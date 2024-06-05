И Инна Легенды Древнего Владимира Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.

К Кира Легенды Древнего Владимира Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!

А Анна Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси» Отличное соотношение цена-качество, квест позволяет прогуливаться в своему темпе, осматривая достопримечательности и узнавая что-то новое. Где-то приходится тыкать на ‘узнать ответ’, потому что какая-нибудь табличка отсутствует там, где ее обещают, но это не сильно портит впечатление.

Э Эля Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси» читать дальше включать аудиозапись. Громкость телефона была на полную, но приходилось прислушиваться. Со мной были 2 детей 14 лет, утомились в конце, но все равно с удовольствием прошли до конца. Спасибо. Очень понравилось. Будем брать такие экскурсии в других городах. Единственное, не знаю можно это сделать или нет, очень тихо, если

И Ирина Легенды Древнего Владимира Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.