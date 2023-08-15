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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча во Владикавказе и термальные воды
Встречаемся утром в г. Владикавказ.
Рекомендуем брать билеты с ранним прилётом, либо прибыть за день, чтобы после перелёта отдохнуть и выспаться.
Выезжаем около 9:00, на заказном трансфере (переезд около 2 часов) до пограничного управления, оформляем пропуск в пограничную зону.
В отличии от многих других пограничных зон, здесь пропуск выдают быстро и на месте, заранее заявки подавать не обязательно.
После того, как все участники получили пропуски, совершаем переход к термальным источникам под названием Верхние Кармадонские ванны.
Они находятся на высоте 2300 м над уровнем моря.
Дорога представляет собой тропу по живописным альпийским лугам в окружении не тронутых цивилизацией гор.
По тропе мы идем с рюкзаками около 5 часов.
Наградой нам становится отдых и купание в озерцах с термальными водами.
Температура воды в них — около +45°С.
Неподалеку разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.
Переход на стоянку 3000 м и ледник Майли
С утра собираем лагерь, берем рюкзаки и переправляемся по деревянному мостику через реку Геналдон.
Здесь заканчивается туризм и начинается альпинизм.
Поднимаемся на каменистую морену по крутому склону, постепенно доходим до ледника Майли.
С использованием снаряжения переходим ледник, далее поднимаемся по крутому каменистому склону, с использованием перил еще в течении часа.
Время в пути — около 5-6 часов.
Ночуем в палатках на высоте 3000 м с видом на Кармадонское ущелье.
Подъем на стоянку «Кресты» 3500 м
Этот переход будет значительно короче.
Поднимаемся по контрфорсу пика ОЖД, до стоянки «Кресты» (3500 м).
Время в пути 2-3 часа.
Ставим палатки.
Оставшийся день отдыхаем и если остались силы идём в радиальный выход налегке до высоты 3800-4000 м.
Переход в штурмовой лагерь - 4200 м
Собираем лагерь и идем дальше.
Выходим на Казбекское плато и поднимаемся до штурмового лагеря на высоте 4200 м, откуда наконец открывается вид на вершину.
Проводим снежно-ледовые занятия (самозадержание на склоне, хождение в кошках, передвижение в связках).
Слушаем небольшую лекцию по основам безопасности в горах.
Ложимся спать очень рано, чтобы успеть выспаться перед штурмом.
Штурм
Просыпаемся в разгар ночи, завтракаем, выдвигаемся на штурм!
Время в пути до вершины — 6-7 часов.
Спуск до лагеря на 4200 м — еще 4 часа.
В лагере перекусываем, собираем палатки и спускаемся до стоянки «Кресты» 3500 м.
Здесь мы разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.
Запасной день на случай непогоды
Запасной день на случай непогоды.
Если же с погодой нам повезло, и мы зашли на вершину накануне, то спускаемся вниз, чтобы лишний денек отдохнуть на Кармадонских ваннах.
Спуск на Кармадонские ванны
Спускаемся на Кармадонские ванны (2300 м) — место первой ночевки.
Время спуска около 4 часов.
Возвращение во Владикавказ и памятный мемориал
Утром в последний раз собираем лагерь и возвращаемся к пограничному посту, откуда нас заберет трансфер и увезет обратно во Владикавказ.
По пути остановимся у памятного мемориала жертвам трагедии в Кармадонском ущелье, где погибли режиссёр Сергей Бодров и его съемочная группа.
В городе будем ближе к вечеру, в районе 17:00.
Программа может корректироваться в зависимости от погоды, состояния участников.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека —50 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер Владикавказ - пограничная застава - Владикавказ
- Консультации гида и организаторов при подготовке к восхождению
- Навигация и спутниковая связь
- Питание на активной части маршрута
- Аренда альпинистского снаряжения
- Аренда общественного бивачного снаряжения
- Групповая аптечка
- Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Питание во Владикавказе и во время трансферов
- Звонки по спутниковому телефону
- Страхование от н/с
- Аренда личной экипировки (спальник, рюкзак, одежда, обувь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантами под кошки);
- трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
- легкие тапочки для лагеря.
- термобелье;
- теплые брюки из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
- кофта из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
- куртка ветрозащитная (желательно из мембраны)
- брюки ветрозащитные (желательно из мембраны);
- пуховка с капюшоном (пух или синтетика);
- перчатки (Polartec, флис);
- варежки (максимально теплые);
- 2 пары термоносков (можно обычные, но термоноски быстрее сохнут);
- 1 пара теплых носков (для ночевок);
- 2 пары обычных носков;
- шапка (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
- балаклава или баф (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
- бандана или панама (защита головы от солнца);
- легкие брюки/шорты;
- майка/футболка (2 шт.);
- нижнее белье (2 шт.);
- купальник;
- дождевик.
- рюкзак (для мужчин 80-90 литров, для девушек 60-70 литров);
- накидка на рюкзак (на случай дождя);
- снегозащитные бахилы (гамаши, фонарики);
- трекинговые палки (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
- спальный мешок (температура комфорта (не экстрима!) не менее -5 °C);
- хоба (полиуретановая сидушка);
- каремат (Толстый полиуретановый коврик (можно взять 2 шт.);
- налобный фонарь на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- ёмкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра);
- очки солнцезащитные (важно — очки с UV фильтром, уровень защиты не менее 3).
- гигиеническая помада, солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 50;
- зубная паста, щетка;
- полотенце, банные принадлежности (полотенце маленькое, из быстросохнущих материалов);
- пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
- аптечка от «любимых болезней» и витамины;
- кружка, тарелка, ложка, нож;
- туалетная бумага.
- паспорт РФ;
- ксерокопия паспорта (для оформления пропуска);
- полис ОМС;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт используется в туре?
Микроавтобусы на 18 посадочных мест и легковые авто на 4 места. На последнем ряду микроавтобуса туристов размещают.
Какие нужны дополнительные данные и документы от туристов?
- Скан основной страницы паспорта;
- скан страницы с пропиской;
- номер телефона;
- адрес эл почты;
- адрес фактического места проживания.