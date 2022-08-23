Описание экскурсии
Первый день
Визитные карточки Осетии
- Кадаргаванский каньон. В самом начале вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю настоящее чудо природы
- Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв. Далее вы посетите культовый фортификационный памятник Средних веков, где услышите истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии
- Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями
- Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков
- Арт-объекты. В пути будет несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин
Ужин, посиделки у костра и ночь под звёздами
После активной обзорной программы мы отправимся к месту дислокации, где разобьём лагерь и будем готовиться к ужину. Далее у вас будет свободное время на прогулку по окрестностям и вся ночь для любования на звёзды и разговоры у костра!
Второй день
Водопад, некрополь и знаменитое ущелье
После завтрака совершим лёгкий треккинг к самому высокому водопаду в Европе — Зейгалану. Затем вы посетите Даргавский некрополь — на территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт о ценности археологического памятника и загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами. А в завершение заедете в печально известное Кармадонское ущелье, где произошел сход ледника Колка. Здесь вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
Организационные детали
Как проходит программа
- Только в тёплое время года
- На комфортном автомобиле, подготовленном для горных дорог
- По запросу можно организовать путешествие и для большего количества человек
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы, палатки и спальные мешки включены в стоимость
- Питание и иные организационные моменты обговариваются и оплачиваются отдельно, ужин и завтрак — 3000 ₽ за чел.
- Привлечение видеографа и фотографа — за отдельную плату и по желанию
С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|29 000 ₽
|Дети до 7 лет
|20 000 ₽