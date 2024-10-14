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гидом! Нас встретили на классном внедорожнике Lexus, чистая машина, водичка, музыка. С первого разговора с Вами мы полностью погрузились в отпуск и поехали знакомиться с горами Владикавказа. Вадя всегда спрашивал все ли нам нравится?! Все рассказывал по пути, про все достопримечательности! Вы с душой нас встретили и на протяжении всех дней нашего путешествия стали как родной! Где-то наверху в горах Вадя накрыл нам стол! Мы конечно такого не ожидали! Мясо, салат, пироги, домашнее вино, арака! Накормили нас и мы поехали дальше смотреть на эту безумную красоту, которую точно не описать словами! Это нужно проживать! Видеть! Ни одна камера телефона не передаст эту силу и мощь 💪🏻 Мы увезем с собой миллионы фото с безумной красотой! Это было невероятно красиво! У нас была музыка, мы пели, пили, танцевали, вкусно кушали, общались обо всем! Вы очень хороший, веселый и душевный человек! Вы нам показали даже больше! Погрузили нас полностью в атмосферу Кавказа! Вы лучший! Огромное Вам человеческое спасибо 🙏 Кавказ и Вы навсегда остались в нашем сердце ♥️ Мы обязательно скоро вернемся! Это было душевно и очень эмоционально 🥲 Невероятно! Я плакала 2 раза, первый от красоты гор, второй когда нам пришлось прощаться с Вами. Родной Кавказ и дядя Вадя это ♥️🔥 Это били лучшие дни и лучший отдых в нашей жизни. Спасибо 🙏