Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»

Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Солнечная долина, «Путешествие в страну Нартов»
Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, самое популярное и самое легкодоступное из города Владикавказ.
Красивые виды и интересные истории, вековые башни и крепости, головокружительный каньон, уникальный водопад, священные места силы древних алан.
Владикавказ - водопад "Кольцо"- Карцадонский каньон- Кадаргаванский природный каньон с тропой чудес - Дзывгиская святыня и крепость - Башня Курта и Тага- Нартский ныхас - селение Цымыти - Святилище Тхост-самый высокогорный монастырь.
Посещение термальных источников, осетинские пироги и шашлык на обратном пути(оплачиваются дополнительно)

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт и гид-водитель.
Что не входит
  • Вход на Тропу чудес
  • сувениры
  • напитки
  • проезд до термальных источников и вход
  • питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время каждый день с 7.00 до 15.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любое время каждый день с 7.00 до 15.00

Руслан
Руслан
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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