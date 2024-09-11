Программа тура по дням
Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край
Встреча гостей в аэропорту Минеральные Воды до 12:45.
Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые водопады.
Обед на Медовых (включен в стоимость тура).
Посещение туркомплекса «Медовые водопады».
Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров.
Трансфер 25 км в Кисловодск.
Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.
Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны (посещение Суворовских ванн не включено в стоимость тура).
Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой.
Бассейны на открытом воздухе (общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут).
Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.
Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.
Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске.
Размещение в отеле.
Ужин — не включен в стоимость.
Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.
Кабардино-Балкария
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.
Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м.
Спуск вниз.
14:00 Обед (включен в стоимость тура).
Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.
Остановка на Поляне Нарзанов —место, где из-под земли выходят минерализованные воды.
Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.
Около 2,5 часов в пути до Нальчика.
Прибытие в Нальчик.
Размещение в отеле, свободное время.
Ужин (не включен в стоимость).
Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.
Кабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер в Северную Осетию-Алания.
Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.
Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
Кадаргаванская теснина.
Дзивгисская крепость.
Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.
Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.
В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах, и как аланы выстроили систему защиты ущелий.
Башня Курта и Тага.
Фото-площадка — качели над пропастью.
Арт-объект «Æ».
Паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны.
Город мёртвых Даргавс.
Обед в горах (включен в стоимость).
Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове.
Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.
Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.
Размещение в отеле «Владикавказ».
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт Владикавказ или Магас.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение по программе тура
|Стоимость
|Стандартный 2-местный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|45 000
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|45 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|38 250
|Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|45 000
|1-местное размещение
|58 500
|Ребёнок 5—16 лет на основном месте
|45 000
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|38 250
|1-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|58 500
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|38 250
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:
Варианты проживания
Владикавказ
К услугам гостей 3-звездочные номера с рестораном. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бар и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
Отель расположен в 1,8 км от Республиканского стадиона Спартак. Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах отеля есть балкон. Во всех номерах установлен холодильник. Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться услугами прачечной. Расстояние до ближайшего аэропорта Владикавказа составляет 21 км.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Нальчик
Бутик-отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.
Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионная программа
- Питание: завтраки, обеды
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно из Магаса / Владикавказа
- Индивидуальный трансфер
- Доп. ночи в начале и конце тура
- Входные билеты на Суворовские источники
- Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальные принадлежности для Суворовских источников, полотенце (можно взять в прокат);
- ветровка для Эльбруса;
- удобная обувь.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль