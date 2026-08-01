Мы посетим столицы республик, ущелья, Цей-Лоамский перевал, откуда открывается
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Выезд во Владикавказ.
Дегустация вина (за доплату — 2000 рублей на 1 человека, при группе от 10 человек).
Заселение в отель «Планета Люкс» в г. Владикавказе.
19:00-20:00 Ужин.
Экскурсия по горной Ингушетии
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
08:00-09:00 Завтрак в отеле. Выезд с вещами.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Ассинское ущелье —это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа;
- заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии —Сунженском и Джейрахском;
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
- Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- храм Тхаба-Ерды —это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
- Вовнушки —победитель конкурса «7 чудес России»;
- Эгикал —один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
13:00-14:00 Обед. Продолжение экскурсии:
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину;
- башенный комплекс «Эрзи» —один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест: в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
19:00-20:00 Ужин.
Обзорная экскурсия по Осетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют — «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива — гостиница «Империал» или равноценная).
19:00-20:00 Ужин.
Экскурсия по Грозному
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по городу.
Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном. Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.
Грозный Сити —комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
14:30 Обед.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива Эдельвейс, Беркат).
«Английский замок», построенный в 1920-х годах в Заводском районе города Грозный по заказу английской нефтяной компании «Shell», уже за короткий срок стал истинной архитектурной жемчужиной города.
Изначально возведённое как здание нефтяного научно-исследовательского института, оно теперь известно как «Английский замок в Грозном».
Внушительные стены и башни, изысканный декор и множество исторических предметов внутри замка создают атмосферу приключений и загадочности.
Каждый гость сможет пройти по коридорам и залам, которые оживают воображение и переносят в эпоху рыцарей и принцесс.
Шали. Мечеть «Гордость мусульман» считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии. В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети —еще до 70 тысяч.
Возвращение в отель.
19:00-20:00 Ужин.
Отъезд
08:00-09:00 Завтрак.
Выселение из отеля.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) илиЯндекс. Такси (отель — аэропорт Грозного — 300 рублей за машину).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|57 000
|65 000
|51 300
При отсутствии пары для двухместного размещения объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
Чайка
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Империал»
Отель находится в центре Владикавказа, в здании, являющимся памятником зодчества.
В отеле 33 просторных номера, оснащенных всей современной техникой. Дизайн выполнен в классическом стиле. Из окон открывается вид на архитектуру города. Отдельные ванные комнаты оснащены ванной или душем.
В гостинице «Империал» утро начинается с заботы о Вас: вкусный завтрак по системе «Шведский стол» уже включён в стоимость проживания.
На территории гостиницы работают два ресторана. В ресторане BERDINBERG найдутся блюда на любой вкус: от интересных закусок к пиву до сочных стейков. Ресторан INSIDE порадует гостей разнообразием блюд европейской и кавказской кухни.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности и прочие интересные места, где должен побывать каждый турист.
Гостиница «Нохчо Стар»
Гостиница расположена в центре Грозного. Гостям предоставляются Wi-Fi и услуги автомобильной парковки. Номера включают эргономичную мебель, место для хранения вещей, рабочий стол, кондиционер, электрический чайник и телевизор.
Собственная ванная комната с халатом, феном и тапочками. Благодаря удобному расположению поблизости есть огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, а также баров и пабов.
Расстояние до аэропорта — 7,4 км. Доехать до ж/д вокзала Грозного можно всего за 6 минут на авто. Национальный музей, площадь Ахмата Кадырова и мечеть «Сердце Чечни» находятся в пешей доступности.
Отель «Edelweiss Grozny»
Отель «Эдельвейс Грозный» — четырёхзвёздочная гостиница в центре города, которая привлекает гостей удачным расположением и развитой инфраструктурой. Рядом знаковые места Грозного: мечеть «Сердце Чечни», проспект Путина и бульвар имени М. Эсамбаева.
Номерной фонд отеля насчитывает 47 комфортабельных номеров — от «Стандарта» повышенной комфортности до «Люкса».
Гости могут воспользоваться услугами химчистки и прачечной, а также бесплатно посещать фитнес‑залы и бассейн. На первом этаже работает стильный кафетерий с оригинальным оформлением: здесь подают блюда европейской кухни, десерты собственного приготовления, ароматный кофе и домашние чаи.
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: в них есть кондиционер, холодильник, сейф, телевизор со спутниковыми каналами, мини‑бар, фен, чайник с чайным набором, а также полотенца, тапочки и другие удобства.
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полный пансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер с аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа или Назрани и обратно из Грозного
- Дополнительные расходы
- Экологический сбор в заповедник «Эрзи» (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Входные билеты в Грозный-Сити (200 рублей)
- Трансфер до аэропорта (примерно 300 рублей за машину)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что необходимо для въезда в горы Ингушетии?
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
Может ли программа измениться?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.