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Описание
В программе:
Ахсинта и Задалеск.
От главных ворот Горной Дигории направимся к первому нашему пункту – каньону Ахсинта. Вы увидите знаменитый «Чёртов» мост, что висит над каньоном, узнаете историю его названия, а после отыщете настоящий рыцарский замок Фрегат, расположенный в горах. Побываете в аланском селе Задалеск и услышите историю о легендарной Нане Задалески.
Сторожевая башня.
Один из самых впечатляющих памятников Дигорского ущелья — башня Абисловых. Вы оцените это строение, узнаете о его назначении и функционировании в прошлом. Сможете прогуляться по окрестностям и устроить себе небольшую фотосессию.
Прогулка по Фасналу.
После мы направимся в горное село Фаснал, где вы увидите остатки стен горно-обогатительной фабрики и узнаете в каких целях здание используется сейчас.
Камунта и Галиат.
Далее прогуляемся по старинным улочкам села Камунта, полюбуемся его аутентичной архитектурой и выпьем ароматного чая на смотровой площадке с потрясающим видом. Напоследок заглянем в Галиат — архитектурный средневековый комплекс. Вы узнаете, чем знаменито это село, погуляете, насладитесь видами и сделаете эффектные фото на память.
Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Обед
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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