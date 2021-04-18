1 отзыв оставили туристы

Секретная Осетия: день, в котором много гор!

Захватывающее инста-путешествие под соусом из историй и легенд

5
1 отзыв
Таймураз
Таймураз – представитель из Владикавказа
Ленты серпантинов, панорамы горных ущелий, старинные крепости и селения — за один день вы исследуете самые фотогеничные локации в окрестностях Владикавказа.

Мы заглянем в древний город 🏙️ Цмити, восхитимся перевалом Кора и отдохнем в природном термальном источнике.

Не забудьте почистить память гаджета перед поездкой: фотографий будет много!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 200 ₽ за экскурсию

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Секретная Осетия: день, в котором много гор!
Секретная Осетия: день, в котором много гор!

Что вас ожидает

Места притяжения древней Осетии
Наш путь лежит мимо исторических мест Северной Осетии, о которых мы обязательно поговорим по дороге. Это и Дзивгисская наскальная крепость 13 века, и древний мегаполис Цмити. И самый высокогорный мужской монастырь России, и конечно, исполинский конный монумент Уастырджи, охраняющий Алагирское ущелье.

Горы ⛰️, горы ⛰️, горы!
А после начнется самое интересное — то, ради чего мы отправились в горы! Перед вами откроются панорамы, которые заставят сердце бежать быстрее, а фотоаппарат — захлебнуться от сотен снимков. С перевала Кора вы насладитесь видами двух осетинских ущелий. Увидите крепость, которая по легенде основана последним аланским полководцем. Сделаете фото с высоты 2500 метров над уровнем моря 🌊. Каньоны, цитадели, аутентичные руины — мы проведем вас к главным инста-точкам Северной Осетии.

Отдых для души и тела
Визуальные впечатления мы дополним гастрономическими: например, остановимся отведать вкусного шашлыка или осетинских пирогов. А еще, скажем по секрету, на пути у нас будет термальный источник, где вы сможете понежиться в теплой воде, наслаждаясь горным ⛰️ великолепием.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые уже видели визитные карточки Северной Осетии и хотят погрузиться в аутентичную природу Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, термалка — 200 руб. /час
  • Для посещения термального источника захватите купальные принадлежности (или можно купить их на месте)
  • Желательна тёплая, непродуваемая одежда
Секретная Осетия: день, в котором много гор!
Секретная Осетия: день, в котором много гор!
Секретная Осетия: день, в котором много гор!
Секретная Осетия: день, в котором много гор!
Секретная Осетия: день, в котором много гор!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Таймураз
Таймураз
Приветствую вас, мои будущие друзья! Меня зовут Таймураз. Уже более пяти лет я провожу экскурсии по Северной Осетии на своем внедорожнике. С радостью покажу вам удивительные места нашего края и расскажу о них интересные факты. До скорой встречи!
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1 отзыв оставили туристы

18 апр 2021
Прекрасная экскурсия, много локаций, много остановок для фотосессий, прекрасное Дигорское ущелье, посетили Беслан, мне кажется, там должен побывать каждый, чтобы помянуть невинноубиенных деток, отдать должное тем, кто спасал детей, закрывая их собой, чтобы никогда больше террор не входил в нашу жизнь. А еще нас отвезли на теплые источники, где мы чудесно отдохнули! То, что нас встретили на вокзале и привезли прямо в гостиницу после экскурсии, тоже очень приятно! Спасибо гиду и команде Трипстера за возможность прекрасно отдохнуть!

Таймураз проводит ещё 1 экскурсию

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