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Поход на термальные Кармадонские источники одним днём или с ночёвкой

Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Полный день мы посвятим треккингу — вы пройдёте по стопам альпинистов, покоряющих гору Казбек, откроете первозданные пейзажи Осетии и зарядитесь энергией в термальных ваннах.

А в остальное время вы поучаствуете в мастер-классах, попаритесь в баньке и погуляете по окрестностям аутентичного селения.
4.8
14 отзывов
Поход на термальные Кармадонские источники одним днём или с ночёвкой
Поход на термальные Кармадонские источники одним днём или с ночёвкой
Поход на термальные Кармадонские источники одним днём или с ночёвкой

Описание экскурсии

1 день — встреча, отдых и развлечения

В любое время дня я заеду за вами во Владикавказ или аэропорт и привезу в наше селение в Кармадонском ущелье. Вы разместитесь в гостевом доме и, в зависимости от оставшегося времени, сможете погулять по окрестностям, в апреле пособирать редкие местные грибы «синеножки», принять участие в гастрономических мастер-классах, попариться в бане и вкусно поужинать в душевной сельской атмосфере. Если вы приедете в начале дня, можно отправиться в небольшой поход или съездить в Город мертвых в с. Даргавс. Уточнения по досугу вы найдёте ниже, в разделе «Организационные детали».

2 день — поход к Кармадонским ваннам (туда-обратно ~ 8 часов пешком)

Утром мы отправимся в путь. На местных внедорожниках доедем до пограничного поста (примерно 5 км), после начнём 8,5-километровый треккинг по тропе, которую используют все альпинисты мира при восхождении на г. Казбек с российской стороны. Вы пройдёте по красивейшим горным местам и, вполне возможно, увидите местных обитателей — оленей и диких туров (горных козлов).

Примерно через 3-4 часа мы достигнем цели — и вы сможете окунуться в горячие воды целебных источников. Вода бьет прямо из горы в искусственно созданные каменные ванны с разной температурой (от +37 до +50°С). Всего здесь пять ванн с шикарным видом на ледник и ущелье — можно с комфортом расположиться в любой из них. Отдохнув, рядом устроим пикник в окружении дикой природы Осетии. А после соберёмся в обратный путь до гостевого дома. Сон после такого похода, ещё и в окружении древних гор Осетии, будет как у младенца!

Организационные детали

Для оформления пропуска в пограничную зону: не позднее чем за 3 дня до поездки, пришлите сканы первой страницы паспорта и страницы с пропиской. Оригинал нужно будет предъявить для сверки уже на месте.

Трансфер

  • В стоимость включена групповая поездка из Владикавказа/аэропорта до Кармадонского ущелья и обратно
  • Если вас будет больше 6 человек, я арендую дополнительный автомобиль — стоимость уточняйте в переписке у гида.
  • Услуги местных водителей по перевозке на внедорожнике от гостевого дома до пограничного поста и обратно оплачиваются отдельно — 1000 ₽ за чел. в одну сторону

Размещение и отдых в гостевом доме

  • Размещение в гостевом комплексе «Майли» — 1700 ₽ за чел. /сутки с завтраком. В доме 3 комнаты на 4-5 человек с раздельными кроватями. На территории 2 благоустроенных санузла: душ, туалет, умывальник
  • Баня с вениками и чаем из горных трав — 2000 ₽ за час для группы до 4 чел., каждый следующий час 500 ₽. Баня с душевой (горячая и холодная вода)

Мастер-классы

  • Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов — 600 ₽ за чел. Отдельно оплачивается пирог:
    — с сыром / картошкой / листьями свеклы с сыром — 500 ₽
    — с мясом — 1000 ₽
    Чтобы участвовать в мастер-классе, сообщите заранее количество участников и какие пироги хотите испечь (минимум 2 штуки)


Питание

  • Завтрак включён в стоимость проживания в гостевом доме. Обед и ужин оплачиваются дополнительно (мясное блюдо, салат, хлеб, чай) — 500-700 ₽ за чел.
  • Шашлык из барашка, карпа, курицы; азиатский плов из баранины/говядины; овощи на гриле готовим для только групп от 6 человек — примерно 900 ₽ за чел., в зависимости от выбранного типа блюда. Согласовывается заранее, мы накануне привезём свежие продукты для приготовления (в селении нет магазинов).

