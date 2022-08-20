Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию

Не упустите возможность отправиться в самый живописный регион Северной Осетии - Горную Дигорию

5
1 отзыв
Не упустите возможность отправиться в самый живописный регион Северной Осетии – Горную Дигорию.

В пути вас ждет масса впечатлений, невероятные виды на снежные вершины, альпийские луга, извилистую горную дорогу.

Вы увидите аутентичные памятники архитектуры, узнаете интересные истории об именитых дигорцах, насладитесь свежим воздухом в местных селах и выпьете ароматного чая.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
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Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Ахсинта и Чёртов мост
  • Замок Фрегат
  • Музей Нана Задалески
  • Башня Абисаловых
  • Фаснал
  • Средневековые села Камунта и Галиат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Ахсинта и Задалеск.
  • От главных ворот Горной Дигории направимся к первому нашему пункту – каньону Ахсинта. Вы увидите знаменитый «Чёртов» мост, что висит над каньоном, узнаете историю его названия, а после отыщете настоящий рыцарский замок Фрегат, расположенный в горах. Побываете в аланском селе Задалеск и услышите историю о легендарной Нане Задалески.
  • Сторожевая башня.
  • Один из самых впечатляющих памятников Дигорского ущелья — башня Абисловых. Вы оцените это строение, узнаете о его назначении и функционировании в прошлом. Сможете прогуляться по окрестностям и устроить себе небольшую фотосессию.
  • Прогулка по Фасналу.
  • После мы направимся в горное село Фаснал, где вы увидите остатки стен горно-обогатительной фабрики и узнаете в каких целях здание используется сейчас.
  • Камунта и Галиат.
  • Далее прогуляемся по старинным улочкам села Камунта, полюбуемся его аутентичной архитектурой и выпьем ароматного чая на смотровой площадке с потрясающим видом. Напоследок заглянем в Галиат — архитектурный средневековый комплекс. Вы узнаете, чем знаменито это село, погуляете, насладитесь видами и сделаете эффектные фото на память.

Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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