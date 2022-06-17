Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами

Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках, среди величественных гор Кавказа

В двухдневном путешествии по Северной Осетии вы проведете время в душевной компании местных жителей. Вдохновитесь красотой наших каньонов, ущелий и водопадов. Заглянете в далекое прошлое осетинского народа в знаковых исторических местах. А вечером мы разобьем лагерь и после лампового ужина устроим посиделки у костра. Ночь под открытым небом Кавказа оставит незабываемые впечатления!
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звездами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Первый день

Визитные карточки Осетии

  • Кадаргаванский каньон. В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы.
  • Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии.
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
  • Арт-объекты. В пути будет несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.

Ужин, посиделки у костра и ночь под звездами

После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьем лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звезды и разговоры у костра!

Второй день

Водопад, некрополь и знаменитое ущелье

После завтрака совершим легкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет о ценности археологического памятника и загадках Города мертвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.

Организационные детали

Как проходит тур

  • Только в теплое время года
  • На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог
  • По запросу можно организовать тур и для большего количества человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены в стоимость
  • Питание и иные организационные моменты обговариваются и оплачиваются отдельно, ужин и завтрак — 1000 руб. /человека, «премиум» — 2500 руб. /человека
  • Привлечение видеографа и фотографа — за отдельную плату и по желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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