Дополнения к программе (если накануне похода вы приедете утром)

  • Поход к руинам старинной жилой башни в Кармадонском ущелье — 2500 ₽/группа
  • Поход к памятнику жертвам схода ледника Колки — 1000 ₽/группа
  • Поездка в с. Даргавс к древнему некрополю — 2000 ₽ за группу до 6 чел.
  • Поход на нижние Кармадонские источники 3,5 км — 3000 ₽/группа

Подготовка к треккингу

  • Пешая часть маршрута 8,5 км в одну сторону, общий набор высоты примерно 600 м.
  • Рекомендуемый сезон проведения похода с апреля по январь. Стоимость проведения похода с февраля по март оговаривается отдельно и зависит от погодных условий и снежного покрова в горах.
  • Сложность в летнее время — ниже среднего уровня, в зимнее — средний уровень
  • Возьмите с собой закрытую одежду(штаны) и высокую обувь для похода, головной убор, дождевик (погода в горах может несколько раз резко поменяться), купальные принадлежности для термальных ванн и налобный фонарь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кармадонское ущелье селение Кани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 443 туристов
Мы команда гидов родом из Владикавказа, любим то, чем занимаемся, и с удовольствием поделимся информацией о нашем крае и с вами! Мы стараемся организовать путешествия так, чтобы каждый захотел сюда вернуться. В нашем арсенале множество самых разных маршрутов по Осетии и соседним регионам. С нами будет интересно, безопасно, уютно и сытно. Будем ждать встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
Огбенниа
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло замечательно и самое главное - благополучно. Маршрут для меня был сложный лукавить не буду,но
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сыну он дался легко,это был интересный и впечатляющий путь!!! Спасибо Олегу за организацию трекинга,профессионал своего дела,до встречи уточнил о ребёнке сможет ли он пройти такой маршрут,это первый человек кто поинтересовался таким вопросом,была попытка попасть на эти источники в прошлом году,услуги предлогал стороний человек,но погода не позволила осуществить цель и о сыне тогда никто не спросил,сможет ли он, насколько он терпели, вынослив? Что не скажешь об Олеге,всё подробно проговорил убедился что мы уверенны в своих силах,поговорил ещё раз что с собой брать,порадовало гибкость с датами, запланированая день сместилсь на день позже,ждали солнечного дня,в дождь идти не хотелось. Спасибо за терпение что давали время на отдых,и то что ребёнку уделили внимание, всю дорогу сын болтал и в перерыве Олег немного скрасив момент ожидания сына, пока я востанавливала дыхание,они умудрились поиграть в футбол палками для трекинга и камнем. Обратно после купания в ваннах я летела как пёрышко. Эмоции от похода не отпускали ещё несколько дней. Ребенок сказал ему очень понравилось!!! Кристально чистая вода ручьев бегущих с гор чистейший воздух, величие гор- перезагрузка для ума и тела!!!

Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло+11
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
Мечта сбылась!!! 9 июля ходили с сыном (7 лет) в поход,к Верхним Кармадонским ваннам. Всё прошло
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В
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в Кармадонское ущелье 9го мая! Это было захватывающе, очень дружно, весело и бесконечно красиво! Олег
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организовал все до мелочей, от выдачи пропусков в приграничную зону и согласования группы в МЧС, до оснащения нас сапогами, спорт. палками, термосами, зарядом бодрости и хорошего настроения! У нас была потрясающая группа❤️ Мы шли по горам и равнинам, ледникам и селям, пили воду из родников, любовались горной рекой, дикими оленями и табунами лошадей и каждые 5 минут говорили друг другу "Боже, как же здесь красиво!!!"🥰 Отдельный восторг- это горячие термальные источники, ванны, прямо в расщелинах гор, до которых мы счастливые, обгорелые дошли и купались, пили чай и ели самые вкусные осетинские пироги❤️ вывод один- очень хотим снова вернуться и пойти в Кармадонское ущелье и даже дальше на Казбек❤️ и всем, кто еще не был/собирается в наш поход, я вам искренне завидую словами Владимира Семеновича: Весь мир на ладони, ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим — у которых вершина еще впереди! P.S: отдельное от всей души спасибо чудесным хозяевам гостевого дома в Майли Анжеле и Сергею! Это была самая вкусная баранина, чистота, уют и тепло. Отдельное спасибо Жанее за увлекательную экскурсию по Владикавказу! И конечно же спасибо Эдуарду, крепко обнимаем❤️

