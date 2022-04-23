Что вас ожидает

1 день — встреча, отдых и развлечения

В любое время дня я заеду за вами во Владикавказ или аэропорт и привезу в наше селение в Кармадонском ущелье. Вы разместитесь в гостевом доме и, в зависимости от оставшегося времени, сможете погулять по окрестностям, в мае пособирать редкие местные грибы «синеножки», принять участие в гастрономических мастер-классах, попариться в бане и вкусно поужинать в душевной сельской атмосфере. Если вы приедете в начале дня, можно отправиться в небольшой поход или съездить в Город мертвых в с. Даргавс. Уточнения по досугу вы найдете ниже, в разделе «организационные детали».

2 день — поход к Кармадонским ваннам (туда-обратно ~ 8 часов пешего хода)

Утром мы отправимся в путь. На местных внедорожниках доедем до пограничного поста (примерно 5 км). Остановимся у фамильного склепа Дзауга Бугулова, где я расскажу об основателе с. Дзауджикау, будущей крепости Владикавказа. А после начнем 10-километровый треккинг по тропе, которую используют все альпинисты мира при восхождении на Казбек с российской стороны. Вы пройдете по красивейшим горным местам и, вполне возможно, увидите местных обитателей — диких туров (горных козлов).

Примерно через 4 часа достигнем цели — и вы сможете окунуться в горячие воды целебных источников. Вода бьет прямо из горы в искусственно созданные каменные ванны с разной температурой (от +37 до +50°С). Всего здесь пять ванн с шикарным видом на ледник и ущелье — можно с комфортом расположиться в любой из них. После отдыха рядом устроим пикник в окружении дикой природы Осетии. А после соберемся в обратный путь до гостевого дома. Сон после такого похода, еще и в окружении древних гор Осетии будет как у младенца!

Организационные детали

Трансфер

В стоимость включена групповая поездка из Владикавказа/аэропорта до Кармадонского ущелья и обратно

Если вас будет больше 6 человек, я арендую дополнительный автомобиль — около 2000 руб. в одну сторону

Услуги местных водителей по перевозке на внедорожнике от ущелья до пограничного поста и обратно оплачиваются отдельно — от 5000 руб. /группу до 6 человек

Размещение и отдых в гостевом доме

Размещение в гостевом комплексе «Майли» — 1000 руб. /чел. с завтраком. В одном доме 3 комнаты на 4-6 человек, во втором — 3 комнаты на 2 человека с раздельными кроватями. Три туалета (два на территории и один с душем — в доме).

Баня с вениками и чаем из горных трав — 1000 руб. /час, одновременное посещение до 4 человек

Мастер-классы

Мастер-класс по выпечке осетинских пирогов в дровяной печи — 1000 руб. /группу до 6 человек. Отдельно оплачивается цена самих пирогов, которые вы сможете взять с собой в поход или съесть на месте: картофчин (с картошкой) — 300 руб., уалибах (с сыром) — 350 руб., фыдчин (с мясом) — 700 руб.

Мастер-класс по изготовлению горского сыра — 500 руб. /2 чел. Вы сможете также приобрести сыр — 700 руб. /кг.

Питание

Завтрак включен в стоимость проживания в гостевом доме, обед домашний, приготовленный на костре (мясное блюдо, салат, хлеб, чай) — 350 руб. /человека

Шашлык из барашка, карпа, курицы; азиатский плов из баранины/говядины; овощи на гриле готовим для только групп от 6 человек — примерно 500 руб. /участника, в зависимости от выбранного типа блюда. Согласовывается заранее, мы накануне привезем свежие продукты для приготовления (в селении нет магазинов).

Дополнения к программе (если накануне похода вы приедете утром)

Поход к руинам старинной жилой башни в Кармадонском ущелье — 2000 руб.

Поход к памятнику жертвам схода ледника Колки — 1000 руб.

Поездка в с. Даргавс к древнему некрополю — 2000 руб. /группу до 6 человек

Подготовка к треккингу