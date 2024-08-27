Приглашаем вас посвятить вторую половину дня гармоничному отдыху, в котором будут вдохновляющие виды, тайны древнего Кавказа и свежесваренный травяной чай, что согреет душу. Вы посетите водопад на перевале Кахтисар и село Кобань, в честь которого назвали целую археологическую культуру. А после насладитесь вечерней зарёй в удобных креслах с пледами.

Описание экскурсии

Погружение в древнюю культуру Кавказа

На нашем маршруте будет село Кобань, где я расскажу о кобанской культуре и познакомлю с местами, где в I тысячелетии до н. э. жил народ, славившийся искусными ювелирами. Поговорим также о нартском эпосе и происхождении осетин, чтобы погрузиться в захватывающий мир легенд и преданий края.

Прекрасный вечер в горах Осетии

Вы полюбуетесь водопадом на перевале Кахтисар. Соберёте ароматные и полезные травы, заварите горный чай. И, устроившись в удобных креслах с пледами, будете любоваться закатом в горах.

Организационные детали