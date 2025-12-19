Персональный автотур по Дигории: природа и отдых в термальных источниках
Погулять по нацпарку «Алания», посетить Задалески Нана и принять целебные ванны
Дигория предстанет во всей своей первозданной красоте — с ущельями, ледниками, сосновыми лесами и альпийскими лугами.
Маршрут пройдёт мимо фамильных башен, древних жилищ и крепостей, где сохранился дух осетинской истории. Посетим читать дальше
Задалески Нана и увидим панораму гор со смотровых площадок. В тишине национального парка «Алания» можно будет прогуляться по экотропам и отдохнуть у водопадов.
Завершением путешествия станет купание в горячих источниках Верхнего Бирагзанга — естественном термальном бассейне под открытым небом.
Рекомендуется взять с собой паспорт, удобную обувь, тёплые вещи и купальные принадлежности для посещения горячих источников.
Программа тура по дням
1 день
Дигорское ущелье и Задалески Нана
Встреча во Владикавказе и отправление на обзорную экскурсию по живописному Дигорскому ущелью. Этот уголок Северной Осетии поражает разнообразием природных ландшафтов: величественные горные массивы, ледники, густые леса и цветущие альпийские луга создают неповторимую панораму Кавказа.
Маршрут включает знакомство с древними башнями и укреплениями, сохранившими дух старины, а также осмотр жилищ горцев, горных рек и каскадных водопадов. В программе посещение святилища — дома Задалески Нана, одного из значимых духовных центров Осетии, где откроется история легендарной покровительницы. Смотровые площадки подарят возможность увидеть впечатляющие горные пейзажи во всей их мощи.
После насыщенного дня — переезд в уютный отель, расположенный в живописной долине на берегу реки Ираф. Здесь запланирован отдых и ужин в окружении природы.
2 день
Отдых в нацпарке «Алания»
День посвящён отдыху и неспешным прогулкам в окрестностях отеля. Территория расположена в пределах национального парка «Алания», где проложены живописные экотропы и расположены небольшие водопады. Вы сможете выбрать один из лёгких маршрутов и насладиться чистым горным воздухом.
В летний сезон (с июня по сентябрь) открыт бассейн под открытым небом, а зимой гостей ждут снежные склоны с горкой для катания на ватрушках и санках. Время в отеле пройдёт в атмосфере уюта и спокойствия, среди нетронутой природы Кавказа.
3 день
Термальные источники в Верхнем Бирагзанге
После завтрака предусмотрена прогулка по одному из маршрутов поблизости — отличная возможность ещё раз насладиться красотой заповедной долины. Затем — поездка к горячим источникам Верхнего Бирагзанга, где можно принять целебные ванны под открытым небом. Минеральная вода, насыщенная природными элементами, благотворно влияет на кожу, улучшает общее самочувствие и помогает восстановить силы.
После купания и отдыха группа возвращается во Владикавказ.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансфер от места проживания во Владикавказе или аэропорта Беслан до отеля и обратно
Услуги гида
Обзорная экскурсия по Дигорскому ущелью
Посещение термальных источников Бирагзанга
Что не входит в цену
Перелёт до Владикавказа или беслана и обратно
Остальное питание - примерно 1500 ₽ с человека за день
Баня при отеле - 8000 ₽ за 2 часа (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, ваш отель или аэропорт Беслана, 8:00
Завершение: Владикавказ или аэропорт Беслана, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Луиза — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 120 туристов
Меня зовут Луиза. Я родилась и выросла в Осетии. Более 20 лет госслужбы, очень люблю путешествовать, объездила весь Северный Кавказ, предпочитаю малоизвестные, самые интересные маршруты. Лучшим отдыхом считаю свидания с природой в хорошей компании. Красоты горных пейзажей, чистый воздух, застывшая история средневековых аулов — всё это заряжает энергией, придаёт сил. Мне нравится быть проводником в этот волшебный мир.