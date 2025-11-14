Мои заказы

Природа, культура и кухня Северной Осетии. Индивидуальный тур

Прикоснуться к местной жизни, послушать древние легенды и полюбоваться ущельями и водопадами
Каждый день с нами в Северной Осетии — как страница эпической саги о древней Алании. Мы познакомим вас с Владикавказом и его историческим наследием.

Вы побываете у подножия Дарьяльского ущелья —
грандиозного природного коридора, услышите шёпот прошлого в башнях Даргавского некрополя и осмотрите интересные экспонаты в музеях.

На перевале Суагдом сможете ощутить дыхание гор, узнаете о судьбе Кармадонского ущелья и насладитесь видами безмятежной Дигории, а качели над рекой Урух подарят мгновения восторга и много впечатляющих кадров.

Украсят путешествие вкус традиционных осетинских пирогов, гостеприимство южной земли и предания, оживающие чуть ли не в любом камне.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Программа охватывает Владикавказ, Дарьяльское ущелье, Кармадон, Дигорию и другие ключевые природные и культурные достопримечательности Осетии.
Гид сопровождает группу на протяжении всей поездки.
С собой возьмите удобные одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом и национальный музей

Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Северной Осетии — Владикавказом. Мы прогуляемся по Проспекту Мира, центральной улице, отражающей ритм жизни города и его архитектурные традиции. Посмотрим на лютеранскую кирху — один из ярких примеров западноевропейского влияния на регион — и побываем у театра имени Вахтангова, чья сцена имеет особое значение для местной культуры.

Следующей точкой маршрута станет Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания: мы погрузимся в историю края, начиная с древности и до современного периода.

2 день

Дарьяльское ущелье, Старая Саниба, Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинские водопады и Аланский монастырь

Этот день посвятим поездке по ключевым природным и культурным достопримечательностям горной части республики. Путь пройдёт через Дарьяльское ущелье — узкий горный проход стратегического значения с древней историей. Далее поднимемся на перевал Суагдом, откуда нам откроются захватывающие виды на кавказские хребты, и заглянем в Старую Санибу, чтобы прикоснуться к архитектурным памятникам 7-го века. Продолжим посещением Кармадонского ущелья, где вспомним трагедию начала 2000-х — сход ледника Колка.

Во время остановки устроим традиционный горский обед: вы отведаете блюда местной кухни и узнаете о гастрономических привычках осетин. Затем заглянем в Даргавский некрополь, известный как «Город мёртвых», и поговорим о древних обрядах захоронения. Также увидим Мидаграбинские водопады и мужской Аланский монастырь, значимый духовный центр региона.

3 день

Дигория: природа, арт-объекты и музей Наны Задалески

Сегодня поедем в Дигорию — один из самых живописных уголков Осетии. Здесь нас встретит каньон Ахсинта, в котором величественные скалы и первозданная природа гармонично сочетаются с местным укладом жизни. Побываем у древнего святилища и монумента защитнику земли, чтобы ближе познакомиться с духовными традициями осетинского народа. Сделаем остановку у качелей, установленных над рекой Урух, откуда открываются фотогеничные виды.

Посетим музей Задалески Наны, хранящий историю женщины, спасшей сотни детей во времена нашествия. Погрузимся в атмосферу мифов и преданий в селении Мацута, где установлен арт-объект «Стрелы нартов» — отсылка к герою осетинского эпоса Сослану.

Завершим день у водопада Три сестры, который не только впечатляет своей мощью, но и занимает особое место в легендах и сказаниях. Обед на природе, приготовленный на открытом огне, станет финальным аккордом нашего насыщенного путешествия. Вернувшись во Владикавказ, попрощаемся. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Все трансферы
  • Сопровождение гидом по маршруту
  • Входные билеты в музеи и на платные локации
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Также, по договорённости, возможно увеличение количества участников
Место начала и завершения?
Владикавказ, место и время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Наталья, уже много лет я сопровождаю людей в путешествиях и организую незабываемые туры. Я профессиональный ментор руководителей, практикующий тренер команд по развитию, преподаю телесную осознанность. Увлекаюсь историей и мифологией, поэтому легенд в поездках также будет очень много. Работаю с профессиональным шеф-поваром с 20-летним стажем горской кухни.
Задать вопрос

