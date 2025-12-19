Мои заказы

Персональный автотур по Дигории: природа и отдых в термальных источниках

Погулять по нацпарку «Алания», посетить Задалески Нана и принять целебные ванны
Дигория предстанет во всей своей первозданной красоте — с ущельями, ледниками, сосновыми лесами и альпийскими лугами.

Маршрут пройдёт мимо фамильных башен, древних жилищ и крепостей, где сохранился дух осетинской истории. Посетим
Задалески Нана и увидим панораму гор со смотровых площадок. В тишине национального парка «Алания» можно будет прогуляться по экотропам и отдохнуть у водопадов.

Завершением путешествия станет купание в горячих источниках Верхнего Бирагзанга — естественном термальном бассейне под открытым небом.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой паспорт, удобную обувь, тёплые вещи и купальные принадлежности для посещения горячих источников.

Программа тура по дням

1 день

Дигорское ущелье и Задалески Нана

Встреча во Владикавказе и отправление на обзорную экскурсию по живописному Дигорскому ущелью. Этот уголок Северной Осетии поражает разнообразием природных ландшафтов: величественные горные массивы, ледники, густые леса и цветущие альпийские луга создают неповторимую панораму Кавказа.

Маршрут включает знакомство с древними башнями и укреплениями, сохранившими дух старины, а также осмотр жилищ горцев, горных рек и каскадных водопадов. В программе посещение святилища — дома Задалески Нана, одного из значимых духовных центров Осетии, где откроется история легендарной покровительницы. Смотровые площадки подарят возможность увидеть впечатляющие горные пейзажи во всей их мощи.

После насыщенного дня — переезд в уютный отель, расположенный в живописной долине на берегу реки Ираф. Здесь запланирован отдых и ужин в окружении природы.

Дигорское ущелье и Задалески Нана
2 день

Отдых в нацпарке «Алания»

День посвящён отдыху и неспешным прогулкам в окрестностях отеля. Территория расположена в пределах национального парка «Алания», где проложены живописные экотропы и расположены небольшие водопады. Вы сможете выбрать один из лёгких маршрутов и насладиться чистым горным воздухом.

В летний сезон (с июня по сентябрь) открыт бассейн под открытым небом, а зимой гостей ждут снежные склоны с горкой для катания на ватрушках и санках. Время в отеле пройдёт в атмосфере уюта и спокойствия, среди нетронутой природы Кавказа.

Отдых в нацпарке «Алания»
3 день

Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

После завтрака предусмотрена прогулка по одному из маршрутов поблизости — отличная возможность ещё раз насладиться красотой заповедной долины. Затем — поездка к горячим источникам Верхнего Бирагзанга, где можно принять целебные ванны под открытым небом. Минеральная вода, насыщенная природными элементами, благотворно влияет на кожу, улучшает общее самочувствие и помогает восстановить силы.

После купания и отдыха группа возвращается во Владикавказ.

Термальные источники в Верхнем Бирагзанге

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер от места проживания во Владикавказе или аэропорта Беслан до отеля и обратно
  • Услуги гида
  • Обзорная экскурсия по Дигорскому ущелью
  • Посещение термальных источников Бирагзанга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Владикавказа или беслана и обратно
  • Остальное питание - примерно 1500 ₽ с человека за день
  • Баня при отеле - 8000 ₽ за 2 часа (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, ваш отель или аэропорт Беслана, 8:00
Завершение: Владикавказ или аэропорт Беслана, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза
Луиза — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.

