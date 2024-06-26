«Самоход» - это индивидуальная квест-экскурсия по Владимиру без сопровождения.На старте вас встретит координатор, который проведёт инструктаж, выдаст карту-подсказку и специальный конверт с заданиями.Разгадывая эти задачки, вы осмотрите основные достопримечательности города,

такие как Успенский и Дмитриевский соборы, Торговые ряды и пешеходную Георгиевскую улицу. Узнаете интересные факты о древнем князе, вензелях на старинных зданиях и многом другом. Если возникнут вопросы, координатор всегда будет на связи. Квест подходит для детей, компаний друзей и самостоятельных путешественников. В конце маршрута вас ждёт загадочный клад

Описание квеста

Маршрут составлен так, что при прохождении заданий вы познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города. И, ответив на все вопросы, найдёте клад.

Вы увидите:

Успенский и Дмитриевский соборы

Торговые ряды

Пешеходную Георгиевскую улицу

Вы узнаете:

Почему у древнего князя могло быть два имени

Значение вензелей на старинных владимирских зданиях

Что общего между головным убором древнего витязя, пожарным и куполом собора

Отчества шекспировских персонажей

Если во время квеста у вас возникнут вопросы, не переживайте! Наш координатор всё время будет на связи и поможет их решить. Также мы указали на карте кафе, в которых можно отдохнуть по пути.

Организационные детали