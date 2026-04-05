В любое время каждый день с 7.00 до 15.00

Мы посетим Куртатинское ущелье, увидим вековые башни, крепости и священные места силы древних алан, полюбуемся на головокружительные каньоны и уникальный водопад, искупаемся в термальных источниках и полакомимся ароматными осетинскими пирогами и шашлыком.
Описание экскурсии
Что вас ждет Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, самое популярное и самое легкодоступное из города Владикавказ. В путешествии нас ждут:
красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.
• транспорт, • услуги гида-водителя. Туристы оплачивают самостоятельно:
красивые виды и интересные истории, • вековые башни и крепости, • головокружительный каньон, • уникальный водопад, • священные места силы древних алан. Мы отправимся из Владикавказа по маршруту: водопад Кольцо — Карцадонский каньон — Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес» — Дзывгиская святыня и крепость — Башня Курта и Тага — Нартский ныхас — селение Цымыти — Святилище Тхост — самый высокогорный монастырь. По желанию посетим термальные источники и попробуем ароматные осетинские пироги и шашлык на обратном пути. Важно знать Наденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком. В горах легко сгореть, поэтому выбирайте одежду с длинным рукавом. В стоимость экскурсии включено:.
вход на «Тропу чудес», • сувениры, • напитки, -посещение "Лавочки счастья", • проезд до термальных источников и вход, питание.
Ежедневно с 8:00 до 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владикавказ
- Водопад Кольцо
- Карцадонский каньон
- Кадаргаванский природный каньон с «Тропой чудес»
- Дзывгиская святыня и крепость
- Башня Курта и Тага
- Нартский ныхас
- Селение Цымыти
- Святилище Тхост
- Самый высокогорный монастырь
Что включено
- Транспорт,
- Услуги гида-водителя.
Что не входит в цену
- Вход на «Тропу чудес»,
- Сувениры,
- Напитки,
- Посещение / «Лавочки Счастья/»
- Проезд до термальных источников и вход, питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия по Фиагдону! Несмотря на пасмурную погоду все прошло отлично, Виталий отличный рассказчик! Все заявленные локации проехали, у каждого места своя особенная история. Потрясающий край, могучая сила природы показана
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Н
Отличная экскурсия, красивые места, веселый гид, все супер
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О
Отличный экскурсовод Сослан. Очень хорошая, грамотно поставленная речь. Он рассказывает очень интересно, живо и с душой - сразу можно прочувствовать дух истории Осетии. Машина очень крупная, в ней очень комфортно, много места, ездить по горам на удивление удобно. Не укачивает.
Сама экскурсия насыщенная, рассказ Сослана пропитан любовью к родным краям. Ну и, конечно, горы - абсолютно разные и красивейшие. Всем рекомендую!
Сама экскурсия насыщенная, рассказ Сослана пропитан любовью к родным краям. Ну и, конечно, горы - абсолютно разные и красивейшие. Всем рекомендую!
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М
Добрый день,вместо экскурсии в Солнечная долина- путешествие в страну Нартов мы поехали на индивидуальную экскурсию в Дигорию с экскурсоводом Михаилом. Очень понравилось, впечатлений масса, но горы были в молоке, но середина осени и такое бывает. Экскурсия длинная на 9 часов, но никто не пожалеет, если выберет эту экскурсию.
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И
Суперская экскурсия и замечательный гид Эрик! Всё на высшем уровне: и манера вождения, и экскурс в историю и обычаи, нигде не торопили, дали насладиться видами.
Прекрасный край, замечательные люди.
Огромное спасибо за эмоции!
Прекрасный край, замечательные люди.
Огромное спасибо за эмоции!
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В
Просто великолепно! Красоты неописуемые! Отдельное спасибо нашему гиду! Обязательно в следующий раз обратимся за туром. За один день всего невозможно увидеть. .
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