Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани

Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края

Индивидуальная
Полный день мы посвятим треккингу — вы пройдете по стопам альпинистов, покоряющих Казбек, откроете первозданные пейзажи Осетии и зарядитесь энергией в термальных ваннах.

Сопровождать нас будет наш алабай, любимец компаний и любитель походов! А в остальное время вы поучаствуете в мастер-классах, попаритесь в баньке и погуляете по окрестностям аутентичного селения.
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Поход на Кармадонские ванны + 2 ночи в селении Кани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

1 день — встреча, отдых и развлечения

В любое время дня я заеду за вами во Владикавказ или аэропорт и привезу в наше селение в Кармадонском ущелье. Вы разместитесь в гостевом доме и, в зависимости от оставшегося времени, сможете погулять по окрестностям, в мае пособирать редкие местные грибы «синеножки», принять участие в гастрономических мастер-классах, попариться в бане и вкусно поужинать в душевной сельской атмосфере. Если вы приедете в начале дня, можно отправиться в небольшой поход или съездить в Город мертвых в с. Даргавс. Уточнения по досугу вы найдете ниже, в разделе «организационные детали».

2 день — поход к Кармадонским ваннам (туда-обратно ~ 8 часов пешего хода)

Утром мы отправимся в путь. На местных внедорожниках доедем до пограничного поста (примерно 5 км). Остановимся у фамильного склепа Дзауга Бугулова, где я расскажу об основателе с. Дзауджикау, будущей крепости Владикавказа. А после начнем 10-километровый треккинг по тропе, которую используют все альпинисты мира при восхождении на Казбек с российской стороны. Вы пройдете по красивейшим горным местам и, вполне возможно, увидите местных обитателей — диких туров (горных козлов).

Примерно через 4 часа достигнем цели — и вы сможете окунуться в горячие воды целебных источников. Вода бьет прямо из горы в искусственно созданные каменные ванны с разной температурой (от +37 до +50°С). Всего здесь пять ванн с шикарным видом на ледник и ущелье — можно с комфортом расположиться в любой из них. После отдыха рядом устроим пикник в окружении дикой природы Осетии. А после соберемся в обратный путь до гостевого дома. Сон после такого похода, еще и в окружении древних гор Осетии будет как у младенца!

Организационные детали

Трансфер

  • В стоимость включена групповая поездка из Владикавказа/аэропорта до Кармадонского ущелья и обратно
  • Если вас будет больше 6 человек, я арендую дополнительный автомобиль — около 2000 руб. в одну сторону
  • Услуги местных водителей по перевозке на внедорожнике от ущелья до пограничного поста и обратно оплачиваются отдельно — от 5000 руб. /группу до 6 человек

Размещение и отдых в гостевом доме

  • Размещение в гостевом комплексе «Майли» — 1000 руб. /чел. с завтраком. В одном доме 3 комнаты на 4-6 человек, во втором — 3 комнаты на 2 человека с раздельными кроватями. Три туалета (два на территории и один с душем — в доме).
  • Баня с вениками и чаем из горных трав — 1000 руб. /час, одновременное посещение до 4 человек

Мастер-классы

  • Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в дровяной печи — 1000 руб. /группу до 6 человек. Отдельно оплачивается цена самих пирогов, которые вы сможете взять с собой в поход или съесть на месте: картофчин (с картошкой) — 300 руб., уалибах (с сыром) — 350 руб., фыдчин (с мясом) — 700 руб.
  • Мастер-класс по изготовлению горского сыра — 500 руб. /2 чел. Вы сможете также приобрести сыр — 700 руб. /кг.

Питание

  • Завтрак включен в стоимость проживания в гостевом доме, обед домашний, приготовленный на костре (мясное блюдо, салат, хлеб, чай) — 350 руб. /человека
  • Шашлык из барашка, карпа, курицы; азиатский плов из баранины/говядины; овощи на гриле готовим для только групп от 6 человек — примерно 500 руб. /участника, в зависимости от выбранного типа блюда. Согласовывается заранее, мы накануне привезем свежие продукты для приготовления (в селении нет магазинов).

Дополнения к программе (если накануне похода вы приедете утром)

  • Поход к руинам старинной жилой башни в Кармадонском ущелье — 2000 руб.
  • Поход к памятнику жертвам схода ледника Колки — 1000 руб.
  • Поездка в с. Даргавс к древнему некрополю — 2000 руб. /группу до 6 человек

Подготовка к треккингу

  • Сложность — ниже среднего уровня, пешая часть 10 км в одну сторону, часть маршрута пройдет по камням и ручейкам, будут спуски и подъемы
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь для похода, головной убор, дождевик (погода в горах может несколько раз резко поменяться), купальные принадлежности для термальных ванн и налобный фонарь
  • Так как мы будем находится в погран. зоне, нужно будет выписать пропуск, поэтому от вас потребуются паспортные данные и наличие самого паспорта на месте

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные⚙️НеобычныеГоры🏆Активный отдых☀️На весь деньКармадонское ущелье🗽ДостопримечательностиУщелья🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Дигория - край тысячи водопадов
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Альянс
4.5
19 отзывов
Дигория - край тысячи водопадов
Дигорское ущелье - край первозданной природы и древней архитектуры, точка сбора альпинистов
2 300 за 1 человека
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Роланд
Нет отзывов
Под звездами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
23 000 за 1-4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
8 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Николай
5
1 отзыв
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
Посетить три живописных курорта, влюбиться в местную природу и принять целебные ванны в источниках
8 500 за 1-4 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лиана
Нет отзывов
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
11 500 за 1-4 чел.
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
8 часов
Индивидуальная
Руслан
Нет отзывов
Этот волшебный цей: тур в Цейское ущелье
На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами и чистым воздухом
6 000 за 1-3 чел.
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
4 дня
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Экстрим и горы Северной Осетии: полеты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
34 900 за 1 человека
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
10 часов
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
5 000 за 1 человека
Ингушетия - горный край, где захватывает дух
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмед
5
2 отзыва
Ингушетия - горный край, где захватывает дух
Средневековые башни, древняя история, колоритная культура и горная природа
10 500 за 1-5 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
4.8
17 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия
Посетить самые интересные места региона и насладиться его потрясающей природой
7 800 за 1-4 чел.
В село Нар - на родину Коста Хетагурова
5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Альянс
Нет отзывов
В село Нар - на родину Коста Хетагурова
У подножия Кавказских гор, находится небольшое осетинское селение Нар - волшебное селение ущелья
1 800 за 1 человека
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Валера
5
10 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
10 200 за 1-4 чел.
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
19 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