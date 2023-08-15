Восхождение на Казбек с Севера

Групповой тур во Владикавказе
5
1 отзыв
Нетронутая цивилизацией природа, минеральные и термальные источники, ночевка посреди ледяного царства, невероятное Кармадонское ущелье — эта небольшая поездка обещает вам целый калейдоскоп эмоций и впечатлений. Никаких канаток, баз отдыха и толп туристов, только вы и горы. Вы проедете по знаменитому ущелью, научитесь основам альпинизма и искупаетесь в горячих источниках.
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Восхождение на Казбек с Севера
Ближайшие даты:
5
окт

Что вас ожидает:

Основы альпинизма
Основы альпинизма
Будем ходить в связках по леднику Майли, лезть по скалам контрофорса пика ОЖД, научимся использовать кошки и ледоруб
Горячие источники
Горячие источники
После долгой дороги отдохнём и искупаемся в озерцах с термальной водой
Романтика гор
Романтика гор
Нас ждут ночевки посреди ледяного царства, ведь штурмовой лагерь находиться ближо к вершине

Программа тура по дням

1 день

Встреча во Владикавказе и термальные воды

Встречаемся утром в г. Владикавказ.

Рекомендуем брать билеты с ранним прилётом, либо прибыть за день, чтобы после перелёта отдохнуть и выспаться.

Выезжаем около 9:00, на заказном трансфере (переезд около 2 часов) до пограничного управления, оформляем пропуск в пограничную зону.

В отличии от многих других пограничных зон, здесь пропуск выдают быстро и на месте, заранее заявки подавать не обязательно.

После того, как все участники получили пропуски, совершаем переход к термальным источникам под названием Верхние Кармадонские ванны.

Они находятся на высоте 2300 м над уровнем моря.

Дорога представляет собой тропу по живописным альпийским лугам в окружении не тронутых цивилизацией гор.

По тропе мы идем с рюкзаками около 5 часов.

Наградой нам становится отдых и купание в озерцах с термальными водами.

Температура воды в них — около +45°С.

Неподалеку разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.

Встреча во Владикавказе и термальные водыВстреча во Владикавказе и термальные водыВстреча во Владикавказе и термальные водыВстреча во Владикавказе и термальные воды
2 день

Переход на стоянку 3000 м и ледник Майли

С утра собираем лагерь, берем рюкзаки и переправляемся по деревянному мостику через реку Геналдон.

Здесь заканчивается туризм и начинается альпинизм.

Поднимаемся на каменистую морену по крутому склону, постепенно доходим до ледника Майли.

С использованием снаряжения переходим ледник, далее поднимаемся по крутому каменистому склону, с использованием перил еще в течении часа.

Время в пути — около 5-6 часов.

Ночуем в палатках на высоте 3000 м с видом на Кармадонское ущелье.

Переход на стоянку 3000 м и ледник МайлиПереход на стоянку 3000 м и ледник МайлиПереход на стоянку 3000 м и ледник МайлиПереход на стоянку 3000 м и ледник Майли
3 день

Подъем на стоянку «Кресты» 3500 м

Этот переход будет значительно короче.

Поднимаемся по контрфорсу пика ОЖД, до стоянки «Кресты» (3500 м).

Время в пути 2-3 часа.

Ставим палатки.

Оставшийся день отдыхаем и если остались силы идём в радиальный выход налегке до высоты 3800-4000 м.

Подъем на стоянку «Кресты» 3500 мПодъем на стоянку «Кресты» 3500 мПодъем на стоянку «Кресты» 3500 мПодъем на стоянку «Кресты» 3500 м
4 день

Переход в штурмовой лагерь - 4200 м

Собираем лагерь и идем дальше.

Выходим на Казбекское плато и поднимаемся до штурмового лагеря на высоте 4200 м, откуда наконец открывается вид на вершину.

Проводим снежно-ледовые занятия (самозадержание на склоне, хождение в кошках, передвижение в связках).

Слушаем небольшую лекцию по основам безопасности в горах.

Ложимся спать очень рано, чтобы успеть выспаться перед штурмом.

Переход в штурмовой лагерь - 4200 мПереход в штурмовой лагерь - 4200 мПереход в штурмовой лагерь - 4200 мПереход в штурмовой лагерь - 4200 м
5 день

Штурм

Просыпаемся в разгар ночи, завтракаем, выдвигаемся на штурм!

Время в пути до вершины — 6-7 часов.

Спуск до лагеря на 4200 м — еще 4 часа.

В лагере перекусываем, собираем палатки и спускаемся до стоянки «Кресты» 3500 м.

