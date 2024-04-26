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Авторский тур
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«Лермонтова «Мцыри», Светицховели — православный храм и кафедральный собор»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
- ННаталья19 сентября 2023Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
- NNataliia18 сентября 2023Ребята молодцы!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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