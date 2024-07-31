6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по 3 столицам, сравнить кухню 4 республик и узнать, что скрывают древние башни
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
25 окт в 13:00
1 ноя в 13:00
51 900₽ за человека
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
1 ноя в 13:00
8 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Индивидуальный тур: по главным местам Осетии на внедорожниках
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
24 окт в 15:00
31 окт в 15:00
3800034 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия31 июля 2024Путешествовали с друзьями с 26.07.24 по 31.07.24 В целом очень много информации и очень много впечатлений,не смотря на то,что 2 дня
- ООльга10 декабря 2023Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
- ААнна29 мая 2023Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «В январе»
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