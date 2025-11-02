Мои заказы

Лысая гора – экскурсии во Владикавказе

Найдено 7 экскурсий в категории «Лысая гора» во Владикавказе
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Насладитесь захватывающими видами и осетинскими пирогами, путешествуя по перевалам и ущельям Северной Осетии. Это будет незабываемо
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Отправьтесь в увлекательное путешествие по четырем регионам, наслаждаясь видами Эльбруса и вкусом целебной воды. Пикник с горячими блюдами на свежем воздухе
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
На машине
Конные прогулки
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Пешая
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии
Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 800 ₽ за всё до 4 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
На машине
7 часов
58 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 ноября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Супер экскурсия. С гидом очень повезло. Посмотрели и сделали фото на всех красивейших локациях.
  • С
    Сильва
    25 октября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Хочу от всей души поблагодарить Зелимхана за прекрасную поездку. С первой минуты общения с ним ты понимаешь, что будет легко
    и комфортно. Мы побывали на всех знаковых локациях, я узнала много интересного об истории Осетии. Какие здесь прекрасные люди) Какая природа 😍 Вид на горы просто дух захватывает)
    Я была ограничена во времени, поэтому взяла только одну экскурсию. Но однозначно приеду еще) Спасибо, Осетия ❤️

  • Т
    Тамара
    22 сентября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Начнем с того,что с погодой нам не повезло и мы приехали в дождь во Владикавказ. Зелимхан заверил,что дождь не проблема
    и впечатления от экскурсии мы получим только хорошие. И не обманул,дождь нам не помешал насладиться прекрасной природой Осетии, Зелимхан делал все возможное,чтобы остались только прекрасные впечатления,организовал даже застолье по своим обычаям,рассказывал много интересных историй. Считаю,что главное - это люди, а не погода. Спасибо🤍

  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
    Были на экскурсии мини группой и остались очень довольны. Огромное спасибо гиду Тимуру, который даже несмотря на дождливую погоду, смог провести незабываемую и яркую экскурсию "Сердце Осетии".
  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Нашу экскурсию провел Ибрагим. Это было великолепно! Человек любит свой край и старается максимально подробно и интересно все рассказать и показать!
    Для нас Ингушетия стала открытием: великолепные виды, горы!!! Это была крайняя экскурсия в нашем путешествии и кульминацией стала именно Ингушетия!!!
    Спасибо!!!
  • А
    Алексей
    2 сентября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Всё прошло супер!
  • И
    Игорь
    2 сентября 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Все было замечательно! спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Это была наша первая экскурсия в Осетии. Всё прошло замечательно. Гид рассказывал множество интересных историй о каждом посещаемом нами местом. Поездка была комфортной, атмосфера непередаваемая. Спасибо большое ❤️
  • А
    Александр
    28 августа 2025
    Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
    Всё было профессионально проведено. Качественно и очень интересно. Великолепный водитель, великолепный рассказчик! Я не знаю, что ещё добавить, будем рекомендовать всем своим друзьям!!!!
  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Отличное начало знакомства с Северной Осетией с гидом Тамерланом, много локаций, виды просто потрясающие, узнали о жизни местных жителей, нас не торопили, наслаждались красотами, горы -это любовь ❤️
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду Тимуру за подробный и интересный рассказ. Все локации невероятно красивые, дух захватывает!
  • А
    Алан
    16 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    🔥🔥🔥
  • И
    Илья
    16 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Спасибо гиду Зелимхану за интересную и познавательную экскурсию! Всё прошло потрясающе.
  • Е
    Елизавета
    12 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Ездили с подругой в Осетию впервые и решили поехать в джип тур, чтобы точно не потеряться и увидеть самые красивые
    места Осетии. Как девушки, мы были приятно удивлены, насколько здесь безопасно и комфортно находиться! Гиды очень вежливые, всё расскажут, покажут, помогут, пошутят, включат классную музыку, мы получили максимальный кайф и яркие впечатления от поездки! Подниматься на водопады было несложно, а виды открывались просто потрясающие. Даже в облачную погоду хорошо видно горы, голубые озера, реки, водопады и такую красивую природу Осетии. Без таких душевных и добрых людей эта поездка не была бы такой запоминающейся! Рекомендую всем к посещению обязательно!!! ❤️

  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Умный рассказчик, интересные места
  • Ж
    Жулдыз
    6 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Отличная поездка! Ездили на комфортабельной машине, с хорошей компанией (познакомились там же), гид рассказывал истории о каждой локации, слушали музыку, очень вкусно покушали 😍😍в общем, определено советую этого гида 💯😉
  • А
    Арстан
    6 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Все очень понравилось, машина чистая комфортная. Гид Зелимхан профессионал с большой буквы, очень интересно рассказывал. Виды шикарные. 😍😍Организация на 5+❤️❤️
  • К
    Константин
    5 августа 2025
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было
    раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы доверились нашему гиду Магомеду и чувствовали себя в безопасности, даже когда спускались в сплошном тумане, где не видно впереди идущего человека.
    Не смотря на туман, виды потрясающие! Мы не увидели Казбек, но туман, то поднимающийся, а то расходящийся добавил магии этим местам. Подъëм осилили все, от 11 лет до 40+.

  • К
    Ксения
    2 августа 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Невероятная экскурсия, очень понравилась!! Отдельное огромное спасибо гиду-водителю Роману - профессионалу своего дела! Чувствуется, что он любит свою малую Родину
    - Осетию и влюбляет в нее путешественников! Роман отвечал на все вопросы, рассказывал истории о своей земле и познакомил нас со своим домом. Большое спасибо! Это было невероятно. Очень хочется вернуться.

  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Горы зовут в Северную Осетию
    Потрясающая экскурсия, гид Аслан - супер, спокойный, интеллигентный, очень приятно было пообщаться и послушать истории и легенды, спасибо ему большое
    Вся
    поездка была очень четко в тайминге, мы даже не устали, как это обычно бывает, езда комфортная и спокойная, а про виды, наверное, и так все понятно - ехали и любовались с открытыми ртами
    Если вы сомневаетесь, то поверьте, это надо мне, это надо вам, это надо всем!

