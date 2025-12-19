Ущелья Кармадон и Даргавс + поход к Мидаграбинским водопадам
Из Владикавказа - к природным и историческим памятникам «золотого кольца» Алании
Чарующая природа горной Северной Осетии наполнит душу гармонией, тело здоровьем, а альбом яркими кадрами.
В этот день вы побываете в двух ущельях и возле водопадов, увидите сторожевые башни, раскроете тайны некрополя Даргавс.
Узнаете о хрониках этой гордой земли, о легендах и культуре аланов, а также покатаетесь на качелях над пропастью!
Описание экскурсии
Куртатинское ущелье
Вы побываете в одном из живописнейших мест региона. Посетите зрелищный Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами. И узнаете, почему его называют настоящей сокровищницей исторических и архитектурных осетинских памятников.
Даргавское ущелье
Здесь вы услышите о знаменитом «городе мёртвых», где находится около сотни фамильных склепов, построенных в 14-18 веках. Гид расскажет, какие сведения дали материалы могильника об аланах, их ремесленном производстве, организации жизни и культурно-экономических связях с другими регионами.
Мидаграбинские водопады
Мидаграбинская долина — наша главная цель — заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Во время пешей прогулки вы увидите, как долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером прячутся три ледника — Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь потокам, образующим несколько водопадов. Поистине фантастическое зрелище!
Долина Фиагдон
После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч и далее держим путь к смотровой площадке в долине Фиагдон. Среди популярных достопримечательностей этого места — «качели над пропастью» с панорамным видом на долину!
Организационные детали
Поездка пройдёт на минивэне или автобусе
Протяжённость автомобильного маршрута 135 км, пешего — 6 км, набор высоты 400 м. Уровень нагрузки умеренный, не требует специальной подготовки
Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь
Все входные билеты включены в стоимость
Личные траты в сувенирных лавках и других магазинах в горах только за наличный расчёт
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2700 ₽
Дети до 12 лет
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коцоева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алана — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 8650 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы.
Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!