От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в+2
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
От нашей семьи хотим сказать огромное СПАСИБО Олегу и его семье за наш потрясающий поход в
Олег
Олег
Ответ организатора:
Вера, большое вам человеческое спасибо, за добрые слова! Мы все тоже с теплотой вспоминаем ваш приезд в Осетию. Будем рады видеть вас вновь, приезжайте.
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Сергей
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность по Кармандонскому ущелью до верхних горячих источников, оборудованных под ванны. С погодой повезло, без дождей и камнепадов. Встретили горных козлов и оленей, природа фантастическая, весеннее цветение и пение птиц дополняли впечатления. Рекомендуем работать с Олегом, не пожалеете, запомните яркие впечатления на всю жизнь!
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Здравствуйте! 11 июня сделали трекинг с гидом Олегом, профи своего дела, его деятельности приоритет полная безопасность
Олег
Олег
Ответ организатора:
Сергей, Лариса, как хорошо что мы познакомились, спасибо за такой добрый отзыв. Рад что вам понравилось и вы увезли приятные впечатления. Будем рады видеть вас вновь, подготовлю интересный маршрут.
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Наталья
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда

Вернулись вчера из похода на верхние Кармадонские ванны. Полный восторг!

Забронировала тур заранее, списались с Олегом - все объяснил, узнал
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сможем ли осилить (мы спортсмены любители, тут проблем нет), рассказал про оснащение, рассказал о погоде и возможных ее вариациях.

Брали тур с ночевкой в гостевом доме Майли. Это место отдельная локация в поездке - уютно, красивые виды, вкусно кормят. Обязательно берите тур с ночевкой, а то и 2 ночами в гостевом доме.

В день приезда Олег встретил нас на вокзале, заехали на завтрак и отправились в путешествие, длиною 2 дня, а сколько впечатлений.

В день похода, погода была неоднозначная (снег), Олег провел инструктаж по безопасности и всю дорогу тщательно выбирал путь тк шли в период начала сезонам - было много снега.

По дороге встретили, на той стороне склона, оленя и туров. Радовались, как дети.

Обязательно вернемся в более теплое время года. Очень рекомендуем данный тур и заботливого гида Олега.

Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда+1
Всем путешественникам привет Если вы выбираете интересную, запоминающуюся поездку - вам сюда
Олег
Олег
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова, вы очень хорошие люди, с вами было приятно провести время. Рады вам всегда, приезжайте, будем ходить в горы, они чудесны.
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Анна
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого замечательного проводника по горам и достопримечательностям Северной Осетии как Олега! Это интереснейший и внимательный
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человек, гид, рассказчик. За два с половиной дня, которые мы с мужем провели во Владикавказе у Олега получилось по максимуму показать все интересные места и влюбить нас в этот замечательный уголок нашей страны и людей, с которыми нам посчастливилось познакомиться! Ощущение от этих дней, что время остановилось, настолько разнообразным и насыщенным было наше маленькое путешествие. В гостевом доме Майли, куда нас привез Олег и где мы останавливались на период нашего пребывания во Владикавказе, очень душевные и гостеприимные хозяева Анжела и Сергей. Вам особая благодарность за прием, гостеприимство, вкусную домашнюю еду и знаменитые осетинские пироги! Это по истине замечательное и красивейшее место в горах! Отдельная благодарность Олегу за экскурсию по горам к верхним ваннам. В сопровождении Олега у нас получилось волшебное, красивое, безопасное и на удивление легкое восхождение! А после купания в ваннах от усталости не осталось и следа, обратный путь был лёгким и беззаботным. Все организационные вопросы начиная от встречи, проводов в аэропорту, оформления пропусков для прохождения через пограничную зону, трансфера до погранзоны и многие другие мелочи Олег берет на себя. Так что всем, кто хочет успеть по максимуму за минимум дней, вам к Олегу. Отдельная благодарность Жанне за экскурсию по Владикавказу, кто хочет увидеть самые интересные места, уютные кофейни, исторические здания, услышать историю об этом красивом городе и узнать много "вкусного" рекомендую Жанну! От души благодарим Олега, Жанну, Сергея, Анжелу, всех тех, кто сделал наше маленькое путешествие незабываемым! Мы с мужем остались в восторге!

Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого+2
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
Редко пишу отзывы, но в этот раз не могу сдержаться! Спасибо вселенной, что помогла найти такого
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Александра
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том числе корректировку по плану, так как нам было удобнее приехать накануне вечером и сходить
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в поход в первый день. Также мы согласовали дополнительную ночевку в гостевом доме. Верхние термальные источники находятся в пограничной зоне, куда необходимо оформить пропуск (разрешение). Олег своевременно направил необходимые документы в погран. службу, разрешения к нашему приезду были готовы, мы получили их по пути к началу маршрута. Первая часть маршрута (до погран. поста) идет по грунтовой автомобильной дороге (серпантин), поэтому мы воспользовались дополнительной услугой трансфера на внедорожнике, что всем рекомендую). От погран. поста начинается красивая тропа вдоль р. Геналдон с шикарными видами на ледник Майли. До начала похода (прогулки) Олег проинструктировал нас о вещах, которые необходимо взять с собой, предупредил нас о возможных опасностях на маршруте и контролировал соблюдение правил безопасности. Также он рассказал нам о районе и его обитателях, показал следы схода ледника Колка, мы обменялись разными историями о приключениях в горах. Нам повезло, поскольку к моменту нашего прихода с источников ушли все группы туристов, которые там останавливались. На месте источников сделаны небольшие ванны, разной глубины (чуть ниже колена), температуру воды в разных ваннах можно немного отрегулировать, используя камни, перекрывая ими поступление воды в ванну. Сначала вода кажется очень горячей, потом привыкаешь. После подъема очень приятно полежать / посидеть в горячей термальной воде (по ощущениям температура воды от 35 до 40 градусов в разных ваннах). В процессе принятия ванн у нас был небольшой пикник, после которого мы направились в обратный путь. Тропа в целом не представляет технической сложности (особенно в сухую и солнечную погоду). Есть небольшой участок с осыпью, который легко проходится без спец. средств, есть небольшие участки, где идешь по камням. Набор высоты в целом равномерный на протяжении всего маршрута (на 8 км около 600 м), чуть покруче к концу маршрута. В целом при нормальной физической форме никаких затруднений участие в походе вызвать не должно. В гостевом доме нас встретили очень радушно, накормили, напоили, спать уложили. Есть все необходимые условия для проживания (душ и туалет в отдельном помещении, горячая вода без ограничений), качели с фантастическим видом, по желанию - мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов. Дополнительно из поселка можно еще сходить на нижние термальные источники прогуляться по Кармадонскому ущелью или сходить в соседнее ущелье. Всем желаю такой же отличной погоды при посещении экскурсии! Не забывайте, что погода в горах очень переменчива и наверху может быть совсем другая погода, надевайте комфортную обувь (туфли не очень подойдут) и берите с собой одежду, чтобы защититься от дождя и утеплиться при необходимости. Удачи!

Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
Отличный поход одного дня! После бронирования экскурсии с нами связался Олег, мы обсудили детали, в том
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