Экскурсии с элементами квеста во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» во Владимире, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Древнего Владимира
🚶 Пешая
Квест
2 часа
91 отзыв
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
«Два варианта квеста по историческому центру»
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:30
25 июня в 12:30
1 900 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Владимир - столица Руси»: погружение в историю города
Прогуляйтесь по Владимирскому Арбату и раскройте секреты Дмитриевского собора в квесте «Владимир - столица Руси»
Начало: Собор Святого Розария
Расписание: В любое удобное время, в любой день
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
🚶 Пешая
Квест
2 часа
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Увидеть главные места, разгадать секреты и отыскать таинственный клад
Начало: На Соборной площади
«Если во время квеста у вас возникнут вопросы, не переживайте»
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
2 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
  • К
    Кира
    25 мая 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
    Отличное соотношение цена-качество, квест позволяет прогуливаться в своему темпе, осматривая достопримечательности и узнавая что-то новое. Где-то приходится тыкать на ‘узнать ответ’, потому что какая-нибудь табличка отсутствует там, где ее обещают, но это не сильно портит впечатление.
  • Э
    Эля
    27 апреля 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
    Очень понравилось. Будем брать такие экскурсии в других городах. Единственное, не знаю можно это сделать или нет, очень тихо, если
    читать дальше

    включать аудиозапись. Громкость телефона была на полную, но приходилось прислушиваться. Со мной были 2 детей 14 лет, утомились в конце, но все равно с удовольствием прошли до конца. Спасибо.

  • И
    Ирина
    22 апреля 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Прекрасно провели время с Марией. Экскурсия всем очень понравилась, интересная и нетрадиционная подача материала, с долей игры и небольшим квестом по поиску клада, даже дождь не смог нам испортить настроение и впечатление. Спасибо большое Марие.
  • П
    Павел
    6 февраля 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
    Классный маршрут, интересные факты. Минус - опечатки и ошибки в тексте.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Древнего Владимира
  2. Самостоятельная квест-экскурсия «Владимир - столица Руси»
  3. «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 2 900. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Квесты», 99 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам