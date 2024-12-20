Квесты для детей – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» во Владимире, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Легенды Древнего Владимира
Пешая
95 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
7500 за всё до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Пешая
10 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3900 за всё до 5 чел.
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Пешая
6 часов
Групповая
Владимир всей семьёй: тайны города + чудеса Бабы Яги
Исследовать главные достопримечательности так, чтобы не устали дети, и встретиться с героями сказок
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
28 дек в 11:00
29 дек в 11:00
3700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 декабря 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Огромное спасибо Марии за великолепный рассказ о древнем Владимире! Нам очень-очень понравилось)
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    На осенних каникулах поехали с детьми в Суздаль и Владимир. Во Владимире нас встретила гид Мария. Мы хотели экскурсию-квест с
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    загадками тайнами, чтобы было интересно детям. Мы получили то, что хотели!!! Было очень интересно, познавательно и увлекательно. Маршрут несложный, никто никуда не бежал (кроме детей, которые торопились найти "закладки", а потом разгадать ребусы), мы гуляли по центру Владимира, слушали интересные истории, задавали вопросы. Многие факты для меня оказались удивительными. Школьная программа очень сухо передает историю. Если бы то, о чем мы узнали на экскурсии изучалось на предмете, Историков в нашей стране было бы намного больше. В общем у нас была прекрасная прогулка с замечательным, внимательным и отзывчивым гидом. В конце дети пропахали полпарка в поисках клада. Это увенчалось успехом, и теперь у каждого из нас есть свой оберег на удачу. все было классно!

  • А
    Анастасия
    4 ноября 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых и 5 детей) узнала
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    много интересного об основании и развития города, много исторических фактов, которые Мария преподносила легко. Было очень интересно. Для детей был организован мини квест с поиском клада. Мы в восторге и очень рекомендуем эту экскурсию.

    Мы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослыхМы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослыхМы провели замечательные 2 часа в компании прекрасной Марии. Наша группа из 9 человек (4 взрослых
  • И
    Ирина
    2 ноября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Экскурсия была с сопровождением Марины. Экскурсовод очень интересно и доступно всё рассказывала детям, взрослым было тоже очень познавательно послушать. Дети в восторге. Спасибо за такую организацию.
  • Т
    Татьяна
    27 октября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Приятный маршрут, без тонких подсказок экскурсовода было бы намного сложнее. Интересная задумка квеста - нам очень понравилось. Очень много зависит
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    от погоды, нам повезло, но в морозы будет сложнее заполнять кроссворд:) большое спасибо организаторам- хочется подробнее погрузиться в изучение города Владимир:)

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Замечательная и необычная экскурсия. Мы были с детьми 8 и 5 лет. Мария адаптировала материал для детей, всё отлично объяснила,
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    сумела заинтересовать. В ходе экскурсии дети с удовольствием искали подсказки в мешочках, рассматривали здания и памятники. Несмотря на холодную погоду и дождь, мы выполнили все задания, разгадали кроссворд и нашли клад. Могу смело рекомендовать Марию для семей с детьми! 5 из 5!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Квесты для детей»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире в категории "Квесты для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 7500. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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