В Владимир О Владикавказе - с интересом и любовью Отлично провели время, Людмила приятный человек. Прогулка по Владикавказу в её компании очень интересна. Рекомендую

Е Евгений О Владикавказе - с интересом и любовью Экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Отличная прогулка с интересным рассказом об истории города и его достопримечательностях, жизни людей здесь из разных эпох. Спасибо за погружение в историю Владикавказа, за увлекательную экскурсию и красивые фото!

С Сергей Влюбиться во Владикавказ за 1 день Доступно, профессионально. Спасибо!

Д Дина Владикавказ - первое свидание Очень интересная и легкая экскурсия.

Были с детьми, детям тоже понравилось.

Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.

В Виктор По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.

Ю Юлия О Владикавказе - с интересом и любовью Прекрасно погуляли

с очень приятной и влюблённой в свой родной город Жанной, которая была нашим экскурсоводом. Профессионал своего дела. Ей удалось и нам передать свою любовь к Владикавказу так, что хочется вернуться сюда снова 🫶

С Сергей О Владикавказе - с интересом и любовью читать дальше получилось в доме музее Евгения Вахтангова, какой-то волшебный момент в экскурсии. Много интересных, незаметных туристу деталей нам показала Жанна, мы буквально влюбились в город! Огромное спасибо гиду Жанне, экскурсия прошла отлично. Жанна влюблена в свой город, очень интересно и увлекательно рассказывает материал! Особенно душевно

И Игорь Владикавказ - первое свидание читать дальше подкупает. Прогулка по городу проходит на одном дыхании. Её внимательность к деталям помогла нам почувствовать себя почти жителями Владикавказа в первый же день пребывания в городе. Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям. Это очень

М Майя Влюбиться во Владикавказ за 1 день

Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась читать дальше на экскурсию.

Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))



Под шум дождя Вячеслав читал стихи Лермонтова и Хетагурова и рассказывал об истории этого прекрасного края и людей в нём.



А после дождя было вдвойне приятно укутаться в тёплое одеяло и с чаем в руках смотреть фото нового для меня края.



Владивосток теперь стал ближе, и я теперь знаю, куда идти)



Благодарю) Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась

С Светлана По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!

А Александр О Владикавказе - с интересом и любовью читать дальше построен оптимально, история города интересная, а особенно если преподносит еë профессионал своего дела и действительно влюбленный в свой город человек по имени Жанна. Учтиво отнеслась с тем что прибыли с ребенком, которому (в силу своего возраста) пока не очень интересны такие мероприятия, но тем не менее ему не было скучно. Нам очень понравилось, по времени и по маршруту нам кажется очень оптимально и к тому же интересно и не дорого, а главное индивидуально! Забронировали экскурсию через трипстер без проблем. На экскурсию прибыли втроем (двое взрослых и ребенок 5 лет), гидом была Жанна. Маршрут

О Оксана Владикавказ - первое свидание Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁

Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.

А Анна О Владикавказе - с интересом и любовью Людмила, у нас нет слов! Это не экскурсия, это прогулка во времени) Ваш Владикавказ особенный, его хочется узнавать и знакомиться снова и снова. Спасибо вам за этот день!

Е Елена По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа Все очень понравилось! Спасибо!

А Анна Архитектурные коды Владикавказа Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!

Е Екатерина Архитектурные коды Владикавказа

Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше читать дальше внимание на, казалось бы, неприметные детали. Так серый небольшой особняк рядом с армянской церковью был свидетелем безответной любви поэта к юной красавице Анне Поповой…

«Высокий барский дом… подъезд с гербом старинным…

Узорчатый балкон… стеклянный мезонин…

Закрытый экипаж… ямщик с пером павлиным…

И с медною трубою кондуктор-осетин»

Храм святого равноапостольного князя Владимира, музей Терской области, первая сталинка, гимназия, где учился Вахтангов, чудесная кофейня с вкуснейшими чизкейками на улице Бутырина (не могли не зайти), мечеть на берегу Терека - памятник любви Муртузы Мухтарова к своей жене Лизе Тугановой, дочери прославленного генерала Аслан бека Туганова…

Так незаметно пролетели почти три часа нашей прогулки… к сожалению, пришло время прощаться с Натальей…

Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода))).

Наталье желаем успехов, благополучия и симпатичных гостей! Очень приятная прогулка с интересным рассказом о Владикавказе!Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше

В Владимир О Владикавказе - с интересом и любовью Динамично, содержательно и очень информативно. Спасибо. Рекомендую!

М Михаил По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа читать дальше отзыв больше о ее работе, чем о самом маршруте. Мне очень понравился ее рассказ, все было понятно, интересно, сопровождалось дополнительными материалами. Одним словом - чувствовался профессионализм! Было приятно провести несколько часов, гуляя по разным городским достопримечательностям. Так что рекомендую) Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому

Р Рыбкин О Владикавказе - с интересом и любовью Гид Залина провела замечательную экскурсию!) Познакомила нас с городом)