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2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы. Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро. Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу. Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра. Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон. Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей. Это человек достойный, честный и выдержанный. Нам понравилась эта поездка.