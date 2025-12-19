Чарующая природа горной Северной Осетии наполнит душу гармонией, тело здоровьем, а альбом яркими кадрами. В этот день вы побываете в двух ущельях и возле водопадов, увидите сторожевые башни, раскроете тайны некрополя Даргавс. Узнаете о хрониках этой гордой земли, о легендах и культуре аланов, а также покатаетесь на качелях над пропастью!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Куртатинское ущелье

Вы побываете в одном из живописнейших мест региона. Посетите зрелищный Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами. И узнаете, почему его называют настоящей сокровищницей исторических и архитектурных осетинских памятников.

Даргавское ущелье

Здесь вы услышите о знаменитом «городе мёртвых», где находится около сотни фамильных склепов, построенных в 14-18 веках. Гид расскажет, какие сведения дали материалы могильника об аланах, их ремесленном производстве, организации жизни и культурно-экономических связях с другими регионами.

Мидаграбинские водопады

Мидаграбинская долина — наша главная цель — заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Во время пешей прогулки вы увидите, как долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером прячутся три ледника — Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь потокам, образующим несколько водопадов. Поистине фантастическое зрелище!

Долина Фиагдон

После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч и далее держим путь к смотровой площадке в долине Фиагдон. Среди популярных достопримечательностей этого места — «качели над пропастью» с панорамным видом на долину!

Организационные детали