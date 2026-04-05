В любое время каждый день с 7.00 до 15.00

Мои заказы

Солнечная долина ": Фиагдон, "Тропа чудес " и водопад" Кольцо

Куртатинское ущелье: экскурсия из Владикавказа с посещением святынь и крепостей
Мы посетим Куртатинское ущелье, увидим вековые башни, крепости и священные места силы древних алан, полюбуемся на головокружительные каньоны и уникальный водопад, искупаемся в термальных источниках и полакомимся ароматными осетинскими пирогами и шашлыком.
5
12 отзывов
Солнечная долина ": Фиагдон, "Тропа чудес " и водопад" Кольцо
Солнечная долина ": Фиагдон, "Тропа чудес " и водопад" Кольцо
Солнечная долина ": Фиагдон, "Тропа чудес " и водопад" Кольцо

Описание экскурсии

Что вас ждет Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, самое популярное и самое легкодоступное из города Владикавказ. В путешествии нас ждут:

красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.

• транспорт, • услуги гида-водителя. Туристы оплачивают самостоятельно:

красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.
вход на «Тропу чудес», • сувениры, • напитки, -посещение "Лавочки счастья", • проезд до термальных источников и вход, питание.

Ежедневно с 8:00 до 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владикавказ
  • Водопад Кольцо
  • Карцадонский каньон
  • Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес»
  • Дзывгиская святыня и крепость
  • Башня Курта и Тага
  • Нартский ныхас
  • Селение Цымыти
  • Святилище Тхост
  • Самый высокогорный монастырь
Что включено
  • Транспорт,
  • Услуги гида-водителя.
Что не входит в цену
  • Вход на «Тропу чудес»,
  • Сувениры,
  • Напитки,
  • Посещение / «Лавочки Счастья/»
  • Проезд до термальных источников и вход, питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Е
Отличная экскурсия по Фиагдону! Несмотря на пасмурную погоду все прошло отлично, Виталий отличный рассказчик! Все заявленные локации проехали, у каждого места своя особенная история. Потрясающий край, могучая сила природы показана
читать дальшеуменьшить

во всей красе. Истории порой грустные, порой удивительные, но всегда прекрасные. Великолепные горы, ледяные бурные реки, средневековые башни и зеленые равнины - все это мы просмотрели за один день. Очень много впечатлений - даже не знаю как уместить их в один отзыв.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная экскурсия, красивые места, веселый гид, все супер
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличный экскурсовод Сослан. Очень хорошая, грамотно поставленная речь. Он рассказывает очень интересно, живо и с душой - сразу можно прочувствовать дух истории Осетии. Машина очень крупная, в ней очень комфортно, много места, ездить по горам на удивление удобно. Не укачивает.
Сама экскурсия насыщенная, рассказ Сослана пропитан любовью к родным краям. Ну и, конечно, горы - абсолютно разные и красивейшие. Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Добрый день,вместо экскурсии в Солнечная долина- путешествие в страну Нартов мы поехали на индивидуальную экскурсию в Дигорию с экскурсоводом Михаилом. Очень понравилось, впечатлений масса, но горы были в молоке, но середина осени и такое бывает. Экскурсия длинная на 9 часов, но никто не пожалеет, если выберет эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Суперская экскурсия и замечательный гид Эрик! Всё на высшем уровне: и манера вождения, и экскурс в историю и обычаи, нигде не торопили, дали насладиться видами.
Прекрасный край, замечательные люди.
Огромное спасибо за эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Просто великолепно! Красоты неописуемые! Отдельное спасибо нашему гиду! Обязательно в следующий раз обратимся за туром. За один день всего невозможно увидеть. .
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Солнечная долина ": Фиагдон, "Тропа чудес " и водопад" Кольцо»

Загадочная долина водопадов: путешествие к Мидаграбинским водопадам
6 часов
-
10%
232 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Загадочная долина водопадов: путешествие к Мидаграбинским водопадам
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
2970 ₽3300 ₽ за человека
Три водопада Осетии за один день
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три водопада Осетии за один день
Насладитесь живописными пейзажами Осетии, посетите три водопада и узнайте древние легенды. Комфортная поездка для всей семьи
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Черекская теснина и Голубые озёра ждут вас! Откройте для себя невероятные виды и природные чудеса Кавказа в одном насыщенном дне
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
-5%
9200 ₽
8740 ₽ за экскурсию