Фиагдон

Найдено 5 туров в категории «Фиагдон» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
13 окт в 10:00
58 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алина
    14 февраля 2023
    Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
    Ездили в тур с мужем и остались в полном восторге. В туре было всё: история, мифология, невероятные виды, горы, хребты,
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    ущелья, средневековые башни, склепы. Везде ездили на комфортабельном и везде проходимом джипе, у которого ещё и крыша открывается😁 поэтому можно было ехать и любоваться видами со всех ракурсов. Наш гид Ахсарбек - это кладезь исторических фактов, просто удивительно, как человек держит в голове такое количество информации и трудно произносимых имён, как настоящих персонажей, так и мифических. Все три дня очень насыщенные, на мой взгляд был идеальный баланс: вроде и много чего посмотрели, но нигде не спешили и не бежали, все было в нашем ритме. В общем, впредь, если в Северную Осетию, то только к Ахсарбеку!

  • Ф
    Фанис
    12 февраля 2023
    «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
    Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское
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    ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇

  • Е
    Елена
    12 января 2023
    Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
    Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта. График поездки решали через Tripster за
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    2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы. Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро. Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу. Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра. Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон. Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей. Это человек достойный, честный и выдержанный. Нам понравилась эта поездка.

    Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фиагдон»

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  1. Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
  2. «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
  3. Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
  4. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
  5. Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Фиагдон" можно забронировать 5 авторских туров от 16 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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