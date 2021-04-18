1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для фото-прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и ясная, что позволяет насладиться панорамными видами. В октябре и апреле можно увидеть осенние и весенние краски, но стоит учесть возможность дождей. Зимой и ранней весной возможны снегопады, что добавляет атмосферности, но требует теплой одежды.

Ленты серпантинов и панорамы горных ущелий ждут путешественников в окрестностях Владикавказа. В программе - посещение древнего города Цмити, перевала Кора и термального источника. Путешественники увидят Дзивгисскую наскальную крепость и самый высокогорный монастырь России. Визуальные впечатления дополнят гастрономические остановки с осетинскими пирогами и шашлыком. Фотоаппарат будет работать на полную мощность, ведь это - день, полный открытий и уникальных кадров

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места притяжения древней Осетии

Наш путь лежит мимо исторических мест Северной Осетии, о которых мы обязательно поговорим по дороге. Это и Дзивгисская наскальная крепость 13 века, и древний мегаполис Цмити. И самый высокогорный мужской монастырь России, и конечно, исполинский конный монумент Уастырджи, охраняющий Алагирское ущелье.

Горы, горы, горы!

А после начнется самое интересное — то, ради чего мы отправились в горы! Перед вами откроются панорамы, которые заставят сердце бежать быстрее, а фотоаппарат — захлебнуться от сотен снимков. С перевала Кора вы насладитесь видами двух осетинских ущелий. Увидите крепость, которая по легенде основана последним аланским полководцем. Сделаете фото с высоты 2500 метров над уровнем моря. Каньоны, цитадели, аутентичные руины — мы проведем вас к главным инста-точкам Северной Осетии.

Отдых для души и тела

Визуальные впечатления мы дополним гастрономическими: например, остановимся отведать вкусного шашлыка или осетинских пирогов. А еще, скажем по секрету, на пути у нас будет термальный источник, где вы сможете понежиться в теплой воде, наслаждаясь горным великолепием.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже видели визитные карточки Северной Осетии и хотят погрузиться в аутентичную природу Кавказа.

Организационные детали