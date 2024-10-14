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Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор! Индивидуальная экскурсия

Проведите день среди величественных гор, посетите сероводородные источники и насладитесь вкусом осетинских пирогов. Путешествие, которое запомнится
Экскурсия по Цейскому ущелью предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой и культурным наследием Осетии.

Туристы увидят монументальную скульптуру Уастырджи, посетят сероводородные источники в Тамиске и насладятся панорамами курорта Цей. В программе также посещение арт-объектов и знакомство с традициями в селении Тиб. Вкус осетинских пирогов и чистая родниковая вода дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто ценит природу и историю
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🗿 Исторические башни Боциевых
  • 💧 Целебные сероводородные источники
  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🥧 Вкусные осетинские пироги

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с мая по сентябрь, когда природа раскрывает всю свою красоту, а погода позволяет комфортно путешествовать. В это время канатная дорога работает в полную силу, открывая фантастические виды. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, ущелье покрыто снегом, что придаёт особый шарм, но доступ к некоторым местам может быть ограничен.
Сейчас август — это идеальное время.
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор! Индивидуальная экскурсия
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор! Индивидуальная экскурсия
Заповедное Цейское ущелье - зарядиться энергией гор! Индивидуальная экскурсия

Что можно увидеть

  • Монументальная скульптура Уастырджи
  • Сероводородные источники
  • Арт-объект «Рог изобилия»
  • Инсталляция К.Л. Хетагурову
  • Башни Боциевых

Описание экскурсии

Ущелья, источники, арт-объекты и древние селения

  • В начале путешествия вы увидите монументальную конную скульптуру, вырывающуюся из скалы. На добрую дорогу нас благословит Уастырджи, один из самых известных и почитаемых в Осетии святых, покровитель мужчин и всех путников.
  • Далее вы посетите сероводородные источники в селе Тамиск.
  • А впереди у нас — легендарный курорт Цей, где вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка».
  • Также в течение дня я покажу два интересных арт-объекта: «Рог изобилия» и инсталляцию, посвященную К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы. Возле нее вас ждут и живописные пейзажи Зарамагского водохранилища.
  • Кроме того, я отвезу вас в селение Тиб, где познакомлю с осетинским бытом и традициями, расскажу о целебных свойствах местной воды и раскрою историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия.

Дружеское сопровождение

По пути я буду рад ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с жизнью в Осетии. Расскажу истории наших старожилов. Отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаю, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается питание и канатная дорога — 800 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите теплые вещи, в святых местах необходимо соблюдать традиционный дресс-код. В шортах вход запрещён
  • Курить и распивать алкогольные напитки в святых местах запрещено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4920 туристов
Привет, друзья! Мы команда давних приятелей, которые родились и выросли в Северной Осетии. Мы любим свой родной край и с огромным удовольствием откроем его и для вас! Мы делимся не
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только историческими фактами, но и рассказами из жизни местных. Всегда стараемся сделать все, чтобы гостям было комфортно. Стремимся показать осетинское гостеприимство, дать возможность, не торопясь, обменяться энергией с природой. Мы хотим стереть все грани опасения поездок к нам, показать насколько наша земля прекрасна и влюбить вас в Осетию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Алла
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Вадя! Как же нам повезло, что именно Вы были нашим
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гидом! Нас встретили на классном внедорожнике Lexus, чистая машина, водичка, музыка. С первого разговора с Вами мы полностью погрузились в отпуск и поехали знакомиться с горами Владикавказа. Вадя всегда спрашивал все ли нам нравится?! Все рассказывал по пути, про все достопримечательности! Вы с душой нас встретили и на протяжении всех дней нашего путешествия стали как родной! Где-то наверху в горах Вадя накрыл нам стол! Мы конечно такого не ожидали! Мясо, салат, пироги, домашнее вино, арака! Накормили нас и мы поехали дальше смотреть на эту безумную красоту, которую точно не описать словами! Это нужно проживать! Видеть! Ни одна камера телефона не передаст эту силу и мощь 💪🏻 Мы увезем с собой миллионы фото с безумной красотой! Это было невероятно красиво! У нас была музыка, мы пели, пили, танцевали, вкусно кушали, общались обо всем! Вы очень хороший, веселый и душевный человек! Вы нам показали даже больше! Погрузили нас полностью в атмосферу Кавказа! Вы лучший! Огромное Вам человеческое спасибо 🙏 Кавказ и Вы навсегда остались в нашем сердце ♥️ Мы обязательно скоро вернемся! Это было душевно и очень эмоционально 🥲 Невероятно! Я плакала 2 раза, первый от красоты гор, второй когда нам пришлось прощаться с Вами. Родной Кавказ и дядя Вадя это ♥️🔥 Это били лучшие дни и лучший отдых в нашей жизни. Спасибо 🙏

Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!+2
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
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Ирина
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные места. Северная Осетия - очень красивый край, а Цей поражает своей мощью.
Мы слышали не
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просто исчерпывающую информацию во время всего путешествия, но и узнали много увлекательного об обычаях, традициях местного населения. Вся поездка сопровождалась вежливым обращением, приятным и теплым общением. С большим удовольствием ещё раз поедем за новыми эмоциями и порекомендуем знакомым. Так держать! Удачи!

Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные+2
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные
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Наталья
Прекрасные виды под великолепные истории.
Маршрут включает в себя одни из самых красивых локаций, виды которых не могут оставить равнодушным. Самое замечательное, что горные пейзажи сопровождаются очень интересными историческими фактами. Давид
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очень хорошо разбирается в истории, мои вопросы уже пересекли границы Осетии, но я все равно получала ответы.
Очень много узнала в крайний день своего путешествия, даже немного стыдно что каких то вещей я не знала и не интересовалась этим раньше))
Давид, огромное спасибо за столь впечатляющую (со всех возможных сторон) экскурсию. Пусть те приятные эмоции, которые я испытывала во время поездки вернуться к вам стократно!!

Прекрасные виды под великолепные истории.
Прекрасные виды под великолепные истории.
Прекрасные виды под великолепные истории.
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Елена
Все места начинаются с людей. Я искренне советую данную экскурсию и замечательного гида Давида. Прекрасная содержательная поездка не оставляет шансов… и вот ты уже не влюблен, а любишь еще больше самое лучшее место на земле- Северную Осетию. Я желаю процветания вам, Давид. И рекомендую каждому эту экскурсию
Все места начинаются с людей. Я искренне советую данную экскурсию и замечательного гида Давида. Прекрасная содержательная
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