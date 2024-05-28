Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в историю Владимира. Прогуливаясь по улочкам города, вы сможете узнать множество интересных фактов о его прошлом.
Экскурсия включает посещение Успенского и Дмитриевского соборов, смотровых площадок, Большой Московской и Георгиевской улиц, крепостного вала и Золотых ворот.
В ходе прогулки вы будете не просто слушателями, а активными участниками, исследующими многовековые тайны города
Экскурсия включает посещение Успенского и Дмитриевского соборов, смотровых площадок, Большой Московской и Георгиевской улиц, крепостного вала и Золотых ворот.
В ходе прогулки вы будете не просто слушателями, а активными участниками, исследующими многовековые тайны города
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические памятники
- 🔍 Возможность стать исследователем
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🌟 Погружение в многовековую историю
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Смотровые площадки
- Большая Московская улица
- Георгиевская улица
- Крепостной вал
- Золотые ворота
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Успенский собор. Вы узнаете, почему его иногда называют «храмом в футляре».
- Дмитриевский собор. Прикоснётесь к белокаменным стенам — шедевру зодчества 12 века и прочитаете послание, зашифрованное в этой «книге в камне».
- Смотровые площадки. Полюбуетесь заклязьменскими просторами, как когда-то ими любовались великие владимирские князья, построившие здесь свои резиденции.
- Большая Московская и Георгиевская улочки. Проникнитесь духом губернского города — уникального по своему характеру.
- Крепостной вал 12 века. Заберётесь на земляное сооружение, которое помнит и монгольскую конницу, и ядра польских интервентов.
- Золотые ворота. Увидите символ величия Северо-Восточной Руси и современного Владимира.
Мы вместе найдём ответы на вопросы:
- В честь какого Владимира назван город
- Зачем надо было строить из белого камня и откуда князь брал на это деньги
- Почему 1000-летие Владимира отмечали через 35 лет после его 850-летия
- Чем так ценны фрески Андрея Рублёва
- Почему на стенах храма 12 века изображён Александр Македонский
- Какие истории губернского города хранят аптекарь, художник, филер и шалопай
- Как сформировался владимирский характер и чем жили его обыватели
Кому подойдёт экскурсия:
- Семьям с детьми, компаниям друзей, парам и одиночным путешественникам
- Тем, кто готов к непринуждённому диалогу и позитивному общению
- Кто хочет не только увидеть, но и понять
Организационные детали
В холодное время года по ходу маршрута есть возможность зайти погреться в магазинчики и другие заведения, но всё равно одевайтесь тепло.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 62 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Я обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. И я с радостью делюсь этим с гостями моего города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
28 мая 2024
Супер информативно и интересно!
О
Ольга
10 мая 2024
Замечательный экскурсовод и очень приятный человек! Анастасия излагала просто и понятно, но необычные и интересные факты, которые знают не многие. Узнали познавательные и, можно сказать, уникальные факты о Владимире. Вместо запланированных 2 часов, проходили больше 3 - х и не заметили! Спасибо большое Анастасии!
И
Ирина
7 мая 2024
Прекрасный экскурсовод Анастасия! Очень интересная экскурсия, незаметно пролетело время)) Всем рекомендую приехать в Владимир и пойти на экскурсию к Анастасии!
И
Ирина
5 апр 2024
Анастасия прекрасно провела экскурсию.
Все понятно и интересно.
Очень позитивная.
Получили большое удовольствие не смотря на холодную погоду.
Все понятно и интересно.
Очень позитивная.
Получили большое удовольствие не смотря на холодную погоду.
Е
Елена
28 мар 2024
Побывали на великолепной экскурсии по Владимиру с Анастасией. Посетили все знаковые исторические места города. Анастасия отличный экскурсовод, очень интересно рассказывает историю города, важные события которые произошли в тот или иной период. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, время пролетело незаметно.
Мария
17 мар 2024
Получили море удовольствия от экскурсии. Очень приятная девушка экскурсовод Анастасия, влюбленная в свою профессию. 2 с половиной часа пролетело незаметно. Было очень интересно, насыщенно, доходчиво. Походу отвечала на возникающие вопросы. Влюбила нас в город Владимир ❤️. Спасибо огромное
Н
Наталья
14 мар 2024
на праздниках были во Владимире и, конечно, решили сходить на экскурсию. Решили взять индивидуальную, чтоб не холить толпой. Экскурсия прошла отлично. Много исторических фактов, но перегруза не было. Изложено все доступно, интересно. Видно, что Анастасия любит свое дело и город! Рекомендую.
Михаил
11 мар 2024
Экскурсия состоялась 10.03.2024. Наш путеводитель, экскурсовод Анастасия просто Богом данная. Благодаря ей мы с супругой полностью погрузились в историческое прошлое земли Владимирской. Искустный рассказчик, материал знает великолепно и доходчиво его
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