Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие в Нальчик.
Трансфер, размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Нальчику.
Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Экскурсионный маршрут. Продолжительность 8-9 часов, 260 км.
Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Прибытие во Владикавказ 17:00.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
Экскурсионный маршрут. Продолжительность 8-9 часов, 230 км.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал – башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Экскурсионный маршрут. Продолжительность 8-9 часов, 180 км.
Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
08:30 Начало.
Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — поход к замку замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.
18:00 Ужин (доп. плата).
Автопробег за день: 180 км, пеший маршрут: 7 км, набор высоты: 600 м, продолжительность: 10 часов.
Национальный парк Алания, Дигорское ущелье
09:00 Начало.
Программа дня: пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поход к водопаду Байради — подъем по эко-тропе к водопадам Три сестры — поляна Таймази и обзорная площадка с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Свободное время на турбазе.
Пеший маршрут: 6 км, набор высоты: 500 м, продолжительность: 7 часов.
Алагирское ущелье - Цей - поход к Цейскому леднику - Бирагзанг
07:30 Начало.
Пакетированный завтрак.
Программа дня: Дигорское ущелье — Алагирское ущелье — Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — поход по эко-тропе к Цейскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Монумент Афсати — термальный комплекс Бирагзанг.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
Автопробег за день: 275 км, пеший маршрут: 9 км, набор высоты: 450 м, продолжительность: 9 часов.
Кармадон - Даргавс - Мидаграбинские водопады - Куртатинское ущелье
08:30 Начало.
Программа дня: Геналдонское ущелье — Кармадонские ворота — Даргавский некрополь — поход к Мидаграбинским водопадам.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Площадка и качели с видом на долину Фиагдон — Башня Курта и Тага.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Автопробег за день: 135 км, пеший маршрут: 6 км, набор высоты: 400 м, продолжительность: 8-9 часов.
Куртатинское ущелье - Верхний Фиагдон - Архонский перевал. Отъезд
08:30 Начало.
Программа дня: Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис — поход к селению Цмити — поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау — Архонский перевал — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
Автопробег за день: 150 км, пеший маршрут: 6,5 км, набор высоты: 550 м, продолжительность: 8-9 часов.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения в период с 22.05.2024-03.12.2024, руб:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
Breakfast
Завтрак
|Россия 4* — Кадгарон Отель 3* — Порог Неба
|стандарт
|114500
|114500
|72000
|165000
|158000
|Шв. стол
|Россия 4* — Владикавказ 3* — Порог Неба
|стандарт
|118600
|118600
|77800
|171800
|164800
|Шв. стол
|Синдика 4* — Владикавказ 3* — Tana Park 3*
|комфорт
|128000
|128000
|87700
|184800
|177000
|Шв. стол
|Россия 4* — Планета Люкс 3* — Порог Неба
|стандарт
|118600
|118600
|73800
|170000
|163000
|Шв. стол
|Синдика 4* — Планета Люкс 3* — Tana Park 3*
|полулюкс
|127300
|127300
|86500
|183100
|175300
|Шв. стол
|Синдика 4* — DoubleTree by Hilton 4* — Tana Park 3*
|стандарт
|147000
|158600
|105000
|209200
|196000
|Шв. стол
При 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
DoubleTree by Hilton Владикавказ
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Россия
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Синдика
Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
Tana Park
В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.
Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.
Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.
Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.
В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.
Порог Неба
Алания, одна из наиболее живописных территорий Северной Осетии, славится прекрасными условиями для отдыха. В Дигорском ущелье находится удивительно красивое плато, называемое местными жителями Байты Цахт, а приезжими – Солнечная поляна. Участок окружен высокими горами, между которыми особенно отчетливо воспринимается яркий свет солнца.
Спортивно-оздоровительная база представляет собой тихое уютное место, вокруг которого поддерживается безукоризненная чистота. Любители семейного отдыха оценят мягкий сумрак ночи без вспышек дискотечных огней и отсутствие громкой музыки. Проживание на турбазе позволит забыть о шуме и суете больших городов, поможет восстановить душевное равновесие, оздоровиться, надышаться головокружительно чистым воздухом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Нальчика в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Нальчике/Владикавказе/Дигорском ущелье
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 6 обедов/пикников по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Нальчика и обратно из Владикавказа
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/ Нальсика, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 200 руб
- Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
В разных регионах будут разные автобусы, гиды, состав группы тоже меняется — макс. количество людей в автобусе — 40 чел.
Экскурсии в Северной Осетии (кроме Алагирского ущелья), а также в Ингушетии — используем крафтеры и спринтеры на 19 туристов + гид и водитель.
Экскурсии в Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости: большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52 (в труднодоступных ущельях — крафтеры и спринтеры на 19 туристов + гид и водитель).
Какая стоимость дополнительных ночей?
Информация по стоимости доп. ночей (стоимость за номер/ночь, с завтраками):
- Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер комфорт:
- одноместный номер – 7600 руб.;
- двухместный номер - 8200 руб.;
- трехместный номер – 9800 руб.;
- 2. Гостиница «Владикавказ» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 6600 руб.;
- двухместный номер - 7200 руб.;
- трехместный номер – 8800 руб.;
- 3. Гостиница «Планета Люкс» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный номер – 3500 руб.;
- двухместный номер - 5900 руб.;
- трехместный номер – 6900 руб.;
- 4. Гостиница «Кадгарон» (г. Владикавказ), номер стандарт:
- одноместный – 3200 руб.;
- Двухместный DBL – 4500 руб.;
- Двухместный TWIN – 4200 руб.;
- Трехместный TRPL – 5500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Вся предоставленная информация о поездке приходила вовремя, никаких лишних вопросов не приходилось задавать, все было доступно и понятно, вы лучшая, СПАСИБО!!!