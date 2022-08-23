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Поездка на джипе по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами

Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
В двухдневном путешествии по Северной Осетии вы проведёте время в душевной компании местных жителей. Вдохновитесь красотой наших каньонов, ущелий и водопадов. Заглянете в далекое прошлое осетинского народа в знаковых исторических местах. А вечером мы разобьём лагерь и после лампового ужина устроим посиделки у костра. Ночь под открытым небом Кавказа оставит незабываемые впечатления!
5
1 отзыв
Поездка на джипе по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Поездка на джипе по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Поездка на джипе по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами

Описание экскурсии

Первый день

Визитные карточки Осетии

  • Кадаргаванский каньон. В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы
  • Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков
  • Арт-объекты. В пути будет несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин

Ужин, посиделки у костра и ночь под звёздами

После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьём лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звёзды и разговоры у костра!

Второй день

Водопад, некрополь и знаменитое ущелье

После завтрака совершим лёгкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт о ценности археологического памятника и загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.

Организационные детали

Как проходит программа

  • Только в тёплое время года
  • На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог
  • По запросу можно организовать путешествие и для большего количества человек

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены в стоимость
  • Питание и иные организационные моменты обговариваются и оплачиваются отдельно, ужин и завтрак — 3000 ₽ за чел.
  • Привлечение видеографа и фотографа — за отдельную плату и по желанию

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный29 000 ₽
Дети до 7 лет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 4924 туристов
Привет, друзья! Мы команда давних приятелей, которые родились и выросли в Северной Осетии. Мы любим свой родной край и с огромным удовольствием откроем его и для вас! Мы делимся не
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только историческими фактами, но и рассказами из жизни местных. Всегда стараемся сделать все, чтобы гостям было комфортно. Стремимся показать осетинское гостеприимство, дать возможность, не торопясь, обменяться энергией с природой. Мы хотим стереть все грани опасения поездок к нам, показать насколько наша земля прекрасна и влюбить вас в Осетию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и веселый. Мы,в целом,,знакомы с историей и традициями Осетии, но от
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Давида узнали много интересный деталей и нюансов. В экскурсии предусмотрена ночевка в палатке на природе. Так вот-не отказывайтей от этой опции! Это само по себе интересно. Спросите себя,давно ли вы вот так проводили время, да и проводили ли вообще? Все будет организовано на уровне, у вас будет палатка с надувным матрасом и шатер -столовая,на случай дождя. А когда аы поднимите к небу глаза, и в них отразятся миллиарды больших и маленьких,близких и далеких звезд, поймете,что отдыхать от городской суеты нужно именно так! Еще раз большое спасибо Давиду!

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