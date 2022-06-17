После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьем лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звезды и разговоры у костра!
После завтрака совершим легкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет о ценности археологического памятника и загадках Города мертвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.