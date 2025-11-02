Е Евгения Горы зовут в Северную Осетию Супер экскурсия. С гидом очень повезло. Посмотрели и сделали фото на всех красивейших локациях.

С Сильва Горы зовут в Северную Осетию читать дальше и комфортно. Мы побывали на всех знаковых локациях, я узнала много интересного об истории Осетии. Какие здесь прекрасные люди) Какая природа 😍 Вид на горы просто дух захватывает)

Я была ограничена во времени, поэтому взяла только одну экскурсию. Но однозначно приеду еще) Спасибо, Осетия ❤️ Хочу от всей души поблагодарить Зелимхана за прекрасную поездку. С первой минуты общения с ним ты понимаешь, что будет легко

Т Тамара Горы зовут в Северную Осетию читать дальше и впечатления от экскурсии мы получим только хорошие. И не обманул,дождь нам не помешал насладиться прекрасной природой Осетии, Зелимхан делал все возможное,чтобы остались только прекрасные впечатления,организовал даже застолье по своим обычаям,рассказывал много интересных историй. Считаю,что главное - это люди, а не погода. Спасибо🤍 Начнем с того,что с погодой нам не повезло и мы приехали в дождь во Владикавказ. Зелимхан заверил,что дождь не проблема

О Ольга Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа Были на экскурсии мини группой и остались очень довольны. Огромное спасибо гиду Тимуру, который даже несмотря на дождливую погоду, смог провести незабываемую и яркую экскурсию "Сердце Осетии".

С Светлана Горы зовут в Северную Осетию Нашу экскурсию провел Ибрагим. Это было великолепно! Человек любит свой край и старается максимально подробно и интересно все рассказать и показать!

Для нас Ингушетия стала открытием: великолепные виды, горы!!! Это была крайняя экскурсия в нашем путешествии и кульминацией стала именно Ингушетия!!!

Спасибо!!!

А Алексей Горы зовут в Северную Осетию Всё прошло супер!

И Игорь Горы зовут в Северную Осетию Все было замечательно! спасибо большое!

Е Екатерина Горы зовут в Северную Осетию Это была наша первая экскурсия в Осетии. Всё прошло замечательно. Гид рассказывал множество интересных историй о каждом посещаемом нами местом. Поездка была комфортной, атмосфера непередаваемая. Спасибо большое ❤️

А Александр Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии Всё было профессионально проведено. Качественно и очень интересно. Великолепный водитель, великолепный рассказчик! Я не знаю, что ещё добавить, будем рекомендовать всем своим друзьям!!!!

А Анна Горы зовут в Северную Осетию Отличное начало знакомства с Северной Осетией с гидом Тамерланом, много локаций, виды просто потрясающие, узнали о жизни местных жителей, нас не торопили, наслаждались красотами, горы -это любовь ❤️

И Ирина Горы зовут в Северную Осетию Очень понравилась экскурсия, спасибо большое гиду Тимуру за подробный и интересный рассказ. Все локации невероятно красивые, дух захватывает!

А Алан Горы зовут в Северную Осетию 🔥🔥🔥

И Илья Горы зовут в Северную Осетию Спасибо гиду Зелимхану за интересную и познавательную экскурсию! Всё прошло потрясающе.

Е Елизавета Горы зовут в Северную Осетию читать дальше места Осетии. Как девушки, мы были приятно удивлены, насколько здесь безопасно и комфортно находиться! Гиды очень вежливые, всё расскажут, покажут, помогут, пошутят, включат классную музыку, мы получили максимальный кайф и яркие впечатления от поездки! Подниматься на водопады было несложно, а виды открывались просто потрясающие. Даже в облачную погоду хорошо видно горы, голубые озера, реки, водопады и такую красивую природу Осетии. Без таких душевных и добрых людей эта поездка не была бы такой запоминающейся! Рекомендую всем к посещению обязательно!!! ❤️ Ездили с подругой в Осетию впервые и решили поехать в джип тур, чтобы точно не потеряться и увидеть самые красивые

М Марина Горы зовут в Северную Осетию Умный рассказчик, интересные места

Ж Жулдыз Горы зовут в Северную Осетию Отличная поездка! Ездили на комфортабельной машине, с хорошей компанией (познакомились там же), гид рассказывал истории о каждой локации, слушали музыку, очень вкусно покушали 😍😍в общем, определено советую этого гида 💯😉

А Арстан Горы зовут в Северную Осетию Все очень понравилось, машина чистая комфортная. Гид Зелимхан профессионал с большой буквы, очень интересно рассказывал. Виды шикарные. 😍😍Организация на 5+❤️❤️

К Константин К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору читать дальше раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы доверились нашему гиду Магомеду и чувствовали себя в безопасности, даже когда спускались в сплошном тумане, где не видно впереди идущего человека.

Не смотря на туман, виды потрясающие! Мы не увидели Казбек, но туман, то поднимающийся, а то расходящийся добавил магии этим местам. Подъëм осилили все, от 11 лет до 40+. Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было

К Ксения Горы зовут в Северную Осетию читать дальше - Осетию и влюбляет в нее путешественников! Роман отвечал на все вопросы, рассказывал истории о своей земле и познакомил нас со своим домом. Большое спасибо! Это было невероятно. Очень хочется вернуться. Невероятная экскурсия, очень понравилась!! Отдельное огромное спасибо гиду-водителю Роману - профессионалу своего дела! Чувствуется, что он любит свою малую Родину