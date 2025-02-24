Эта экскурсия для тех, у кого мало времени на знакомство с Северной Осетией, но хочется узнать о ней побольше.
В поездке вы увидите древние поселения горцев и старинную крепость, полюбуетесь красотами долины Фиагдон, пройдёте по «Тропе чудес» и окажетесь в самом высокогорном монастыре России. Визуальные впечатления подкрепите увлекательными рассказами гида о прошлом Осетии.
В поездке вы увидите древние поселения горцев и старинную крепость, полюбуетесь красотами долины Фиагдон, пройдёте по «Тропе чудес» и окажетесь в самом высокогорном монастыре России. Визуальные впечатления подкрепите увлекательными рассказами гида о прошлом Осетии.
Описание экскурсии
- Мы начнём наш путь с Куртатинского ущелья.
- Остановимся у каскадного водопада и отведаем чистейшей горной воды.
- Посмотрим на ущелье со смотровой площадки в Фиагдоне.
- Полюбуемся арт-объектом «Зеркальный барс» и старинной оборонительной крепостью Дзивгис.
- Пройдём по «Тропе чудес» — бетонированной дорожке над бурлящей горной рекой.
- Увидим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, который считается самым высокогорным в России.
- Взглянем на город Цмити, основанный в начале 14 века, — архитектурный памятник Средневековья и настоящий музей под открытым небом.
- Вы познакомитесь с местными легендами, а также историей Цмити, героической Дзивгисской крепости и Северной Осетии в целом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на подготовленном внедорожнике Nissan Pathfinder, Niva Chevrolet, Jeep Liberty.
- Вход на «Тропу чудес» оплачивается дополнительно — 100 ₽ за человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Олимпийский»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 172 туристов
Привет! Меня зовут Анна, и я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы все родились и выросли в Северной Осетии, работаем в сфере туризма более 4 лет. С большим удовольствием познакомимЗадать вопрос
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