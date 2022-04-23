В любое время дня я заеду за вами во Владикавказ или аэропорт и привезу в наше селение в Кармадонском ущелье. Вы разместитесь в гостевом доме и, в зависимости от оставшегося времени, сможете погулять по окрестностям, в мае пособирать редкие местные грибы «синеножки», принять участие в гастрономических мастер-классах, попариться в бане и вкусно поужинать в душевной сельской атмосфере. Если вы приедете в начале дня, можно отправиться в небольшой поход или съездить в Город мертвых в с. Даргавс. Уточнения по досугу вы найдете ниже, в разделе «организационные детали».
Утром мы отправимся в путь. На местных внедорожниках доедем до пограничного поста (примерно 5 км). Остановимся у фамильного склепа Дзауга Бугулова, где я расскажу об основателе с. Дзауджикау, будущей крепости Владикавказа. А после начнем 10-километровый треккинг по тропе, которую используют все альпинисты мира при восхождении на Казбек с российской стороны. Вы пройдете по красивейшим горным местам и, вполне возможно, увидите местных обитателей — диких туров (горных козлов).
Примерно через 4 часа достигнем цели — и вы сможете окунуться в горячие воды целебных источников. Вода бьет прямо из горы в искусственно созданные каменные ванны с разной температурой (от +37 до +50°С). Всего здесь пять ванн с шикарным видом на ледник и ущелье — можно с комфортом расположиться в любой из них. После отдыха рядом устроим пикник в окружении дикой природы Осетии. А после соберемся в обратный путь до гостевого дома. Сон после такого похода, еще и в окружении древних гор Осетии будет как у младенца!