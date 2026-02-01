Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
14 июн в 12:00
28 июн в 12:00
82 600 ₽ за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа с 13:00 до 14...
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
79 500 ₽ за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа с комфортом: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
7 мар в 08:00
18 апр в 08:00
42 000 ₽ за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
60 900 ₽ за человека
Таинство Ингушетии: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Побыть наедине с природой без толп туристов, подняться на священную гору и узнать историю башен
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
24 000 ₽ за человека
Индивидуально из Владикавказа в Грузию: 2 столицы, Кахетия, Уплисцихе
Изучить Тбилиси и Мцхету, увидеть монастыри Некреси и Джвари, полюбоваться Алазанской долиной
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 7:00
19 фев в 07:00
23 фев в 07:00
55 000 ₽ за человека
Сакартвелос гаумарджос: автопутешествие по знаковым городам и локациям Грузии (из Владикавказа)
Исследовать Кахетию и Мцхету, побывать в пещерном Уплисцихе и посетить Боржоми и Батуми
Начало: Владикавказ, отели "Планета Люкс" и "Бумеранг", 5:...
14 мар в 05:30
28 мар в 05:30
61 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7:
- Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории;
- Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России;
- По горным тропам и улицам Владикавказа с комфортом: 3 дня в Северной Осетии;
- Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни;
- Таинство Ингушетии: треккинг налегке с проживанием в гостинице.
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2026
Сейчас во Владикавказе в категории "С детьми" можно забронировать 7 авторских туров от 24 000 до 82 600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 7 туров во Владикавказе на 2026 год по теме «С детьми», 3 ⭐ отзыва, цены от 24000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель