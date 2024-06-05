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Квест
2 часа
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
«Два варианта квеста по историческому центру»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
25 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Квест
2 часа
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
450₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Увидеть главные места, разгадать секреты и отыскать таинственный клад
Начало: На Соборной площади
«Если во время квеста у вас возникнут вопросы, не переживайте»
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
- ККира25 мая 2024Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
- ААнна1 мая 2024Отличное соотношение цена-качество, квест позволяет прогуливаться в своему темпе, осматривая достопримечательности и узнавая что-то новое. Где-то приходится тыкать на ‘узнать ответ’, потому что какая-нибудь табличка отсутствует там, где ее обещают, но это не сильно портит впечатление.
- ЭЭля27 апреля 2024Очень понравилось. Будем брать такие экскурсии в других городах. Единственное, не знаю можно это сделать или нет, очень тихо, если
- ИИрина22 апреля 2024Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.
- ППавел6 февраля 2024Классный маршрут, интересные факты. Минус - опечатки и ошибки в тексте.
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Квесты»
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