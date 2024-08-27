Приглашаем вас посвятить вторую половину дня гармоничному отдыху, в котором будут вдохновляющие виды, тайны древнего Кавказа и свежесваренный травяной чай, что согреет душу.
Вы посетите водопад на перевале Кахтисар и село Кобань, в честь которого назвали целую археологическую культуру. А после насладитесь вечерней зарёй в удобных креслах с пледами.
Вы посетите водопад на перевале Кахтисар и село Кобань, в честь которого назвали целую археологическую культуру. А после насладитесь вечерней зарёй в удобных креслах с пледами.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Погружение в древнюю культуру Кавказа
На нашем маршруте будет село Кобань, где я расскажу о кобанской культуре и познакомлю с местами, где в I тысячелетии до н. э. жил народ, славившийся искусными ювелирами. Поговорим также о нартском эпосе и происхождении осетин, чтобы погрузиться в захватывающий мир легенд и преданий края.
Прекрасный вечер в горах Осетии
Вы полюбуетесь водопадом на перевале Кахтисар. Соберёте ароматные и полезные травы, заварите горный чай. И, устроившись в удобных креслах с пледами, будете любоваться закатом в горах.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Jeep Grand Cherokee
- По договорённости мы можем встретить вас в аэропорту за дополнительную плату
- Удобные кресла с пледами будут у меня с собой
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 19 туристов
Меня зовут Наталья, уже 5 лет я сопровождаю людей в путешествиях и организую незабываемые туры. Я профессиональный ментор руководителей, практикующий тренер команд по развитию, преподаю телесную осознанность. Увлекаюсь историей и мифологией, поэтому легенд в поездках также будет очень много. Работаю с профессиональным шеф-поваром с 20-летним стажем горской кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ирина
27 авг 2024
Первое знакомство с Владикавказом прошло замечательно! Отличный маршрут и историческая справка. Слушать очень интересно. Горный травяной чай с вкусняшками возле водопада - отдельное наслаждение. Очень советуем
Входит в следующие категории Владикавказа
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