Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Насладитесь захватывающими видами и осетинскими пирогами, путешествуя по перевалам и ущельям Северной Осетии. Это будет незабываемо
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Отправьтесь в увлекательное путешествие по четырем регионам, наслаждаясь видами Эльбруса и вкусом целебной воды. Пикник с горячими блюдами на свежем воздухе
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
27 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии
Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 ноября 2025Супер экскурсия. С гидом очень повезло. Посмотрели и сделали фото на всех красивейших локациях.
- ССильва25 октября 2025Хочу от всей души поблагодарить Зелимхана за прекрасную поездку. С первой минуты общения с ним ты понимаешь, что будет легко
- ТТамара22 сентября 2025Начнем с того,что с погодой нам не повезло и мы приехали в дождь во Владикавказ. Зелимхан заверил,что дождь не проблема
- ООльга9 сентября 2025Были на экскурсии мини группой и остались очень довольны. Огромное спасибо гиду Тимуру, который даже несмотря на дождливую погоду, смог провести незабываемую и яркую экскурсию "Сердце Осетии".
- ССветлана6 сентября 2025Нашу экскурсию провел Ибрагим. Это было великолепно! Человек любит свой край и старается максимально подробно и интересно все рассказать и показать!
Для нас Ингушетия стала открытием: великолепные виды, горы!!! Это была крайняя экскурсия в нашем путешествии и кульминацией стала именно Ингушетия!!!
Спасибо!!!
- ААлексей2 сентября 2025Всё прошло супер!
- ИИгорь2 сентября 2025Все было замечательно! спасибо большое!
- ЕЕкатерина31 августа 2025Это была наша первая экскурсия в Осетии. Всё прошло замечательно. Гид рассказывал множество интересных историй о каждом посещаемом нами местом. Поездка была комфортной, атмосфера непередаваемая. Спасибо большое ❤️
- ААлександр28 августа 2025Всё было профессионально проведено. Качественно и очень интересно. Великолепный водитель, великолепный рассказчик! Я не знаю, что ещё добавить, будем рекомендовать всем своим друзьям!!!!
- ААнна24 августа 2025Отличное начало знакомства с Северной Осетией с гидом Тамерланом, много локаций, виды просто потрясающие, узнали о жизни местных жителей, нас не торопили, наслаждались красотами, горы -это любовь ❤️
- ИИрина19 августа 2025Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду Тимуру за подробный и интересный рассказ. Все локации невероятно красивые, дух захватывает!
- ААлан16 августа 2025🔥🔥🔥
- ИИлья16 августа 2025Спасибо гиду Зелимхану за интересную и познавательную экскурсию! Всё прошло потрясающе.
- ЕЕлизавета12 августа 2025Ездили с подругой в Осетию впервые и решили поехать в джип тур, чтобы точно не потеряться и увидеть самые красивые
- ММарина11 августа 2025Умный рассказчик, интересные места
- ЖЖулдыз6 августа 2025Отличная поездка! Ездили на комфортабельной машине, с хорошей компанией (познакомились там же), гид рассказывал истории о каждой локации, слушали музыку, очень вкусно покушали 😍😍в общем, определено советую этого гида 💯😉
- ААрстан6 августа 2025Все очень понравилось, машина чистая комфортная. Гид Зелимхан профессионал с большой буквы, очень интересно рассказывал. Виды шикарные. 😍😍Организация на 5+❤️❤️
- ККонстантин5 августа 2025Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было
- ККсения2 августа 2025Невероятная экскурсия, очень понравилась!! Отдельное огромное спасибо гиду-водителю Роману - профессионалу своего дела! Чувствуется, что он любит свою малую Родину
- ААнна20 июля 2025Потрясающая экскурсия, гид Аслан - супер, спокойный, интеллигентный, очень приятно было пообщаться и послушать истории и легенды, спасибо ему большое
Вся
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Лысая гора»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Лысая гора" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3500 до 27 600. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Лысая гора», 147 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль