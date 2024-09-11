1 день

Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край

Встреча гостей в аэропорту Минеральные Воды до 12:45.

Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые водопады.

Обед на Медовых (включен в стоимость тура).

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров.

Трансфер 25 км в Кисловодск.

Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.

Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны (посещение Суворовских ванн не включено в стоимость тура).

Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой.

Бассейны на открытом воздухе (общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут).

Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.

Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске.

Размещение в отеле.

Ужин — не включен в стоимость.

Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.