Что входит

транспорт и гид-водитель.

Что не входит

Вход на Тропу чудес

сувениры

напитки

проезд до термальных источников и вход

питание.

Где начинаем и завершаем

Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Завершение: По адресу экскурсантов

Когда и сколько длится?

Когда: В любое время каждый день с 7.00 до 15.00 Экскурсия длится около 4 часов

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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