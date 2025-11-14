Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Северной Осетии — Владикавказом. Мы прогуляемся по Проспекту Мира, центральной улице, отражающей ритм жизни города и его архитектурные традиции. Посмотрим на лютеранскую кирху — один из ярких примеров западноевропейского влияния на регион — и побываем у театра имени Вахтангова, чья сцена имеет особое значение для местной культуры.

Следующей точкой маршрута станет Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания: мы погрузимся в историю края, начиная с древности и до современного периода.