Туры в монастыри, церкви и храмы Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Монастыри, церкви, храмы» во Владикавказе, цены от 26 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Лермонтова «Мцыри», Светицховели — православный храм и кафедральный собор»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
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    безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле. Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно. Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту! Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место. Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было. Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть. Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал. Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)

    Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
  • N
    Nataliia
    18 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Ребята молодцы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
  2. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
  3. Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 тура от 26 550 до 59 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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