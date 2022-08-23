В двухдневном путешествии по Северной Осетии вы проведёте время в душевной компании местных жителей. Вдохновитесь красотой наших каньонов, ущелий и водопадов. Заглянете в далекое прошлое осетинского народа в знаковых исторических местах. А вечером мы разобьём лагерь и после лампового ужина устроим посиделки у костра. Ночь под открытым небом Кавказа оставит незабываемые впечатления!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Первый день

Визитные карточки Осетии

Кадаргаванский каньон . В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы

. В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии

13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии Аланский мужской монастырь . На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями

. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями Башни Курта и Тага . Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий

. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков

подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков Арт-объекты. В пути будет несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин

Ужин, посиделки у костра и ночь под звёздами

После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьём лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звёзды и разговоры у костра!

Второй день

Водопад, некрополь и знаменитое ущелье

После завтрака совершим лёгкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт о ценности археологического памятника и загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.

Организационные детали

Как проходит программа

Только в тёплое время года

На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог

По запросу можно организовать путешествие и для большего количества человек

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены в стоимость

Питание и иные организационные моменты обговариваются и оплачиваются отдельно, ужин и завтрак — 3000 ₽ за чел.

Привлечение видеографа и фотографа — за отдельную плату и по желанию

С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.