропастью, оцените горные пейзажи с высоты 2600 метров и возможно даже увидите облака под собою.
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях
Красота Северной Осетии в трех ущельях

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Кольцо
  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Аланский монастырь
  • Даргавский некрополь

Что вас ожидает

Кольцо — водопад редкой красоты, который абсолютно по-разному выглядит зимой и летом, но всегда покоряет туристов необычной формой.
Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны.
Вы сможете покачаться на высокогорных качелях и взлететь над пропастью, сделав умопомрачительные фотографии.
Увидите Дзивгисскую наскальную крепость, охранявшую долину горной реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители в России. А у колоритной боевой башни Курта и Тага услышите легенду о происхождении и названии постройки.
Также вы увидите крупнейший некрополь России, рассмотрите десятки склепов XVII века, погружаясь в пробирающую до мурашек атмосферу этого места, и увидите полуразрушенную сторожевую башню, которая по легенде охраняет упокоившиеся души.
В финале путешествия увидите Кармадонское ущелье с рекой Геналдон и двумя ледниками, Колка и Майли. Вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошел ледник Колка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Чай из горных трав
  • Пикник в красивом месте
Что не входит
  • Билет в музей под открытым небом Даргавс (100 руб. /чел.)
  • Качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера (3000 руб.)
  • Подъем к лавочке счастья на высоте 2600 м. (2000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Завершение: Привозим вас к вашему месту проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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