Встреча во Владикавказе и отправление на обзорную экскурсию по живописному Дигорскому ущелью. Этот уголок Северной Осетии поражает разнообразием природных ландшафтов: величественные горные массивы, ледники, густые леса и цветущие альпийские луга создают неповторимую панораму Кавказа.

Маршрут включает знакомство с древними башнями и укреплениями, сохранившими дух старины, а также осмотр жилищ горцев, горных рек и каскадных водопадов. В программе посещение святилища — дома Задалески Нана, одного из значимых духовных центров Осетии, где откроется история легендарной покровительницы. Смотровые площадки подарят возможность увидеть впечатляющие горные пейзажи во всей их мощи.

После насыщенного дня — переезд в уютный отель, расположенный в живописной долине на берегу реки Ираф. Здесь запланирован отдых и ужин в окружении природы.