В любое время каждый день с 7.00 до 15.00

Куртатинское (Фиагдонское) ущелье, самое популярное и самое легкодоступное из города Владикавказ.
Красивые виды и интересные истории, вековые башни и крепости, головокружительный каньон, уникальный водопад, священные места силы древних алан.
Владикавказ - водопад "Кольцо"- Карцадонский каньон- Кадаргаванский природный каньон с тропой чудес - Дзывгиская святыня и крепость - Башня Курта и Тага- Нартский ныхас - селение Цымыти - Святилище Тхост-самый высокогорный монастырь.
Посещение термальных источников, осетинские пироги и шашлык на обратном пути(оплачиваются дополнительно)