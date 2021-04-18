1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Места притяжения древней Осетии

Наш путь лежит мимо исторических мест Северной Осетии, о которых мы обязательно поговорим по дороге. Это и Дзивгисская наскальная крепость 13 века, и древний мегаполис Цмити. И самый высокогорный мужской монастырь России, и конечно, исполинский конный монумент Уастырджи, охраняющий Алагирское ущелье.

Горы ⛰️, горы ⛰️, горы!

А после начнется самое интересное — то, ради чего мы отправились в горы! Перед вами откроются панорамы, которые заставят сердце бежать быстрее, а фотоаппарат — захлебнуться от сотен снимков. С перевала Кора вы насладитесь видами двух осетинских ущелий. Увидите крепость, которая по легенде основана последним аланским полководцем. Сделаете фото с высоты 2500 метров над уровнем моря 🌊. Каньоны, цитадели, аутентичные руины — мы проведем вас к главным инста-точкам Северной Осетии.

Отдых для души и тела

Визуальные впечатления мы дополним гастрономическими: например, остановимся отведать вкусного шашлыка или осетинских пирогов. А еще, скажем по секрету, на пути у нас будет термальный источник, где вы сможете понежиться в теплой воде, наслаждаясь горным ⛰️ великолепием.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, которые уже видели визитные карточки Северной Осетии и хотят погрузиться в аутентичную природу Кавказа.

Организационные детали