3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива — гостиница «Империал» или равноценная).

19:00-20:00 Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160