Полный день мы посвятим треккингу — вы пройдёте по стопам альпинистов, покоряющих гору Казбек, откроете первозданные пейзажи Осетии и зарядитесь энергией в термальных ваннах. А в остальное время вы поучаствуете в мастер-классах, попаритесь в баньке и погуляете по окрестностям аутентичного селения.

Описание экскурсии

1 день — встреча, отдых и развлечения

В любое время дня я заеду за вами во Владикавказ или аэропорт и привезу в наше селение в Кармадонском ущелье. Вы разместитесь в гостевом доме и, в зависимости от оставшегося времени, сможете погулять по окрестностям, в апреле пособирать редкие местные грибы «синеножки», принять участие в гастрономических мастер-классах, попариться в бане и вкусно поужинать в душевной сельской атмосфере. Если вы приедете в начале дня, можно отправиться в небольшой поход или съездить в Город мертвых в с. Даргавс. Уточнения по досугу вы найдёте ниже, в разделе «Организационные детали».

2 день — поход к Кармадонским ваннам (туда-обратно ~ 8 часов пешком)

Утром мы отправимся в путь. На местных внедорожниках доедем до пограничного поста (примерно 5 км), после начнём 8,5-километровый треккинг по тропе, которую используют все альпинисты мира при восхождении на г. Казбек с российской стороны. Вы пройдёте по красивейшим горным местам и, вполне возможно, увидите местных обитателей — оленей и диких туров (горных козлов).

Примерно через 3-4 часа мы достигнем цели — и вы сможете окунуться в горячие воды целебных источников. Вода бьет прямо из горы в искусственно созданные каменные ванны с разной температурой (от +37 до +50°С). Всего здесь пять ванн с шикарным видом на ледник и ущелье — можно с комфортом расположиться в любой из них. Отдохнув, рядом устроим пикник в окружении дикой природы Осетии. А после соберёмся в обратный путь до гостевого дома. Сон после такого похода, ещё и в окружении древних гор Осетии, будет как у младенца!

Организационные детали

Для оформления пропуска в пограничную зону: не позднее чем за 3 дня до поездки, пришлите сканы первой страницы паспорта и страницы с пропиской. Оригинал нужно будет предъявить для сверки уже на месте.

Трансфер

В стоимость включена групповая поездка из Владикавказа/аэропорта до Кармадонского ущелья и обратно

Если вас будет больше 6 человек, я арендую дополнительный автомобиль — стоимость уточняйте в переписке у гида.

Услуги местных водителей по перевозке на внедорожнике от гостевого дома до пограничного поста и обратно оплачиваются отдельно — 1000 ₽ за чел. в одну сторону

Размещение и отдых в гостевом доме

Размещение в гостевом комплексе «Майли» — 1700 ₽ за чел. /сутки с завтраком. В доме 3 комнаты на 4-5 человек с раздельными кроватями. На территории 2 благоустроенных санузла: душ, туалет, умывальник

Баня с вениками и чаем из горных трав — 2000 ₽ за час для группы до 4 чел., каждый следующий час 500 ₽. Баня с душевой (горячая и холодная вода)

Мастер-классы

Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов — 600 ₽ за чел. Отдельно оплачивается пирог:

— с сыром / картошкой / листьями свеклы с сыром — 500 ₽

— с мясом — 1000 ₽

Чтобы участвовать в мастер-классе, сообщите заранее количество участников и какие пироги хотите испечь (минимум 2 штуки)

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Питание

Завтрак включён в стоимость проживания в гостевом доме. Обед и ужин оплачиваются дополнительно (мясное блюдо, салат, хлеб, чай) — 500-700 ₽ за чел.

Шашлык из барашка, карпа, курицы; азиатский плов из баранины/говядины; овощи на гриле готовим для только групп от 6 человек — примерно 900 ₽ за чел., в зависимости от выбранного типа блюда. Согласовывается заранее, мы накануне привезём свежие продукты для приготовления (в селении нет магазинов).

Дополнения к программе (если накануне похода вы приедете утром)

Поход к руинам старинной жилой башни в Кармадонском ущелье — 2500 ₽/группа

Поход к памятнику жертвам схода ледника Колки — 1000 ₽/группа

Поездка в с. Даргавс к древнему некрополю — 2000 ₽ за группу до 6 чел.

Поход на нижние Кармадонские источники 3,5 км — 3000 ₽/группа

Подготовка к треккингу