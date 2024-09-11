Кавказский вояж. Экскурсионный тур

Межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории субъектов СКФО. Нас ждут 4 региона Северного Кавказа, комфортный транспорт и размещение в уютных отелях. А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных
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гидов.

Мы прогуляемся на вечерней экскурсии по Владикавказу, посетим Кармадонское ущелье и увидим ледник Колка, печально известный многим из-за трагедии Сергея Бодрова. На канатной дороге совершим незабываемый подъем на Эльбрус на высоту 3800 м.

5
3 отзыва
Кавказский вояж. Экскурсионный тур
Кавказский вояж. Экскурсионный тур
Кавказский вояж. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край

Встреча гостей в аэропорту Минеральные Воды до 12:45.

Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые водопады.

Обед на Медовых (включен в стоимость тура).

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров.

Трансфер 25 км в Кисловодск.

Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.

Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны (посещение Суворовских ванн не включено в стоимость тура).

Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой.

Бассейны на открытом воздухе (общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут).

Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.

Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске.

Размещение в отеле.

Ужин — не включен в стоимость.

Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.

Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край
2 день

Кабардино-Балкария

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м.

Спуск вниз.

14:00 Обед (включен в стоимость тура).

Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.

Остановка на Поляне Нарзанов —место, где из-под земли выходят минерализованные воды.

Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.

Около 2,5 часов в пути до Нальчика.

Прибытие в Нальчик.

Размещение в отеле, свободное время.

Ужин (не включен в стоимость).

Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.

Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
3 день

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер в Северную Осетию-Алания.

Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.

Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Кадаргаванская теснина.

Дзивгисская крепость.

Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.

Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.

В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах, и как аланы выстроили систему защиты ущелий.

Башня Курта и Тага.

Фото-площадка — качели над пропастью.

Арт-объект «Æ».

Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.

Город мёртвых Даргавс.

Обед в горах (включен в стоимость).

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове.

Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.

Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.

Размещение в отеле «Владикавказ».

Свободное время.

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт Владикавказ или Магас.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение по программе тураСтоимость
Стандартный 2-местный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте45 000
Ребёнок 5—16 лет на основном месте45 000
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте38 250
Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте45 000
1-местное размещение58 500
Ребёнок 5—16 лет на основном месте45 000
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте38 250
1-местный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте58 500
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте38 250

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:

Варианты проживания

Владикавказ

1 ночь

К услугам гостей 3-звездочные номера с рестораном. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бар и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Отель расположен в 1,8 км от Республиканского стадиона Спартак. Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах отеля есть балкон. Во всех номерах установлен холодильник. Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться услугами прачечной. Расстояние до ближайшего аэропорта Владикавказа составляет 21 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

1 ночь

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Маск

1 ночь

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Нальчик

1 ночь

Бутик-отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.

Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.

Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.

НальчикНальчикНальчикНальчикНальчикНальчик

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Экскурсионная программа
  • Питание: завтраки, обеды
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Магаса / Владикавказа
  • Индивидуальный трансфер
  • Доп. ночи в начале и конце тура
  • Входные билеты на Суворовские источники
  • Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальные принадлежности для Суворовских источников, полотенце (можно взять в прокат);
  • ветровка для Эльбруса;
  • удобная обувь.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 сен 2024
Спасибо организаторам. Всё четко, без накладок. Молодцы.
Н
10 сен 2024
Все отлично!
Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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