Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-тур в формате «всё включено»
Увидеть горящую воду, осмотреть византийские фрески и скальные кельи, отведать пирогов, вина и пива
Я родился в Южной Осетии, изучил её вдоль и поперёк и покажу вам её такой, какой не сможет ни один путеводитель. Мы будем петлять по высокогорью, останавливаясь у самых прекрасных читать дальше
творений природы.
Полюбуемся безмятежной гладью озёр Энцо и Коз, понаблюдаем за стремительными потоками Шихантурского и Сазалетского водопадов и встретим настоящее чудо — источник горящей воды.
Исследуем и шедевры зодчества: посетим святилище Джеры дзуар, куда привозили маленького Сталина, зайдём в кельи-пещеры, которые монахи вручную вырубили в скалах, рассмотрим византийские фрески Тирского монастыря и следы былого величия — руины Ачабетской и Аланской крепостей.
Я поведаю вам о непростой и богатой истории своей родины, традициях предков и укладе современников, позабочусь обо всех бытовых нюансах, а также угощу национальными блюдами и напитками — домашним вином и пивом и, конечно, сытными осетинскими пирогами.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять паспорт. Из одежды понадобится ветровка. Связь будет везде, в том числе Wi-Fi.
Программа тура по дням
1 день
Озёра Энцо и Коз, святилище Джеры дзуар, источник Багиата, Шихантурский водопад
Встретимся во Владикавказе и направимся в Южную Осетию. Первым посетим озеро Энцо, которое сравнивают с призраком: раз в 4-5 лет оно полностью исчезает и потом наполняется вновь.
Увидим ещё одну водную жемчужину — живописное озеро Коз в чаще леса. Заедем в святилище Джеры дзуар, самое почитаемое в регионе. Сюда для исцеления родители привозили маленького Сосо Джугашвили, который позже стал известен под именем Иосиф Сталин.
Также сегодня побываем в селе Багиата, где бьёт источник минеральной воды, и полюбуемся высокогорным Шихантурским водопадом.
2 день
Сазалетский водопад, горящий источник, пещера Кударо, Ачабетская и Аланская крепости, сторожевая башня, пещерный храм
Продолжим исследовать природные и рукотворные сокровища Южной Осетии. Мы восхитимся мощью Сазалетского водопада и увидим удивительный источник в Цхинвале: вода в нём пригодна для питья и вспыхивает, если к ней поднести спичку.
Посетим Ачабетскую крепость, чьи стены помнят эхо многих сражений, и пещеру Кударо, в которой обнаружены следы древних людей. Сходим в Тирский монастырь 13 века с сохранившимися византийскими фресками.
Побываем в Аланской крепости 12 столетия, хранящей множество тайн прошлого, и осмотрим 800-летнюю липу, огромная крона которой похожа на купол. Навестим ещё одного немого свидетеля истории — средневековую сторожевую башню с внутренними проходами. Также зайдём в трёхэтажную пещеру, в которой монахи вручную вырубили кельи.
Вечером мы вернёмся во Владикавказ и попрощаемся.
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты во Владикавказ и обратно в ваш город
Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место во Владикавказе, 9:00
Завершение: Любое удобное вам место во Владикавказе, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамбулат — ваш гид во Владикавказе
Дипломированный гид-экскурсовод из Южной Осетии. Я родился и вырос в Южной Осетии и знаю свой родной край от и до. Я с приятностью проведу для вас экскурсию. В мой турпродукт включено питание: полдник обед и ужин. Я покажу вам красоту. И оставлю в вашей памяти положительный опыт…
Юлия
13 окт 2025
Плотная экскурсия, по-хорошему, если у вас есть еще день или два в запасе – лучше расширить и посмотреть больше, но для обзорного знакомства с регионом вполне. Были с мамой ей читать дальше
78 лет, понравилось. Дорога живописная – Транскам, единственная трасса, соединяющая столицы Северной и Южной Осетии, живописный серпантин и красивые виды на башни и крепости по всей дороге. Таможню мы прошли быстро. Но нам скорее всего повезло – ездили в юбилей и пробок не было, не советую выезжать из ЮО прямо к самолету. Если вы в хорошей физической форме обязательно поднимитесь к водопаду по дороге в Цхинвал. Понравится Тирский монастырь, очевидно нуждающееся в профессиональной реставрации, как и многие сотни памятников архитектуры увиденных нами за пару дней. Озеро Эрцо настоящая природная жемчужина, пара карстовых колодцев делают это место по-настоящему уникальным - раз в 5-7 лет озеро "исчезает", поэтому рыбы в нем нет. 800 летняя липа и минеральные источники потрясающие: Багиата на въезде – вода вкусная, и выше в горах горящий источник. Никогда не поджигали воду – вам точно туда))