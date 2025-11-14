Вы побываете у подножия Дарьяльского ущелья —
Описание тура
Организационные детали
Программа охватывает Владикавказ, Дарьяльское ущелье, Кармадон, Дигорию и другие ключевые природные и культурные достопримечательности Осетии.
Гид сопровождает группу на протяжении всей поездки.
С собой возьмите удобные одежду и обувь.
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом и национальный музей
Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей Северной Осетии — Владикавказом. Мы прогуляемся по Проспекту Мира, центральной улице, отражающей ритм жизни города и его архитектурные традиции. Посмотрим на лютеранскую кирху — один из ярких примеров западноевропейского влияния на регион — и побываем у театра имени Вахтангова, чья сцена имеет особое значение для местной культуры.
Следующей точкой маршрута станет Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания: мы погрузимся в историю края, начиная с древности и до современного периода.
Дарьяльское ущелье, Старая Саниба, Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинские водопады и Аланский монастырь
Этот день посвятим поездке по ключевым природным и культурным достопримечательностям горной части республики. Путь пройдёт через Дарьяльское ущелье — узкий горный проход стратегического значения с древней историей. Далее поднимемся на перевал Суагдом, откуда нам откроются захватывающие виды на кавказские хребты, и заглянем в Старую Санибу, чтобы прикоснуться к архитектурным памятникам 7-го века. Продолжим посещением Кармадонского ущелья, где вспомним трагедию начала 2000-х — сход ледника Колка.
Во время остановки устроим традиционный горский обед: вы отведаете блюда местной кухни и узнаете о гастрономических привычках осетин. Затем заглянем в Даргавский некрополь, известный как «Город мёртвых», и поговорим о древних обрядах захоронения. Также увидим Мидаграбинские водопады и мужской Аланский монастырь, значимый духовный центр региона.
Дигория: природа, арт-объекты и музей Наны Задалески
Сегодня поедем в Дигорию — один из самых живописных уголков Осетии. Здесь нас встретит каньон Ахсинта, в котором величественные скалы и первозданная природа гармонично сочетаются с местным укладом жизни. Побываем у древнего святилища и монумента защитнику земли, чтобы ближе познакомиться с духовными традициями осетинского народа. Сделаем остановку у качелей, установленных над рекой Урух, откуда открываются фотогеничные виды.
Посетим музей Задалески Наны, хранящий историю женщины, спасшей сотни детей во времена нашествия. Погрузимся в атмосферу мифов и преданий в селении Мацута, где установлен арт-объект «Стрелы нартов» — отсылка к герою осетинского эпоса Сослану.
Завершим день у водопада Три сестры, который не только впечатляет своей мощью, но и занимает особое место в легендах и сказаниях. Обед на природе, приготовленный на открытом огне, станет финальным аккордом нашего насыщенного путешествия. Вернувшись во Владикавказ, попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Все трансферы
- Сопровождение гидом по маршруту
- Входные билеты в музеи и на платные локации
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владикавказа и обратно
- Ужины
- Личные расходы
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Также, по договорённости, возможно увеличение количества участников