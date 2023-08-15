1 день

Встреча во Владикавказе и термальные воды

Встречаемся утром в г. Владикавказ.

Рекомендуем брать билеты с ранним прилётом, либо прибыть за день, чтобы после перелёта отдохнуть и выспаться.

Выезжаем около 9:00, на заказном трансфере (переезд около 2 часов) до пограничного управления, оформляем пропуск в пограничную зону.

В отличии от многих других пограничных зон, здесь пропуск выдают быстро и на месте, заранее заявки подавать не обязательно.

После того, как все участники получили пропуски, совершаем переход к термальным источникам под названием Верхние Кармадонские ванны.

Они находятся на высоте 2300 м над уровнем моря.

Дорога представляет собой тропу по живописным альпийским лугам в окружении не тронутых цивилизацией гор.

По тропе мы идем с рюкзаками около 5 часов.

Наградой нам становится отдых и купание в озерцах с термальными водами.

Температура воды в них — около +45°С.

Неподалеку разбиваем лагерь и остаемся на ночевку.