Здесь мы разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.

ШтурмШтурмШтурмШтурм
6 день

Запасной день на случай непогоды

Запасной день на случай непогоды.

Если же с погодой нам повезло, и мы зашли на вершину накануне, то спускаемся вниз, чтобы лишний денек отдохнуть на Кармадонских ваннах.

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
7 день

Спуск на Кармадонские ванны

Спускаемся на Кармадонские ванны (2300 м) — место первой ночевки.

Время спуска около 4 часов.

Спуск на Кармадонские ванныСпуск на Кармадонские ванныСпуск на Кармадонские ванныСпуск на Кармадонские ванны
8 день

Возвращение во Владикавказ и памятный мемориал

Утром в последний раз собираем лагерь и возвращаемся к пограничному посту, откуда нас заберет трансфер и увезет обратно во Владикавказ.

По пути остановимся у памятного мемориала жертвам трагедии в Кармадонском ущелье, где погибли режиссёр Сергей Бодров и его съемочная группа.

В городе будем ближе к вечеру, в районе 17:00.

Программа может корректироваться в зависимости от погоды, состояния участников.

Возвращение во Владикавказ и памятный мемориалВозвращение во Владикавказ и памятный мемориалВозвращение во Владикавказ и памятный мемориалВозвращение во Владикавказ и памятный мемориал

Проживание

В туре предусмотрено проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека —50 000 руб.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей
ПалаткаПалатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Трансфер Владикавказ - пограничная застава - Владикавказ
  • Консультации гида и организаторов при подготовке к восхождению
  • Навигация и спутниковая связь
  • Питание на активной части маршрута
  • Аренда альпинистского снаряжения
  • Аренда общественного бивачного снаряжения
  • Групповая аптечка
  • Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание во Владикавказе и во время трансферов
  • Звонки по спутниковому телефону
  • Страхование от н/с
  • Аренда личной экипировки (спальник, рюкзак, одежда, обувь)
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
  • горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантами под кошки);
  • трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками);
  • легкие тапочки для лагеря.
Одежда:
  • термобелье;
  • теплые брюки из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
  • кофта из теплых быстросохнущих тканей — softshell, windblock, windstopper;
  • куртка ветрозащитная (желательно из мембраны)
  • брюки ветрозащитные (желательно из мембраны);
  • пуховка с капюшоном (пух или синтетика);
  • перчатки (Polartec, флис);
  • варежки (максимально теплые);
  • 2 пары термоносков (можно обычные, но термоноски быстрее сохнут);
  • 1 пара теплых носков (для ночевок);
  • 2 пары обычных носков;
  • шапка (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
  • балаклава или баф (Softshell, windblock, windstopper, polartec, флис);
  • бандана или панама (защита головы от солнца);
  • легкие брюки/шорты;
  • майка/футболка (2 шт.);
  • нижнее белье (2 шт.);
  • купальник;
  • дождевик.
Снаряжение походное:
  • рюкзак (для мужчин 80-90 литров, для девушек 60-70 литров);
  • накидка на рюкзак (на случай дождя);
  • снегозащитные бахилы (гамаши, фонарики);
  • трекинговые палки (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
  • спальный мешок (температура комфорта (не экстрима!) не менее -5 °C);
  • хоба (полиуретановая сидушка);
  • каремат (Толстый полиуретановый коврик (можно взять 2 шт.);
  • налобный фонарь на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
  • ёмкость для воды (термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра);
  • очки солнцезащитные (важно — очки с UV фильтром, уровень защиты не менее 3).
Личные вещи:
  • гигиеническая помада, солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 50;
  • зубная паста, щетка;
  • полотенце, банные принадлежности (полотенце маленькое, из быстросохнущих материалов);
  • пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
  • аптечка от «любимых болезней» и витамины;
  • кружка, тарелка, ложка, нож;
  • туалетная бумага.
Документы:
  • паспорт РФ;
  • ксерокопия паспорта (для оформления пропуска);
  • полис ОМС;
  • наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт используется в туре?

Микроавтобусы на 18 посадочных мест и легковые авто на 4 места. На последнем ряду микроавтобуса туристов размещают.

Какие нужны дополнительные данные и документы от туристов?
  • Скан основной страницы паспорта;
  • скан страницы с пропиской;
  • номер телефона;
  • адрес эл почты;
  • адрес фактического места проживания.
Документы, которые нужны для пропуска в пограничную зону. Гражданам РФ на треккинг пропуск не нужно, иностранным — обязательно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
15 авг 2023
Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Термальные источникиПрирода и пейзажиВсе турыВосхождения

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