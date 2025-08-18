Ингушетия захватывает внимание любого, кто оказывается перед лицом её таинственной красоты. Но чтобы по-настоящему ощутить дух этой земли, нужно осознать, как он сформировался.
В историях о великих горских зодчих и врачевателях, законах чести и правилах почитания рода вы найдёте ключ к сердцу Ингушетии и взглянете на легендарные башни с древними храмами совсем иначе.
Описание экскурсии
Погружение в мир Ингушетии
Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.
Маршрут путешествия по Стране башен
- Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.
- Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье.
- Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.
- После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи, где начнётся ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.
- На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.
- Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал, колыбели Ингушетии.
- Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.
- При въезде в Джейрахский район мы посетим родовую боевую башню, я подробно расскажу, как эта башня строилась и для каких целей. Также вы сможете подняться до шестого яруса и полюбоваться видом на всё Джейрахское ущелье.
- Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.
- А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, с остановками для пеших прогулок и фотосессий. По желанию можно сделать привал на берегу речки для небольшого пикника с травяным чаем на костре
- Трансфер на минивэне или Chevrolet Niva включён в стоимость
- Отдельно оплачивается питание, посещение природного заповедника «Эрзи» — 160 руб. /взрослого
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок по горной пересеченной местности
- Так как Горная Ингушетия является приграничной зоной, всем совершеннолетним гостям Джейрахского района нужно иметь при себе паспорт РФ или спецпропуск, выданный погрануправлением Ингушетии путешественникам из зарубежных стран (обращаться за 2 месяца до экскурсии)
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 660 туристов
Меня зовут Руслан, и я гид-проводник по Ингушетии. У меня высшее юридическое образование. Более 18 лет проработал в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном музее-заповеднике на разных должностях, в том числе проводил экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
М
Марина
18 авг 2025
Спасибо Руслану! Все прошло замечательно. Руслан профи своего дела. Содержательно,понятно, «вкусно»!Мы остались очень довольны!
Владимир
2 авг 2025
Экскурсия очень содержательная. Увидели красивейший водопад, полюбовались великолепными видами гор, выпили серебряной воды и прекрасно пообедали. Ингушские лепешки самые вкусные! Благодаря гиду Руслану мы узнали для себя много нового об истории ингушского народа и его обычаях и традициях, сложной судьбе.
Е
Елена
3 мая 2025
Великолепная экскурсия, потрясающие виды, замечательный гид. Посмотрели все по программе, даже сверх того.
Ингушетия просто покорила своей природой
Очень- очень советую эту экскурсию
Е
Елена
25 мар 2025
Самая лучшая поездка. Спасибо большое Руслану. Не смотря на то, что группа была из 2 -х человек, поездка состоялась и прошла на высшем уровне. По дороге Руслан рассказывал о традициях, нравах и тд.
