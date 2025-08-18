Ингушетия захватывает внимание любого, кто оказывается перед лицом её таинственной красоты. Но чтобы по-настоящему ощутить дух этой земли, нужно осознать, как он сформировался. В историях о великих горских зодчих и врачевателях, законах чести и правилах почитания рода вы найдёте ключ к сердцу Ингушетии и взглянете на легендарные башни с древними храмами совсем иначе.

Описание экскурсии

Погружение в мир Ингушетии

Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.

Маршрут путешествия по Стране башен

Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.

Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье .

. Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.

После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи , где начнётся ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.

На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек .

. Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал , колыбели Ингушетии.

, колыбели Ингушетии. Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.

При въезде в Джейрахский район мы посетим родовую боевую башню , я подробно расскажу, как эта башня строилась и для каких целей. Также вы сможете подняться до шестого яруса и полюбоваться видом на всё Джейрахское ущелье .

Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды , воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.

, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой. А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.

