Экскурсия по Цейскому ущелью предлагает уникальную возможность насладиться природной красотой и культурным наследием Осетии.
Туристы увидят монументальную скульптуру Уастырджи, посетят сероводородные источники в Тамиске и насладятся панорамами курорта Цей. В программе также посещение арт-объектов и знакомство с традициями в селении Тиб. Вкус осетинских пирогов и чистая родниковая вода дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто ценит природу и историю
Туристы увидят монументальную скульптуру Уастырджи, посетят сероводородные источники в Тамиске и насладятся панорамами курорта Цей. В программе также посещение арт-объектов и знакомство с традициями в селении Тиб. Вкус осетинских пирогов и чистая родниковая вода дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто ценит природу и историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🗿 Исторические башни Боциевых
- 💧 Целебные сероводородные источники
- 🎨 Уникальные арт-объекты
- 🥧 Вкусные осетинские пироги
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Цейского ущелья - с мая по сентябрь, когда природа раскрывает всю свою красоту, а погода позволяет комфортно путешествовать. В это время канатная дорога работает в полную силу, открывая фантастические виды. В октябре и ноябре также можно насладиться осенними красками, но погода может быть более переменчивой. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, ущелье покрыто снегом, что придаёт особый шарм, но доступ к некоторым местам может быть ограничен.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монументальная скульптура Уастырджи
- Сероводородные источники
- Арт-объект «Рог изобилия»
- Инсталляция К.Л. Хетагурову
- Башни Боциевых
Описание экскурсии
Ущелья, источники, арт-объекты и древние селения
- В начале путешествия вы увидите монументальную конную скульптуру, вырывающуюся из скалы. На добрую дорогу нас благословит Уастырджи, один из самых известных и почитаемых в Осетии святых, покровитель мужчин и всех путников.
- Далее вы посетите сероводородные источники в селе Тамиск.
- А впереди у нас — легендарный курорт Цей, где вы насладитесь хвойной красотой ущелья, величественными панорамами горных склонов и вершин. По канатной дороге летом можно будет добраться до фантастической смотровой на леднике «Сказка».
- Также в течение дня я покажу два интересных арт-объекта: «Рог изобилия» и инсталляцию, посвященную К. Л. Хетагурову, отцу осетинской литературы. Возле нее вас ждут и живописные пейзажи Зарамагского водохранилища.
- Кроме того, я отвезу вас в селение Тиб, где познакомлю с осетинским бытом и традициями, расскажу о целебных свойствах местной воды и раскрою историю старинных башен Боциевых, памятника культурного наследия.
Дружеское сопровождение
По пути я буду рад ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с жизнью в Осетии. Расскажу истории наших старожилов. Отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаю, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!
Организационные детали
- Отдельно оплачивается питание и канатная дорога — 800 руб. /человека
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону, обязательно возьмите теплые вещи, в святых местах необходимо соблюдать традиционный дресс-код. В шортах вход запрещён
- Курить и распивать алкогольные напитки в святых местах запрещено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4920 туристов
Привет, друзья! Мы команда давних приятелей, которые родились и выросли в Северной Осетии. Мы любим свой родной край и с огромным удовольствием откроем его и для вас! Мы делимся не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я конечно попробую хоть немного передать эмоции от наших экскурсий, но наверное нет в русском языке слов, чтобы описать полученный восторг!
Вадя! Как же нам повезло, что именно Вы были нашим
Вадя! Как же нам повезло, что именно Вы были нашим
+2
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Хочу сказать слова искренней благодарности Давиду за эту экскурсию. Мы посетили потрясающе красивые локации и интересные места. Северная Осетия - очень красивый край, а Цей поражает своей мощью.
Мы слышали не
Мы слышали не
+2
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Прекрасные виды под великолепные истории.
Маршрут включает в себя одни из самых красивых локаций, виды которых не могут оставить равнодушным. Самое замечательное, что горные пейзажи сопровождаются очень интересными историческими фактами. Давид
Маршрут включает в себя одни из самых красивых локаций, виды которых не могут оставить равнодушным. Самое замечательное, что горные пейзажи сопровождаются очень интересными историческими фактами. Давид
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Все места начинаются с людей. Я искренне советую данную экскурсию и замечательного гида Давида. Прекрасная содержательная поездка не оставляет шансов… и вот ты уже не влюблен, а любишь еще больше самое лучшее место на земле- Северную Осетию. Я желаю процветания вам, Давид. И рекомендую каждому эту экскурсию
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