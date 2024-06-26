«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру

Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
«Самоход» - это индивидуальная квест-экскурсия по Владимиру без сопровождения.

На старте вас встретит координатор, который проведёт инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями.

Разгадывая эти задачки, вы осмотрите основные достопримечательности города,
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такие как Успенский и Дмитриевский соборы, Торговые ряды и пешеходную Георгиевскую улицу. Узнаете интересные факты о древнем князе, вензелях на старинных зданиях и многом другом. Если возникнут вопросы, координатор всегда будет на связи. Квест подходит для детей, компаний друзей и самостоятельных путешественников. В конце маршрута вас ждёт загадочный клад

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  1. 🗺️ Исследование центра Владимира в своём темпе
  2. 🕵️‍♂️ Разгадывание интересных заданий
  3. 🏛️ Посещение основных достопримечательностей
  4. 📞 Поддержка координатора на протяжении всего маршрута
  5. 🎁 Поиск загадочного клада в конце квеста
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Торговые ряды
  • Георгиевская улица

Описание квеста

Маршрут составлен так, что при прохождении заданий вы познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города. И, ответив на все вопросы, найдёте клад.

Вы увидите:

  • Успенский и Дмитриевский соборы
  • Торговые ряды
  • Пешеходную Георгиевскую улицу

Вы узнаете:

  • Почему у древнего князя могло быть два имени
  • Значение вензелей на старинных владимирских зданиях
  • Что общего между головным убором древнего витязя, пожарным и куполом собора
  • Отчества шекспировских персонажей

Если во время квеста у вас возникнут вопросы, не переживайте! Наш координатор всё время будет на связи и поможет их решить. Также мы указали на карте кафе, в которых можно отдохнуть по пути.

Организационные детали

  • Квест будет интересен и детям, и компании друзей, и самостоятельным путешественникам
  • В квесте может участвовать до 15 человек, доплата за каждого участника — 500 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
26 июня 2024
Отличная экскурсия для самостоятельного изучения достопримечательностей города. Особенно понравится любителям квестов и загадок. Интересный формат с элементами игры и кладоискания зайдет и взрослым и детям. Нам очень понравилось, с удовольствием разгадывали загадки города, искали подсказки на улицах, в цветах и деревьях. Большое спасибо авторам за погружение в жизнь и историю города Владимира!
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Входит в следующие категории Владимира

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