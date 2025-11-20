Мои заказы

Художественный музей им. М. Туганова – экскурсии во Владикавказе

Найдено 7 экскурсий в категории «Художественный музей им. М. Туганова» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Влюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные коды Владикавказа
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    20 ноября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Отлично провели время, Людмила приятный человек. Прогулка по Владикавказу в её компании очень интересна. Рекомендую
  • Е
    Евгений
    15 ноября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Отличная прогулка с интересным рассказом об истории города и его достопримечательностях, жизни людей здесь из разных эпох. Спасибо за погружение в историю Владикавказа, за увлекательную экскурсию и красивые фото!
    Экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Отличная прогулка с интересным рассказом об истории города и его достопримечательностях, жизни людей здесь из разных эпох. Спасибо за погружение в историю Владикавказа, за увлекательную экскурсию и красивые фото!
  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Доступно, профессионально. Спасибо!
  • Д
    Дина
    6 ноября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Очень интересная и легкая экскурсия.
    Были с детьми, детям тоже понравилось.
    Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.
    Очень интересная и легкая экскурсия.
  • В
    Виктор
    3 ноября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
    Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
  • Ю
    Юлия
    29 октября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Прекрасно погуляли
    с очень приятной и влюблённой в свой родной город Жанной, которая была нашим экскурсоводом. Профессионал своего дела. Ей удалось и нам передать свою любовь к Владикавказу так, что хочется вернуться сюда снова 🫶
  • С
    Сергей
    29 октября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Огромное спасибо гиду Жанне, экскурсия прошла отлично. Жанна влюблена в свой город, очень интересно и увлекательно рассказывает материал! Особенно душевно
    читать дальше

    получилось в доме музее Евгения Вахтангова, какой-то волшебный момент в экскурсии. Много интересных, незаметных туристу деталей нам показала Жанна, мы буквально влюбились в город!

    Огромное спасибо гиду Жанне, экскурсия прошла отлично. Жанна влюблена в свой город, очень интересно и увлекательно
  • И
    Игорь
    26 октября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям. Это очень
    читать дальше

    подкупает. Прогулка по городу проходит на одном дыхании. Её внимательность к деталям помогла нам почувствовать себя почти жителями Владикавказа в первый же день пребывания в городе.

  • М
    Майя
    26 октября 2025
    Влюбиться во Владикавказ за 1 день
    Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
    Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась
    читать дальше

    на экскурсию.
    Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))

    Под шум дождя Вячеслав читал стихи Лермонтова и Хетагурова и рассказывал об истории этого прекрасного края и людей в нём.

    А после дождя было вдвойне приятно укутаться в тёплое одеяло и с чаем в руках смотреть фото нового для меня края.

    Владивосток теперь стал ближе, и я теперь знаю, куда идти)

    Благодарю)

  • С
    Светлана
    18 октября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!
  • А
    Александр
    14 октября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Забронировали экскурсию через трипстер без проблем. На экскурсию прибыли втроем (двое взрослых и ребенок 5 лет), гидом была Жанна. Маршрут
    читать дальше

    построен оптимально, история города интересная, а особенно если преподносит еë профессионал своего дела и действительно влюбленный в свой город человек по имени Жанна. Учтиво отнеслась с тем что прибыли с ребенком, которому (в силу своего возраста) пока не очень интересны такие мероприятия, но тем не менее ему не было скучно. Нам очень понравилось, по времени и по маршруту нам кажется очень оптимально и к тому же интересно и не дорого, а главное индивидуально!

    Забронировали экскурсию через трипстер без проблем. На экскурсию прибыли втроем (двое взрослых и ребенок 5 лет)
  • О
    Оксана
    13 октября 2025
    Владикавказ - первое свидание
    Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁
    Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.
  • А
    Анна
    9 октября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Людмила, у нас нет слов! Это не экскурсия, это прогулка во времени) Ваш Владикавказ особенный, его хочется узнавать и знакомиться снова и снова. Спасибо вам за этот день!
  • Е
    Елена
    3 октября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Все очень понравилось! Спасибо!
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!
  • Е
    Екатерина
    2 октября 2025
    Архитектурные коды Владикавказа
    Очень приятная прогулка с интересным рассказом о Владикавказе!
    Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше
    читать дальше

    внимание на, казалось бы, неприметные детали. Так серый небольшой особняк рядом с армянской церковью был свидетелем безответной любви поэта к юной красавице Анне Поповой…
    «Высокий барский дом… подъезд с гербом старинным…
    Узорчатый балкон… стеклянный мезонин…
    Закрытый экипаж… ямщик с пером павлиным…
    И с медною трубою кондуктор-осетин»
    Храм святого равноапостольного князя Владимира, музей Терской области, первая сталинка, гимназия, где учился Вахтангов, чудесная кофейня с вкуснейшими чизкейками на улице Бутырина (не могли не зайти), мечеть на берегу Терека - памятник любви Муртузы Мухтарова к своей жене Лизе Тугановой, дочери прославленного генерала Аслан бека Туганова…
    Так незаметно пролетели почти три часа нашей прогулки… к сожалению, пришло время прощаться с Натальей…
    Получили огромное удовольствие от экскурсии и экскурсовода))).
    Наталье желаем успехов, благополучия и симпатичных гостей!

  • В
    Владимир
    1 октября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Динамично, содержательно и очень информативно. Спасибо. Рекомендую!
  • М
    Михаил
    30 сентября 2025
    По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
    Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому
    читать дальше

    отзыв больше о ее работе, чем о самом маршруте. Мне очень понравился ее рассказ, все было понятно, интересно, сопровождалось дополнительными материалами. Одним словом - чувствовался профессионализм! Было приятно провести несколько часов, гуляя по разным городским достопримечательностям. Так что рекомендую)

  • Р
    Рыбкин
    29 сентября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Гид Залина провела замечательную экскурсию!) Познакомила нас с городом)
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Людмиле, даже погода не помешала нам провести это время с интесом и в прекрасной компании. Мы узнали много о культуре, традициях и истории республики и ее столицы. Всем рекомендую!

