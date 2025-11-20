Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
В трендеВлюбиться во Владикавказ за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Начало: На ул. Яшина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир20 ноября 2025Отлично провели время, Людмила приятный человек. Прогулка по Владикавказу в её компании очень интересна. Рекомендую
- ЕЕвгений15 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Отличная прогулка с интересным рассказом об истории города и его достопримечательностях, жизни людей здесь из разных эпох. Спасибо за погружение в историю Владикавказа, за увлекательную экскурсию и красивые фото!
- ССергей14 ноября 2025Доступно, профессионально. Спасибо!
- ДДина6 ноября 2025Очень интересная и легкая экскурсия.
Были с детьми, детям тоже понравилось.
Жанна прекрасный рассказчик, приятно слушать. Отвечает на все вопросы, проводит по красивым и значимым местам города.
- ВВиктор3 ноября 2025Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
- ЮЮлия29 октября 2025Прекрасно погуляли
с очень приятной и влюблённой в свой родной город Жанной, которая была нашим экскурсоводом. Профессионал своего дела. Ей удалось и нам передать свою любовь к Владикавказу так, что хочется вернуться сюда снова 🫶
- ССергей29 октября 2025Огромное спасибо гиду Жанне, экскурсия прошла отлично. Жанна влюблена в свой город, очень интересно и увлекательно рассказывает материал! Особенно душевно
- ИИгорь26 октября 2025Алина - это экскурсовод, в котором совмещаются энциклопедические краеведческие знания и любовь к родной земле и её традициям. Это очень
- ММайя26 октября 2025Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась
- ССветлана18 октября 2025Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!
- ААлександр14 октября 2025Забронировали экскурсию через трипстер без проблем. На экскурсию прибыли втроем (двое взрослых и ребенок 5 лет), гидом была Жанна. Маршрут
- ООксана13 октября 2025Первое знакомство с городом вместе с Алиной прошло очень увлекательно, познавательно и впечатлительно 😁
Очень приятная девушка, знает и любит свой город и его историю.
- ААнна9 октября 2025Людмила, у нас нет слов! Это не экскурсия, это прогулка во времени) Ваш Владикавказ особенный, его хочется узнавать и знакомиться снова и снова. Спасибо вам за этот день!
- ЕЕлена3 октября 2025Все очень понравилось! Спасибо!
- ААнна2 октября 2025Сердечно благодарим Наталью за интересную, познавательную, душевную экскурсию-прогулку по осеннему Владикавказу! Три часа пролетели на одном дыхании! Желаем благополучия и удачи!
- ЕЕкатерина2 октября 2025Очень приятная прогулка с интересным рассказом о Владикавказе!
Пару слов об организационных деталях - все четко и выверено! Наталья обращала наше
- ВВладимир1 октября 2025Динамично, содержательно и очень информативно. Спасибо. Рекомендую!
- ММихаил30 сентября 2025Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому
- РРыбкин29 сентября 2025Гид Залина провела замечательную экскурсию!) Познакомила нас с городом)
- ЕЕлена28 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо Людмиле, даже погода не помешала нам провести это время с интесом и в прекрасной компании. Мы узнали много о культуре, традициях и истории республики и ее столицы. Всем рекомендую!
