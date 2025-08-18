Мои заказы

Понять загадочный мир Ингушетии (в мини-группе)

Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни
Ингушетия захватывает внимание любого, кто оказывается перед лицом её таинственной красоты. Но чтобы по-настоящему ощутить дух этой земли, нужно осознать, как он сформировался.

В историях о великих горских зодчих и врачевателях, законах чести и правилах почитания рода вы найдёте ключ к сердцу Ингушетии и взглянете на легендарные башни с древними храмами совсем иначе.
5
4 отзыва
Понять загадочный мир Ингушетии (в мини-группе)© Руслан
Понять загадочный мир Ингушетии (в мини-группе)© Руслан
Понять загадочный мир Ингушетии (в мини-группе)© Руслан

Описание экскурсии

Погружение в мир Ингушетии

Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.

Маршрут путешествия по Стране башен

  • Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.
  • Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье.
  • Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.
  • После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи, где начнётся ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.
  • На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.
  • Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал, колыбели Ингушетии.
  • Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.
  • При въезде в Джейрахский район мы посетим родовую боевую башню, я подробно расскажу, как эта башня строилась и для каких целей. Также вы сможете подняться до шестого яруса и полюбоваться видом на всё Джейрахское ущелье.
  • Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.
  • А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, с остановками для пеших прогулок и фотосессий. По желанию можно сделать привал на берегу речки для небольшого пикника с травяным чаем на костре
  • Трансфер на минивэне или Chevrolet Niva включён в стоимость
  • Отдельно оплачивается питание, посещение природного заповедника «Эрзи» — 160 руб. /взрослого
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок по горной пересеченной местности
  • Так как Горная Ингушетия является приграничной зоной, всем совершеннолетним гостям Джейрахского района нужно иметь при себе паспорт РФ или спецпропуск, выданный погрануправлением Ингушетии путешественникам из зарубежных стран (обращаться за 2 месяца до экскурсии)

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 660 туристов
Меня зовут Руслан, и я гид-проводник по Ингушетии. У меня высшее юридическое образование. Более 18 лет проработал в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном музее-заповеднике на разных должностях, в том числе проводил экскурсии. Главная
читать дальше

идея моих программ — показать свой горный край таким, какой он есть на самом деле, развеять любые негативные стереотипы об Ингушетии и познакомить поближе гостей с удивительной культурой, традициями, историей, архитектурой и природой этого загадочного уголка земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Марина
18 авг 2025
Спасибо Руслану! Все прошло замечательно. Руслан профи своего дела. Содержательно,понятно, «вкусно»!Мы остались очень довольны!
Владимир
Владимир
2 авг 2025
Экскурсия очень содержательная. Увидели красивейший водопад, полюбовались великолепными видами гор, выпили серебряной воды и прекрасно пообедали. Ингушские лепешки самые вкусные! Благодаря гиду Руслану мы узнали для себя много нового об истории ингушского народа и его обычаях и традициях, сложной судьбе.
Е
Елена
3 мая 2025
Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.
Ингушетия просто покорила своей природой
Очень- очень советую эту экскурсию
Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.
Е
Елена
25 мар 2025
Самая лучшая поездка. Спасибо большое Руслану. Не смотря на то, что группа была из 2 -х человек, поездка состоялась и прошла на высшем уровне. По дороге Руслан рассказывал о традициях, нравах и тд.

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии из Владикавказа

Понять загадочный мир Ингушетии
На машине
8 часов
150 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Ингушетии
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по горной Ингушетии, где вас ждут уникальные башенные комплексы, живописные водопады и величественные горные панорамы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
276 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Открыть живописные ландшафты и средневековую архитектуру «изумруда» республики - Джейрахского ущелья
Начало: В центре города
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе