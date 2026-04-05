В любое время каждый день с 7.00 до 15.00

Что вас ждет Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, самое популярное и самое легкодоступное из города Владикавказ. В путешествии нас ждут:

красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.

• транспорт, • услуги гида-водителя. Туристы оплачивают самостоятельно:

красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.

вход на «Тропу чудес», • сувениры, • напитки, -посещение "Лавочки счастья", • проезд до термальных источников и вход, питание.