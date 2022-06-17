В двухдневном путешествии по Северной Осетии вы проведете время в душевной компании местных жителей. Вдохновитесь красотой наших каньонов, ущелий и водопадов. Заглянете в далекое прошлое осетинского народа в знаковых исторических местах. А вечером мы разобьем лагерь и после лампового ужина устроим посиделки у костра. Ночь под открытым небом Кавказа оставит незабываемые впечатления!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Первый день

Визитные карточки Осетии

Кадаргаванский каньон . В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы.

. В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы. Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии.

13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии. Аланский мужской монастырь . На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.

. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями. Башни Курта и Тага . Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.

. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий. Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.

подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков. Арт-объекты. В пути будет несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.

Ужин, посиделки у костра и ночь под звездами

После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьем лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звезды и разговоры у костра!

Второй день

Водопад, некрополь и знаменитое ущелье

После завтрака совершим легкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет о ценности археологического памятника и загадках Города мертвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.

Организационные детали

Как проходит тур

Только в теплое время года

На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог

По запросу можно организовать тур и для большего количества человек

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены в стоимость

Питание и иные организационные моменты обговариваются и оплачиваются отдельно, ужин и завтрак — 1000 руб. /человека, «премиум» — 2500 руб. /человека

Привлечение видеографа и фотографа — за отдельную плату и по желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.