1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя тайны Осетии: горные пейзажи, древние крепости и термальные источники ждут вас в увлекательной фото-прогулке
Ленты серпантинов и панорамы горных ущелий ждут путешественников в окрестностях Владикавказа. В программе - посещение древнего города Цмити, перевала Кора и термального источника. Путешественники увидят Дзивгисскую наскальную крепость и самый высокогорный монастырь России. Визуальные впечатления дополнят гастрономические остановки с осетинскими пирогами и шашлыком. Фотоаппарат будет работать на полную мощность, ведь это - день, полный открытий и уникальных кадров
Лучшее время для фото-прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В октябре и апреле можно увидеть осенние и весенние краски, но стоит учесть возможность дождей. Зимой и ранней весной возможны снегопады, что добавляет атмосферности, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дзивгисская наскальная крепость
Цмити
Перевал Кора
Конный монумент Уастырджи
Описание экскурсии
Места притяжения древней Осетии
Наш путь лежит мимо исторических мест Северной Осетии, о которых мы обязательно поговорим по дороге. Это и Дзивгисская наскальная крепость 13 века, и древний мегаполис Цмити. И самый высокогорный мужской монастырь России, и конечно, исполинский конный монумент Уастырджи, охраняющий Алагирское ущелье.
Горы, горы, горы!
А после начнется самое интересное — то, ради чего мы отправились в горы! Перед вами откроются панорамы, которые заставят сердце бежать быстрее, а фотоаппарат — захлебнуться от сотен снимков. С перевала Кора вы насладитесь видами двух осетинских ущелий. Увидите крепость, которая по легенде основана последним аланским полководцем. Сделаете фото с высоты 2500 метров над уровнем моря. Каньоны, цитадели, аутентичные руины — мы проведем вас к главным инста-точкам Северной Осетии.
Отдых для души и тела
Визуальные впечатления мы дополним гастрономическими: например, остановимся отведать вкусного шашлыка или осетинских пирогов. А еще, скажем по секрету, на пути у нас будет термальный источник, где вы сможете понежиться в теплой воде, наслаждаясь горным великолепием.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже видели визитные карточки Северной Осетии и хотят погрузиться в аутентичную природу Кавказа.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, термалка — 200 руб. /час
Для посещения термального источника захватите купальные принадлежности (или можно купить их на месте)
Желательна тёплая, непродуваемая одежда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таймураз — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 151 туриста
Приветствую вас, мои будущие друзья! Меня зовут Таймураз. Уже более пяти лет я провожу экскурсии по Северной Осетии на своем внедорожнике. С радостью покажу вам удивительные места нашего края и расскажу о них интересные факты. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Прекрасная экскурсия, много локаций,много остановок для фотосессий, прекрасное Дигорское ущелье, посетили Беслан, мне кажется, там должен побывать каждый, чтобы помянуть невинноубиенных деток, отдать должное тем, кто спасал детей, закрывая их читать дальшеуменьшить
собой, чтобы никогда больше террор не входил в нашу жизнь. А еще нас отвезли на теплые источники, где мы чудесно отдохнули! То, что нас встретили на вокзале и привезли прямо в гостиницу после экскурсии, тоже очень приятно! Спасибо гиду и команде Трипстера за возможность прекрасно отдохнуть!
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Сергей
Невероятное приключение, запомнится на всю жизнь! Самые яркие, красочные и колоритные места будоражат, впечатляют! Раскрываются все добрые и позитивные эмоции, которых так не хватает в обыденной жизни! Спасибо большое, за этот невероятный и масштабный экскурс, он поразил и оставил невероятный след на душе! Таймураз-самый лучший ГИД и просто потрясающий человек, ещё раз спасибо!!!!
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