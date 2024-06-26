«Самоход» - это индивидуальная квест-экскурсия по Владимиру без сопровождения.
На старте вас встретит координатор, который проведёт инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями.
Разгадывая эти задачки, вы осмотрите основные достопримечательности города,
На старте вас встретит координатор, который проведёт инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями.
Разгадывая эти задачки, вы осмотрите основные достопримечательности города,
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Исследование центра Владимира в своём темпе
- 🕵️♂️ Разгадывание интересных заданий
- 🏛️ Посещение основных достопримечательностей
- 📞 Поддержка координатора на протяжении всего маршрута
- 🎁 Поиск загадочного клада в конце квеста
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Торговые ряды
- Георгиевская улица
Описание квеста
Маршрут составлен так, что при прохождении заданий вы познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города. И, ответив на все вопросы, найдёте клад.
Вы увидите:
- Успенский и Дмитриевский соборы
- Торговые ряды
- Пешеходную Георгиевскую улицу
Вы узнаете:
- Почему у древнего князя могло быть два имени
- Значение вензелей на старинных владимирских зданиях
- Что общего между головным убором древнего витязя, пожарным и куполом собора
- Отчества шекспировских персонажей
Если во время квеста у вас возникнут вопросы, не переживайте! Наш координатор всё время будет на связи и поможет их решить. Также мы указали на карте кафе, в которых можно отдохнуть по пути.
Организационные детали
- Квест будет интересен и детям, и компании друзей, и самостоятельным путешественникам
- В квесте может участвовать до 15 человек, доплата за каждого участника — 500 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 8499 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. ИмеемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
26 июня 2024
Отличная экскурсия для самостоятельного изучения достопримечательностей города. Особенно понравится любителям квестов и загадок. Интересный формат с элементами игры и кладоискания зайдет и взрослым и детям. Нам очень понравилось, с удовольствием разгадывали загадки города, искали подсказки на улицах, в цветах и деревьях. Большое спасибо авторам за погружение в жизнь и историю города Владимира!
Входит в следующие категории Владимира
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